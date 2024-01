Mayra Couto se luce con su novio Juan Camilo en Lima: ¿cuánto tiempo llevan juntos y cuál es la diferencia de edad?

Mayra Couto se luce con su novio Juan Camilo en Perú. | Instagram @coutomayraof

Mayra Couto, de 32 años de edad, regresó a Perú para emprender nuevos proyectos como productora audiovisual. Sin embargo, no regresó sola, ella se dejó ver en compañía de su pareja, Juan Camilo, confirmando así su relación de tres años.

La actriz, conocida por su papel como ‘Grace’ en la exitosa serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha estado en una relación con el joven de origen colombiano desde 2021. Recientemente, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje repleto de amor el pasado 10 de enero, destacando así su vida personal y su historia de amor ante sus seguidores.

En la reciente publicación, la actriz citó también la letra de ‘Perfecta’, una canción del grupo argentino Miranda. Al compartir estas líneas románticas, Couto deja en claro que su vinculación con Juan Camilo trasciende lo cotidiano.

“Entonces el amor nos tiene de rehén. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré”, escribió la actriz de 32 años en sus redes sociales con el fin de celebrar su amor.

Mayra Couto anuncia su boda. (Foto:Captura)

¿Quién es el novio de Mayra Couto?

Profundizando en su historia de amor, Couto recordó cómo conoció a Juan Camilo en Cuba, en 2017, cuando ambos eran parte de un grupo de extranjeros que aspiraban a estudiar en la isla caribeña. A pesar de encontrarse en aquel entonces en una relación a distancia con un joven peruano, la actriz confesó que el nombre de su actual pareja captó su atención desde el principio.

Mayra Couto tiene 3 años de relación sentimental con el colombiano Juan Camilo. | Instagram @coutomayraof

“Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (…) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre”, relató en el 2021.

Cabe mencionar que el novio de la actriz es un año mayor que ella, es decir, tiene 33 años de edad.

Sus planes de matrimonio

Asimismo, Mayra Couto reveló hace un par de años su intención de pedirle matrimonio a su actual pareja, quien ya está al tanto de sus planes debido a su preferencia por evitar sorpresas. La protagonista de esta iniciativa compartió sus emociones y expectativas hacia su futuro en común, enfatizando su deseo de construir un proyecto de vida juntos.

“Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Queremos lograr tantas cosas! Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, expresó.

Couto expresó su entusiasmo al compartir los detalles del compromiso, revelando que será ella la encargada de realizar la propuesta matrimonial en una inversión de los roles tradicionales. “Yo seré la que pida (la mano). Ojalá me acepte porque sería un poco palta. ¡Mentira! ¡Él ya sabe!”, comentó aquella vez.

Mayra Couto dio vida a Grace Gonzales en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura de América TV)

¿Qué fue lo que dijo Mayra Couto?

Mayra Couto reafirmó su apoyo al lenguaje inclusivo, cinco años después de su sugerencia en redes sociales para substituir la palabra “mundo” por “munda”. La conocida actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ defendió el cambio propuesto en 2019, destacando no su deseo de modificar el planeta, sino de abrir caminos hacia la igualdad y la no violencia.

La controversia surgió cuando Couto, mediante un post en Facebook, incentivó a realizar un cambio en el lenguaje buscando una mayor inclusión. Haciendo hincapié en la utilización de la “e” en ciertas palabras para promover la inclusión, Couto mantiene la meta de reducir la violencia, más allá de los comentarios adversos que ha recibido desde entonces.

“Entiendo que munda es mundo. Fue un post que hice en Instagram súper inspirador, como metafórico. Las feministas utilizan esa palabra. No la inventé yo. Sin embargo cuando la dije, me agarraron de saco de box. La idea no es cambiar el planeta sino abrir un caminito y que no nos sigan matando”, declaró a fines de diciembre al diario El Comercio.