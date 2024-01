Juliana Oxenford afirma que tenía una buena relación con Magaly Medina: “Estaba orgullosa de lo que yo hacía”

Juliana Oxenford tenía buena relación con Magaly Medina.

Juliana Oxenford y Magaly Medina se han convertido en enemigas públicas, las periodistas se dijeron de todo cuando la presentadora de noticias confirmara su salida de ATV por no renovación de contrato. Fue allí que Juliana afirmó que detrás de cámaras estaban pidiendo su salida y aunque no se animó a dar un nombre, Magaly Medina respondió afirmando que en algún momento ella lo pidió.

En medio de esta salida, la hija de Marcelo Oxenford y la popular ‘Urraca’ comenzaron en una serie de dimes y diretes, además de enviarse indirectas a través de las redes sociales. Incluso, Rodrigo González salió en defensa de Oxenford señalando que su colega era una mala persona.

Luego de todos estos sucesos, Juliana concedió una entrevista al podcast Café con la Chévez de Carla Chévez en Trome. Allí, la exfigura de ATV contó algunas detalles de su vida personal y también profesional, por lo que no dudó en referirse a Magaly Medina.

Magaly Medina lanza indirecta a Juliana Oxenford. (Instagram)

En esta conversación, Oxenford aseguró que no conocía a Magaly Medina, pese a ello ambas tenían una relación cordial. Incluso, aseguró que la ‘Urraca’ estaba feliz con su ingreso a ATV en el horario que la antecedía.

“No la conozco tanto. Tenía una relación supercordial con Magaly, ella decía que se sentía incómoda en Latina. Magaly estaba muy contenta con mi llegada a ATV y vino la pandemia”, mencionó al inicio.

Tras ello, comentó que cuando llegó la pandemia los puntos de rating eran mucho más altos, pero al pasar el tiempo esto comenzó a bajar porque la gente ya no estaba mucho tiempo en casa. “Yo hacía 16, 17 puntos de rating. Las personas lo que hacían era ver TV, luego volvieron a la normalidad. Todo empezó a bajar (rating)”, agregó.

Juliana Oxenford lanza indirecta a Magaly Medina.

Magaly Medina estaba orgullosa de Juliana Oxenford

En otra parte de la entrevista, Juliana mencionó que nunca fue cercana con Magaly Medina y que la relación entre ambas no pasó más allá de la cordialidad. Sin embargo, en algunas ocasiones hablaron por WhatsApp porque un programa iba después del otro y tenían algunas coordinaciones.

Además, la periodista afirmó que la esposa de Alfredo Zambrano hasta halagaba su trabajo y le mencionaba que estaba orgullosa de lo que venía mejorando.

“No la conozco a ese nivel, no me he tomado un café, no me he ido de viaje con ella. Tenemos conversaciones de WhatsApp cuando estaba en pandemia, con esas cuatro horas de programa, y ella me seguía, coordinábamos algunas cosas. Me decía que estaba yendo bien, muy agradecida y orgullosa de lo que estaba haciendo porque yo le daba un gran colchón”, comentó Oxenford.

Magaly Medina y Juliana Oxenford vuelven a enfrentarse a través de X. (Foto: Captura de Twitter)

Finalmente, todo esto bueno que había entre ambas se terminó rompiendo porque tenían pensamientos políticos muy diferentes. Fue allí que entre las dos no hubo ningún tipo de relación.

“Después, cuando piensas diferente, no solo se aleja de ti, no me saludaba, sino que te llama comunistoide, te dice talibana y me dice ¡lárgate! Oye, yo tengo que trabajar, no puedo hacer un remate, en la puerta de mi casa, con 50 carteras y con eso le doy de comer a mis hijos”, sentenció.