Luis Advíncula y por qué no le gusta que su madre aparezca en TV: “Dirán que no tiene nada qué hacer”

Luis Advíncula desaprueba que su madre aparezca en programas de farándula | La Lengua.

Luis Advíncula es consciente de que su madre, Noemí Castrillo, se convierte en toda una celebridad cada vez que la selección peruana juega un partido importante, pues varios programas quieren una entrevista en vivo. Recientemente, el ‘Rayo’ enumeró las razones por las que no le agrada que su progenitora aparezca en espacios de farándula.

En el programa digital ‘La Lengua’, el futbolista peruano, quien reside en Buenos Aires debido a su contrato con Boca Juniors, reconoció que extraña profundamente a su familia. Y aunque le gustaría que sus padres se muden con él a Argentina, entiende que Doña Charo quiera permanecer en Lima por el cariño que le da el público.

“Esos negros no los sacó de aquí porque así les paguen no se van. Pueden ir un tiempito, pero ellos extrañan su Perú. Además a la negra (su madre) le encanta la tele. Si ella sale allá es una negra más, pero acá es la mamá de Luis Advíncula. Si la llevo allá, sale a la calle y no la saludan, se pone triste”, expresó el jugador nacional.

Luis Advíncula junto a su madre Noemí Castrillón. Captura/P&G

Luis Advíncula opinó sobre su mamá en TV

El jugador del Club Atlético Boca Juniors expresó que su madre “participa en cualquier programa por una bolsa de frejoles”, a pesar de haberle dejado claro que no aprueba esa decisión.

“Yo ya me resigne porque en un momento no me gustaba que saliera tanto. Si yo fuera un televidente diría: ‘Ay mira, la mamá de la selección, qué simpática’. Al día siguiente: ‘Otra vez la mamá…’, y a los dos días: ‘¿Esta vieja no tiene nada que hacer?’”, señaló Luis Advíncula.

Por otro lado, el ‘Rayo’ precisó que tampoco le agrada que su madre se exponga en la pantalla chica debido a la “malicia” de algunos programas. “Mi mamá es una mujer sana. Le dicen que apagarán la cámara y la negra cree que es así y se va de lengua. Lamentablemente, en ese mundo hay algo de maldad porque saben que ahí está la noticia”, puntualizó.

Luis Advíncula habló sobre las veces que su madre, Doña Noemí, ha declarado para programas de farándula. Captura/Youtube

Para evitar problemas, Luis Advíncula le ha pedido a su madre que tenga cuidado cada vez que pisa un set de televisión, pues sabe que los conductores y panelistas harán hasta lo imposible para conseguir una declaración impactante de Doña Noemí.

“Ella algo, aaaaaaaalgo ha aprendido. Ahora va y cuando le preguntan ‘¿Qué es la vida amorosa de tu hijo?’, ella responde: ‘De la vida de mi hijo no hablo’. Ya está, es lo que tiene que hacer. Ya con eso, le digo que ya vaya y baile. ¿No te digo que hasta por una bolsa de frejoles te baila festejo? Ella dice que la tratan bien, ya qué le puedo decir…”, finalizó Advíncula.

La vez que la madre de Luis Advíncula ofreció una reveladora entrevista a 'América Hoy'. Captura/América TV

Madre de Luis Advíncula habló sobre Sheyla Rojas

A fines de agosto de 2020, el programa de Magaly Medina reveló una fotografía donde se veía a Sheyla Rojas sentada en las piernas del futbolista Luis Advíncula, abrazándolo y dándole un apasionado beso. Aunque el deportista no quiso referirse a la polémica, fue su madre Noemí Castrillón quien decidió pronunciarse al respecto.

“No valía para mi hijo. La verdad que (no tengo un buen concepto de ella)”, señaló la mamá de Luis Advíncula para las cámaras de ‘Al Sexto Día’. Luego, aseguró que la rubia modelo era atractiva físicamente, pero “con su plata”.

“Las chicas de ahora buscan el bolsillo de los jugadores. Para mí, yo le digo a mi hijo que tenga sus cositas pero no un compromiso”, añadió Noemí Castrillón.