Botafogo apunta a Luis Advíncula: presentó una millonaria oferta para ficharlo en 2024

Luis Advíncula cuenta con vínculo contractual hasta finales del 2024 en Boca Juniors. - Crédito: AFP

El Botafogo planea una restructuración importante de la mano del entrenador Tiago Nunes, un viejo conocido en Perú por su labor en Sporting Cristal. Después de una estrepitosa caída en el Brasileirao, el ‘fogao’ quiere pasar la página inmediatamente centrándose en una renovación puntual en su plantel. Así pues se necesita de futbolistas de talla internacional que otorguen un salto de calidad a la institución y Nunes ha advertido que necesitan de un refuerzo A1. Y ese es Luis Advíncula.

Te puede interesar: Alexander Lecaros fichó por Cienciano y aspira llegar a la selección peruana y volver al extranjero

Sus destacadas apariciones en Boca Juniors, sobre todo en el 2023 donde alcanzó el punto más alto de su carrera contribuyendo con goles claves en Boca Juniors hasta instalarse en la final de la Copa Libertadores, hicieron que desde el ‘alvinegro’ pongan sus ojos en él, que con 33 años es uno de los elementos más queridos por la afición en La Bombonera.

Luis Advíncula fue el goleador de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2023 - Créditos: Getty Images.

De acuerdo con una información brindada por el periodista César Luis Merlo, reconocido especialista en el mercado de pases de América Latina, el “Botafogo hizo una oferta para comprar a Luis Advíncula, cuyo contrato con Boca Juniors termina en diciembre”.

Te puede interesar: Alarma en Boca Juniors: un equipo brasileño pretende a una de las figuras del plantel y realizó la primera oferta

No obstante, siguiendo la línea de Merlo, desde La Ribera ignoraron la propuesta toda vez que declararon intransferible a Luis pese a que dentro de poco tendrá su carta pase en mano: “El club la rechazó y no se muestra abierto a una venta”.

El lateral peruano recibió el caluroso apoyo de los hinchas 'xeneizes' antes del choque con la 'lepra' por el campeonato argentino. (Video: Leandro Aguilera)

¿De cuánto es la oferta del ‘fogao’ presentada por Advíncula?

Boca Juniors no se la pone fácil al ‘Rayo’. No lo negociará bajo ninguna operación. No importa si el Botafogo pone sobre la mesa una cuantiosa suma económica. De hecho, el gigante de Brasil, en su primer intento, presentó US$ 1.000.000 (un millón de dólares).

Te puede interesar: Luis Advíncula dolido, rechazó mentiras sobre su accionar con Perú para favorecer a Boca y reveló que sufrió crueles insultos

Por si fuera poco, los directivos le ofrecieron el doble del sueldo que percibe como integrante ‘xeneize’. Presumiblemente a Luis Advíncula le atrae la atención la resonante oferta, teniendo en cuenta que sería su último gran contrato ya entrando en el principio del final de su carrera.

Luis Advíncula fue considerado el mejor lateral de América, según una encuesta anual de El País. - Crédito: EFE

Advíncula, un efectivo letal

Lo cierto es que el internacional con Perú ha pasado momentos muy gratos con el club ‘azul y oro’, sobre todo en esta última etapa por su impecable aportación goleadora en la Conmebol Libertadores. Ha participado en 12 partidos, 11 de ellos como inicialista, y fue capaz de ver puerta en cuatro ocasiones (Deportivo Pereira, Colo Colo, Nacional y Fluminense).

El lateral peruano, que llegó a La Bombonera en 2021 tras una importante experiencia con Rayo Vallecano de España, se ha ganado la confianza no sólo de cada uno de los cuerpos técnicos que pasaron por la banca, sino también por la exigente afición que ha valorado su entrega y perseverancia en cada presentación.

De hecho esas extraordinarias cualidades le permitieron hacerse de un lugar en el XI ideal de América, seleccionado por la prensa de la región, en la encuesta anual del prestigioso periódico El País - Uruguay. Lo acompañaron deportistas de la talla de Sergio Romero, Nino, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez, André, Alan Patrick, John Arias, Nicolás de la Cruz, Luis Suárez y Germán Cano.