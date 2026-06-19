Seis policías de la comisaría de Manchay son separados temporalmente tras la muerte de menor de 17 años en carceleta

El ministro del Interior, José Zapata, anunció la separación temporal de seis policías de la comisaría de Manchay, en Pachacámac, tras la muerte de un adolescente de 17 años que permaneció detenido en esa dependencia.
“Se ha dispuesto la separación temporal del servicio de seis efectivos: tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales. La medida aparta a esos policías para evitar que interfieran en las investigaciones”, afirmó en diálogo con Exitosa.
Zapata sostuvo que la medida busca evitar cualquier interferencia en las diligencias y remarcó que se aplicarán acciones administrativas y penales, en paralelo a las investigaciones que ya están en marcha. Según explicó, se trata de “una muestra del compromiso” del Gobierno para que los resultados determinen lo ocurrido.
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El caso generó conmoción luego de que la familia denunciara presuntos golpes, maltrato y presuntas irregularidades durante la custodia. El adolescente fue hallado inconsciente dentro de la carceleta policial tras casi 48 horas retenido y, pese a ser trasladado a un establecimiento de salud cercano, se confirmó su fallecimiento.
Separan a policías implicados en muerte de menor dentro de comisaría de Manchay
El ministro del Interior precisó que la Inspectoría General adoptó medidas cautelares y dispuso la separación temporal de servicio de seis efectivos: tres oficiales —incluido el comisario— y tres suboficiales. La decisión, según indicó, apunta a que los agentes no “puedan perturbar las investigaciones”.
Zapata señaló que, además de las diligencias penales, se abrió una investigación administrativa disciplinaria. Según su declaración, el proceso se inició por infracciones graves y muy graves, con sanciones que pueden llegar “hasta el pase al retiro”.
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En su intervención, el ministro también subrayó que el componente penal seguirá su curso. “Más allá de las cuestiones penales”, sostuvo, se tomarán medidas desde el sector para que el procedimiento administrativo avance en paralelo y se determinen responsabilidades.
Ministro del Interior asegura investigación imparcial
Zapata indicó que existen dos líneas de trabajo de investigación. En ese marco, explicó que el Ministerio Público dispuso inicialmente que la DIPINCRII de la zona lleve a cabo las indagaciones, pero sostuvo que se adoptaron medidas para garantizar la imparcialidad.
Según detalló, las investigaciones policiales quedaron a cargo de la División de Homicidios “bajo la condición jurídica del Ministerio Público”. También afirmó que conversó con el jefe de la DIRINCRII para que el proceso se realice “conforme debe de ser”.
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El ministro expresó, además, sus condolencias a los familiares del adolescente. “Como padre y como ministro del Interior, reitero una vez más nuestras sentidas condolencias a la familia. No hay palabras que puedan devolverle la vida. Yo he conversado con los padres”, dijo. Y agregó: “Nos hemos comprometido que la investigación tiene que ser imparcial, caiga quien caiga en este tipo de situaciones, si hubiera lugar”.
Adolescente muere dentro de comisaría en Manchay: familia denuncia abusos
De acuerdo con el relato de los padres, el adolescente fue intervenido durante la madrugada del sábado y trasladado a la comisaría de Manchay por una denuncia de presunto robo. La familia aseguró que nunca fue notificada y que recién supo del paradero del joven por vecinos de la zona.
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Cuando acudieron a la dependencia policial, afirmaron que lo encontraron inconsciente dentro de la carceleta. Indicaron que presentaba golpes visibles, llevaba la ropa rota y no tenía algunas pertenencias, como zapatillas y medias. También sostuvieron que el adolescente alcanzó a decirles que estaba siendo agredido.
La familia cuestionó, además, una constancia de buen trato hallada entre sus pertenencias: sostuvo que el documento no tenía la firma del menor y que solo figuraba una huella dactilar. El padre también denunció presuntas demoras para el traslado a un centro de salud, que finalmente se realizó en una camioneta policial, donde se confirmó la muerte.
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Ante lo ocurrido, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio. Entre las diligencias dispuestas figuran el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones a los familiares y la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia desde la detención hasta el hallazgo del adolescente.
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