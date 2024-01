Korina Rivadeneira reacciona al enterarse del compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao: “Maravilloso”

Korina Rivadeneira reacciona al enterarse del compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao | Infobae - Carlos Díaz

Korina Rivadeneira vuelve a la televisión siendo parte de Super Ada, la nueva ficción que protagoniza Maricarmen Marín y que reúne a un gran elenco. La modelo venezolana se viene desarrollando como actriz luego de su paso por los programas reality.

Te puede interesar: Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria: empresaria lloró ante romántica pedida de mano

Sin embargo, no es ajena a lo que pueda suceder en la farándula. Es así que este 8 de enero, a través de las redes sociales, Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su compromiso en matrimonio, el mismo que se dio en una playa de Filipinas. La noticia ha sorprendido a más de uno y los seguidores de la pareja se han mostrado muy felices por la noticia. Y es que más de una oportunidad la empresaria textil ha evidenciado sus deseos de casarse.

Luego de tres años de romance, la pareja finalmente se comprometió y compartieron su felicidad con sus seguidores. “Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo no se imaginan los sentimientos en ese momento”, mencionó Baigorria luego de haber recibido la sorpresa.

Korina Rivadeneira reacciona al enterarse del compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao. (Infobae/Instagram)

Sobre este tema, Infobae Perú conversó con Korina Rivadeneira durante la conferencia de Super Ada. Al respecto, la modelo se mostró sorprendida por la noticia, pero no dudó en desearle lo mejor a esta pareja que inicia una nueva etapa en su romance.

“Maravilloso. Les deseo todo el éxito del mundo, creo que es una etapa muy bonita y es una etapa llena de retos que tienen que pasarla con mucho amor”, fue su directa respuesta sobre este nuevo compromiso en matrimonio.

Korina Rivadeneira es parte de Super Ada

Korina Rivadeneira le dará vida a Macarena en la ficción. Ella será la contrincante de Ada, interpretado por Maricarmen Marín y todo están envueltos en un conflicto de amor. Sobre este nuevo proyecto, la pareja de Mario Hart se mostró muy contenta de compartir roles con personajes de gran trayectoria.

“Estoy feliz. Es un honor para mí trabajar con un elenco tan importante. Haber quedado en un casting entre tantas personas, me enorgullezco de mí misma porque sé todo lo que me cuesta llegar hasta aquí. Estoy ansiosa porque vean el resultado”, mencionó en un inicio.

Korina Rivadeneira será pareja de Pablo Heredia en la ficción. (América TV)

Por otro lado, confesó que hizo casting para poder conseguir su espacio en esta serie. Aseguró que la producción quedó muy contenta con su participación y cuando le dieron el sí se sintió muy feliz luego de esperar por mucho tiempo los resultados.

Te puede interesar: Armando Machuca presenta a su novia, María Pía Núñez, y Milene Vásquez le da las gracias

“Siempre hago casting y en este caso me comentaron sobre el personaje y no dudé en hacerlo y hacerlo mío y eso creo que gustó mucho a la producción, y el día que quedé fue el mejor día de mi vida. Fueron dos semanas de larga espera”, finalizó.

Super Ada es la nueva serie protagonizada por Maricarmen Marín. (América TV)

¿Cuándo se estrena Super Ada?

La serie, que marca el regreso de Maricarmen Marín a la ficción luego de 13 años de ausencia, llegará a la programación de América Televisión el próximo lunes 15 de enero a partir de las 8:30 pm. El espacio tomará el prime time de Al Fondo Hay Sitio y espera cautivar al público en este verano con una historia fresca y llena de música.