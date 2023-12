JB recordó divertido sketch con Pedro Suárez Vértiz y reveló cuál era el personaje favorito de su programa. (Captura: Facebook Jorge Benavides)

Los mensajes de conmoción y cariño por el fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz llenaron las redes sociales, entre ellos, destacó el homenaje de Jorge Benavides, quien remarcó el inigualable sentido del humor del cantante. Benavides evocó la alegría y la simpatía que Pedro irradiaba, tanto en los escenarios como en la vida cotidiana, y el legado de buen ánimo que deja en la memoria de quienes tuvieron el placer de conocerlo.

Desde su cuenta oficial en Facebook, el conductor de “JB en ATV”, relató una anécdota sobre el día en que intérprete de “Mi auto era rana” visitó el programa del ya no emitido “El especial del humor”. En esa ocasión, el músico se encontró con Benavides y Carlos Álvarez tras bambalinas y se deshizo en elogios hacia ellos por los entretenidos sketches que realizaban. Pedro les hizo saber que era un ferviente seguidor del programa, demostrando su aprecio y sentido del humor.

Es ahí, donde Pedro Suárez Vértiz confesó a Jorge Benavides y a Carlos Álvarez que había un personaje en “El especial del humor” que lo hacía reír hasta las lágrimas. Benavides esperaba que el cantante se refiriera a una de sus imitaciones o a la de su compañero; no obstante, Suárez Vértiz sorprendió a los comediantes al revelar que su personaje favorito era el insecto que aparecía en el segmento de “Las viejas pitucas”. Este personaje le causaba gran gracia a Pedro, especialmente cuando los vecinos ficticios de Ate procedían a quemarlo en el sketch.

“Una anécdota con nuestro querido Pedro Suárez Vértiz: nos visitó en “El especial del humor” y antes de grabar, nos hablaba de todos los personajes y sketches del programa. Se notaba que era hincha del especial, era muy conversador y no paraba de hablar. En un momento determinado, Pedro nos dijo: ‘Su programa me encanta, siempre lo veo. Pero saben con qué me mato de la risa, les juro que lloro de la risa... con ese personaje’”, dijo Jorge en su publicación de Facebook.

“Lo quedamos mirando, esperando que revelara el personaje más querido por él. Obviamente, yo quería que dijera el nombre de uno de mis personajes, y me imagino que Carlos también esperaba lo mismo. Finalmente, lo reveló y dijo: ‘Mi personaje favorito del especial del humor es el insecto de la reja de las viejas de la Molina. Me encanta cuando se quema el insecto y sigue cantando’”, agrega las sentidas palabras de Benavides.

Ante ello, ambos comediantes solo atinaron a reírse de la ocurrencia del cantante. “Los dos nos quedamos pasmados y comenzamos a matarnos de la risa. Pedrito, te queremos mucho. Que Dios te tenga en su gloria. Hasta siempre, QEPD.”, finaliza el texto que fue compartido con un clip en donde el artista canta “Cuando pienses en volver”.

Esposa de Pedro Suárez-Vértiz no acompañó al artista en sus últimos momentos

El cantautor Pedro Suárez Vértiz falleció la mañana del jueves 28 de diciembre en su domicilio del distrito de Miraflores, víctima de un infarto. Durante el trágico evento, su esposa, Cynthia Martínez, no estaba presente, ya que se encontraba de viaje.

Según en los últimos informes de Latina Televisión, indicaron que la compañera de vida de Suárez-Vértiz, se hallaba en la ciudad de Segovia, España, impidiéndole acompañar al músico en los momentos finales de su vida.