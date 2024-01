Milett Figueroa mintió sobre su lesión cervical, según traumatólogo: “No se ve que tenga las lesiones que dijo”

Milett Figueroa: médico traumatólogo analiza lesión y la desmiente. | LAM Argentina

Su repentina salida del programa argentino ‘Bailando’ generó múltiples interrogantes, especialmente cuando se observó que la producción del reality lo hizo sin demora, a diferencia de otros casos donde se han hecho excepciones para otros participantes. La modelo peruana Milett Figueroa comunicó que sufrió una severa lesión cervical, lo que le permitió abandonar el programa. Sin embargo, este incidente es cuestionado.

Un traumatólogo examinó la resonancia magnética de Figueroa, que ella misma había compartido en sus redes sociales, y desacreditó la afirmación de una grave lesión. Ángel de Brito, conductor del programa argentino LAM, difundió el análisis de Bruno Spinassi, un médico experto en lesiones lumbares.

De acuerdo con Spinassi, los discos de Figueroa solamente presentan deshidratación, algo común, y que no impide el ejercicio físico ni la participación en el baile.

Milett Figueroa mostró unas placas de su columna en sus redes sociales al anunciar que dejaba 'Bailando'.

Médico desmiente a Milett Figueroa

El presentador de LAM, De Brito, cuestionó la veracidad de los datos aportados por Figueroa y el médico del ‘Bailando’, Norberto Furman, tras la evaluación de la imagen médica divulgada. “Ella subió una placa porque había mucha desconfianza, desconfiaban de la lesión de Milett en redes y como es la novia de Marcelo... y se la mandamos a analizar a un traumatólogo, para que nos diga cuál es la lesión que tiene”, comentó el presentador.

El médico traumatólogo Bruno Spinassi fue contundente: “No se ve que tenga las lesiones que dijeron como desplazamiento vertebrales y protrusiones discales. Solo veo una deshidratación de los discos que lo puede tener cualquier persona que se haga una resonancia o pueda tener un dolor en el cuello o no”.

Recordemos que la actriz peruana incluso desfiló con tacones altos en Punta del Este el fin de semana posterior al supuesto accidente, lo que incrementó las dudas acerca de la gravedad de su lesión.

El médico traumatólogo Bruno Spinassi cuestionó la lesión de Milett.

¿Milett Figueroa puede bailar?

Spinassi fue consultado también sobre la posibilidad de que Milett Figueroa retome los ensayos y los retos de baile. El médico sostuvo que - aparentemente - no existiría un riesgo de que regrese al show de Marcelo Tinelli.

“Respondiendo en la pregunta si Milett podría seguir bailando basándome exclusivamente en las imágenes que ella subió la verdad es que no veo ningún impedimento, porque tener deshidratación de disco no justifica no hacer actividad física (...) en mi opinión, lo que haría sería evaluar su sistema postural, yo podría saber cuál es la causa de su problema, de sus dolores cervicales, porque la mayoría de las veces esos dolores no tienen que ver con problemas de los discos, sino con problemas musculares y posturales”, agregó el especialista.

De Brito manifestó su escepticismo hacia la versión de Figueroa diciendo: “No le cree nada en resumidas cuentas, por lo que muestra en esa placa que subió, quizás se guardó otras imágenes”. Esta situación deja abierta la controversia sobre el motivo real detrás de la rápida eliminación de Milett Figueroa del concurso de baile.

Milett Figueroa es cuestionada por presuntamente exagerar sobre la lesión que padece.

¿Qué había dicho Milett de su lesión?

El 3 de enero, Milett Figueroa anunció su retiro del programa Bailando 2023 debido a una lesión cervical que requiere tratamiento médico. Esta lesión conllevó su eliminación automática del concurso siguiendo las reglas establecidas por Marcelo Tinelli, que establecen que ningún participante puede ausentarse en las presentaciones, incluso por cuestiones de salud.

El proceso de recuperación de Milett Figueroa está siendo monitoreado por el médico Norberto Furman, quien destacó en Bailando 2023 la importancia de no exponerla a un daño mayor. La ozonoterapia diaria y la kinesiología forman parte del tratamiento intensivo de aproximadamente diez días. Además, aseguró hace unos días que se le aplicó un collar cervical por desplazamiento discal.

La posibilidad de que la lesión desemboque en complicaciones más serias, como una hernia discal, fue una consideración clave para tomar esta decisión de que salga de la competencia, según indicó el médico.