La frontal opinión de Marcelo Tinelli sobre casarse con Milett Figueroa: “Yo pensé que convives y ya está”

Marcelo Tinelli habló sobre la posibilidad de casarse con Milett Figueroa | Bailando 2023. América TV (Argentina)

A pesar de que Milett Figuera fue eliminada del ‘Bailando 2023′ por problemas de salud, Marcelo Tinelli continúa hablando de ella en el programa argentino. Este sábado 6 de enero, el reconocido conductor de TV se refirió a la posibilidad de contraer matrimonio con la modelo de nacionalidad peruana, con quien tiene menos de 1 año de romance.

Durante la presentación de Coty Romero y Jitsu Díaz, quienes simularon casarse como parte de la coreografía, Marcelo expresó: “No sé si hoy hay tantos hombres y mujeres que quieran casarse… Pensé que era una institución que había finalizado, fenecido, que convives y ya está. ¿Todavía hay gente que se quiere casar?”.

Coti puso en aprietos a Marcelo Tinelli al preguntarle si alguna vez había pasado por el altar. “Sí (risas), pero olvídate… Yo ya vengo en procesos. ¿Viste que uno dice que tiene ‘desaprender’? Yo tengo que desescasarme. Yo tuve todo. Pasé por iglesias, por lo civil, hice lo cursos…”, añadió el presentador de TV argentino.

Además de conducir el 'Bailando 2023', Marcelo Tinelli está grabando escenas para su nuevo reality show. Instagram/@elbailandooficial

Marcelo Tinelli no descarta casarse con Milett Figueroa

Luego de escuchar las declaraciones de Marcelo Tinelli, Pampita no dudó en consultarle sobre la posibilidad de unirse en matrimonio con Milett Figueroa, quien ha dejado en claro sus deseos de encontrar al hombre ideal para formar una familia. El ‘Cabezón’ respondió sin problemas:

“Sí, pero diría que en este momento no lo descarto. Es muy reciente todo, nos estamos conociendo. Lo que pasa es que yo ya vengo con mucho... ya lo pasé, ya me vi en un lugar así (en un altar), se cayeron todos los santos”, acotó Tinelli, dejando abierta la posibilidad de pedirle la mano a la modelo peruano en el futuro.

Milett Figueroa, concursante de 'Bailando 2023', es la actual pareja de Marcelo Tinelli. Instagram/@elbailandooficial

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en agosto de 2023 en los estudios de América TV, canal argentino. Volvieron a verse en el Hipódromo de Palermo, donde se realizó la presentación oficial de los participantes del ‘Bailando 2023′. Según el conductor de TV argentino, quedó sorprendido con la belleza y personalidad de la modelo peruana, a quien no le quitó la vista durante la sesión de fotos grupales.

“Me había parecido una linda mujer, aunque lindas mujeres siempre hay en el certamen. Pero nunca me había pasado así… de enchangacharme. El primer día de la firma de contrato en el canal me pareció linda, estaba con su mamá. Pero el día que fue la foto, dije… Aquí hay algo, no sé qué, pero algo me pasó. Sentí un par… de sonrisas por parte de ella, ¿me entiendes?”, señaló al programa ‘Socios del espectáculo’.

Después de participar en 'El Gran Chef Famosos', Milett Figueroa viajó hasta Argentina para participar en el certamen 'Bailando 2023'. Instagram/@milett

¿Quién es la primera esposa de Marcelo Tinelli?

La primera esposa de Marcelo Tinelli se llama Soledad Aquino, con quien se casó en 1986. La pareja tuvo dos hijas juntos: Micaela y Candelaria, actualmente de 35 y 32 años. Lamentablemente, terminaron divorciándose después de cuatro años de matrimonio y doce de relación. “Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más”, contó Soledad al espacio ‘Mamá felices’.

Luego de su mediática separación con Soledad Aquino, Marcelo Tinelli se dio una nueva oportunidad en el amor y empezó un romance con Paula Robles—su segunda exesposa—, a quien conoció gracias a ‘Ritmo de la noche’, programa en el que ella trabajaba como bailarina. Se casaron en 1997 y fruto de dicho matrimonio nacieron Francisco y Juana. Se divorciaron en el 2009.