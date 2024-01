Brunella Horna y la romántica dedicatoria a Richard Acuña por su primer año de casados: “Un año del día más insuperable”

Brunella Horna y Richard Acuña celebraron su primer aniversario. (Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña son una de las parejas de la farándula que, pese a las críticas, han logrado consolidarse y hasta el momento han formado una familia. La modelo y el congresista anunciaron su matrimonio para el 2022 y aunque no todo fue como esperaban, finalmente se casaron.

Y es que la pareja iba a contraer matrimonio en diciembre del 2022, pero debido a la crisis política tuvieron que suspenderlo y con ello hubo un cambio de fecha del que muchos se sorprendieron. Pese a lo sucedido, salieron adelante y se dieron el sí acepto en un lujoso local de La Molina el 7 de enero del 2023.

Aunque todo parece que fue muy pronto, ya se cumplió un año de esta importante fecha y como no podían dejarlo pasar, Horna compartió en sus redes sociales un tierno mensaje para su esposo, con quien ahora comparte su vida al lado de su hijo Alessio.

En un post de Instagram, la popular Baby Bru publicó una serie de fotografías de este inolvidable día para ella y sobre esta publicación escribió un mensaje tierno en el que explicaba todo lo que pasaron para poder consolidarse como una familia actualmente.

“Feliz aniversario amor mío. Ya pasó 1 año del día más insuperable de mi vida, la boda de nuestros sueños salió mejor de lo que esperábamos. Nuestro primer año ha sido lleno de bendiciones porque llegó nuestro bebé que tanto pedíamos”, comenzó diciendo agradeciendo por la llegada de Alessio.

Tras ello, agradeció a su pareja por las fuerzas y el amor que le ha demostrado en este tiempo. “No fue fácil, pero siempre te tuve a mi lado dándome fuerzas para lograrlo y ahora pasamos nuestro aniversario, los 3, más felices que nunca. Te amo, juntos, en las buenas y en las malas”, finalizó.

Además, la exconductora de televisión publicó una historia de Instagram de un arreglo en su casa lleno de flores y globos en los que ponía ‘Feliz aniversario’. Esta se trataría de una sorpresa por parte del padre de su hijo, con quien celebra el amor en todas sus formas. Como se conoce, el político suele ser muy detallista con su esposa y siempre la ha engreído. Ella no ha tenido problemas en mostrarlo en más de una ocasión en sus redes sociales.

Por su parte, Richard Acuña compartió el post de su esposa en Instagram, pero fue mucho más escueto con la celebración y solo agregó: “Esposa” junto a un emoji de corazón.

Brunella Horna guardó su torta de bodas para su primer aniversario

En setiembre del 2023, Brunella Horna confesó en América Hoy que había guardado su torta te matrimonio. La joven comentó que luego de oír la historia de la torta de Ethel Pozo, ella también había hecho lo mismo, pero se mostraba un poco incrédula de seguir teniéndola por el espacio que ocupaba.

“Ayer he visto que dijiste que has guardado tu torta por un año, yo he hecho lo mismo. Dulcefina me la mandó así cortadita y le he guardado. Yo de verdad a veces digo la quiero botar porque me ocupa mucho espacio y mi refri es chiquita”, fueron las declaraciones de la rubia en conversación con su compañera de trabajo.

Tras ello, confesó que para su primer aniversario estaría dando de lactar, razón por la que no mostraba muy segura de comerla. “Es que no sé si la voy a poder comer porque voy a tener un mes de haber dado a luz... ¿y si le hace mal a mi bebé?”, mencionó, pero sus compañeras le aseguraron que no pasaría nada.