Famoso youtuber español rinde tributo a Pedro Suárez Vértiz con análisis musical

Youtuber español ShaunTrack reaccionó a la música de Pedro Suárez Vértiz

ShaunTrack es el seudónimo del músico español Shaun Friedrich, conocido por su contenido en YouTube dedicado al análisis musical. Su canal, que supera los 3,5 millones de suscriptores, se destaca por ofrecer reacciones y desgloses detallados de canciones populares, abordando aspectos técnicos y teóricos de la música.

Ha ganado una legión de seguidores debido a la manera como explica y descompone la música, haciéndola accesible tanto para músicos como para aficionados. En un video publicado el 4 de enero, el youtuber le dedicó un análisis a la música del peruano Pedro Suárez Vértiz, fallecido en los últimos días del año que pasó.

“Desde el 28 de diciembre me bombardearon muchas personas para rendir homenaje al cantante peruano Pedro Suárez Vértiz. Me sonaba el nombre, porque me lo habían recomendado muchas veces, pero no lo había escuchado. Lo que hacía era rock, y era de los representantes más famosos de Perú. Además, hemos hecho poquísima música peruana en el canal”, indicó ShaunTrack.

El músico español ShaunTrack homenajea a Pedro Suárez Vértiz tras su muerte, analizando su música.

En el video, que ya supera las 220 mil vistas, el español hace un repaso por la carrera del artista nacional. El primer tema que analiza es Cuéntame, del álbum ‘(No existen) Técnicas para olvidar’, del año 1995 y que tiene 27 millones de reproducciones en Spotify.

Al escucharlo, el youtuber comenta: “Tiene rollo en plan que invita a la fiesta, armonía feliz, sonido de batería noventero. Hay un remanente de los ochenta. Es muy joven acá, falleció a los 54 años. Muy joven. Es una voz agradable de escuchar”, precisa.

Luego hace un alto en el disco ‘Póntelo en la lengua’ del año 1997. La canción que escucha es ‘Los globos del cielo’ con 29 millones de escuchas en Spotify. Al respecto, comenta: “Es un momento ska, no me esperaba esto para nada. Tiene un ambiente festivo”.

Enseguida, repasa brevemente la canción ‘Un vino, una cerveza’ del álbum ‘Degeneración actual’, que tiene 35 millones de reproducciones en Spotify. ShaunTrack aprovecha este tema para halagar el sonido del peruano.

Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años.

“Es guapo, porque no es un rock convencional, sino que lo fusionan para hacerlo más revolucionario, con [un toque] electrónico. Tiene un bajo sinte. Me gusta cómo responde el sintetizador a la voz. El rollo de la canción es muy de vacilón. Temazo. [A Pedro Suárez Vértiz] le encanta el ambiente corístico, con onomatopeyas”, señala el experto musical.

Otra producción en la que se detiene es en el álbum ‘Play’ del año 2004, con el tema ‘Lo olvidé’. “La balada le quedaba muy bien, se escucha muy bien su voz. Queda muy bonito. Muy bonita la interpretación de esa canción”, apunta el youtuber.

Antes de terminar hace dos paradas por la carrera de Suárez Vértiz, aunque bastante menos conocidas. Escucha una nueva balada llamada ‘Como las mariposas’, del disco editado en el año 2007 llamado Talk show. Y comenta: “Esa es la balada del disco, se nota que son los temas que más lo petaban (le gustaban)”.

Con sus letras audaces, Arena Hash, fundada por Pedro Suárez Vértiz, entregó un sonido renovador durante la turbulencia de los 80. (Andina)

Y por último, ShaunTrack escucha el tema Amazonas, del disco que lleva el mismo nombre, una de las últimas producciones de PSV y que data del 2009. Aquí lo que llama la atención del español es el uso del talk box, que es un tubo conectado a un pedal y que se maneja con la boca. “Es un recurso que no escuchaba hace tiempo”, dice. Sobre el tema, indica que tiene “un ritmo de reguetón, pero con ambiente rockero”. Incluso resalta que el sonido de una marimba le da un “tono cocotero”.

“Muy guay, Pedro Suárez Vértiz. En paz descanse, agradecidos por tu legado. Se ve que tiene un ambiente bastante positivo. Se ve que le gustaba alegrar y divertir a su público. Sus directos deben haber sido bastante divertidos. Me la he pasado muy bien”, dijo.

Peruanos que pasaron por el canal

En los casi seis años que tiene el canal ShaunTrack, han pasado artistas de distintos países y géneros. Sin embargo, es cierto que son pocos los peruanos que han aparecido por allí, lo que da cuenta que a comparación de otras latitudes, todavía tenemos una escena musical con poca proyección internacional, aunque siempre hay representantes talentosísimos que buscan romper barreras.

Los Saicos, integrados por Castrillón, Guevara, Carpio y Flores, irrumpieron en la escena musical con canciones audaces, letras directas y un sonido. Créditos: Andina

Hace tres años, ‘Shaun para los amigos’ hizo una reseña de Los Saicos, legendario grupo limeño a quien algunos le atribuyen ser los padres del punk. “Cómo el punk nación en Perú 13 años antes que en Inglaterra/USA”, se llama el video que tiene 2,2 millones de visualizaciones.

En otra oportunidad, hace un año, el español hizo una escucha y análisis de la cantante lírica Yma Súmac. La soprano peruana, fallecida en 2008, es célebre por su impresionante rango vocal, que se extendía por más de cuatro octavas. La tesitura de su voz impresionó a ShaunTrack en un video que tiene más de 340 mil reproducciones.