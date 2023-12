Tula Rodríguez recuerda el gesto que tuvo Mariella Zanetti con ella durante su embarazo: “Te lo agradezco después de 15 años”

Tula Rodríguez recuerda el noble gesto que tuvo Mariella Zanetti con ella durante su embarazo | Instagram

Tula Rodríguez y Mariella Zanetti consolidaron una amistad que fue más allá de las cámaras. Las exvedettes no se frecuentan mucho debido a las labores que cada una tiene en su hogar y su trabajo, pero pese a ello han demostrado que están una para la otra en cualquier otra situación.

Es así que, recientemente, Tula sorprendió en sus redes sociales al contar una anécdota que le recordó a Mariella Zanetti y la vez que estuvo embarazada. Rodríguez compartió en sus historias de Instagram que su hija televisiva Marianita está en la dulce espera y le pidió que la engría con un plato de comida, lo que le trajo a la memoria la ocasión en la que ella pidió lo mismo a su entrañable amiga.

“Hoy me acaba de pasar algo muy gracioso, que yo lo he vivido, pero era la otra parte”, comenzó diciendo la viuda de Javier Carmona. Tras ello, confesó que Mariana le escribió para pedirle que la vea y allí le solicitó que le prepare un estofado, plato que ella pidió cuando estaba en la dulce espera.

“Estaba en el teléfono y me entra un mensaje de mi Marianita y me dice: mami que día estás libre para juntarnos. Ella siempre quiere que le cocine y por alguna razón no puedo o me gusta salir a la calle a comer. Le dije: dime que quieres y me pidió estofado y a mí me pasó cuando estaba embarazada”, agregó bastante emocionada.

Tula Rodríguez cuenta gesto que Mariella Zanetti tuvo con ella. (Instagram)

Fue en ese momento que recordó que alguna vez ella llamó a su amiga Mariella Zanetti a quien le hizo el pedido y ahora ella se encuentra del otro lado. “Yo lo he vivido de verdad. Se me vino a la mente que hace muchos años, yo me acuerdo haber llamado a Mariella porque me había antojado que me cocinen y quería que ella me cocine ese estofadito de mamá y hoy me toca prepararlo a mí. Como pasa el tiempo”, relató.

Finalmente, no dudó en dedicarle unas palabras a la campeona de ‘El Gran Chef Famosos’ y le mencionó que estaba muy agradecida por haber tenido ese gesto con ella.

“Amiga Mariella Zanetti yo te quiero agradecer después de 15 años de todo el corazón, de haberme cocinado, ese estofadito tan rico que me hiciste porque saciaste mi antojo, del estofado de amiga, de alguien que te cocine con amor con cariño. Han pasado los años y hoy yo voy a cocinar con mucho amor para Mariana”, finalizó.

Tula Rodríguez se quebró en un video de TikTok porque su hija Valentina Carmona le pidió el anillo de su matrimonio.

La vez que Mariella Zanetti y Tula Rodríguez se pelearon

Durante una entrevista con el programa en línea ‘Café con la Chévez’ de Trome, Mariella Zanetti, exfigura del entretenimiento peruano y de 47 años, rememoró el desencuentro que tuvo con Tula Rodríguez debido a la influencia de su entonces pareja, Farid Ode, con quien comparte una hija llamada Gamille Ode. Zanetti detalló que la tensión surgió alrededor del tiempo en que estaba por contraer matrimonio con el mencionado empresario.

La artista relató cómo Rodríguez mostró un fuerte rechazo a su boda con Ode. “Ocurrió una vez, cuando me casé”, confesó Zanetti, añadiendo que Rodríguez tenía una mala percepción de su prometido. “A ella no le caía Farid, debí hacerle caso, así pasa. Hemos estado en desacuerdo en muchas cosas. Ella no quería que me case religioso, me dijo ‘civil no más’, (le respondí) ‘amiga ya me compré el vestido’. Y no fue pues (a la boda), qué pesadita”, expresó.

Mariella Zanetti y la ostensosa suma que ganaba animando eventos.

Además, Zanetti expresó su descontento por la actitud de su amiga en aquella situación, esperando que ella la apoyara independientemente de cómo se desarrollase su relación matrimonial. “Yo creo que lo que le reclamaba es que las amigas no solamente están en las buenas, sino también están en las malas; en mis aciertos y en mis errores tienes que estar, pero ya pasó pues”, manifestó Zanetti sobre la postura de su amiga en esos momentos clave.