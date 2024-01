Martín Cauteruccio, refuerzo de Sporting Cristal, será denunciado por millonario monto por su exequipo

La primeras palabras de Martín Cauteruccio como jugador de Sporting Cristal | Cristal TV

Sporting Cristal anunció a sus tres refuerzos con bombos y platillos para la temporada 2024: Gustavo Cazonatti, Santiago González y Martín Cauteruccio; pero todo no es felicidad. El delantero uruguayo está envuelto en una polémica porque su exequipo decidió denunciarlo por millonario monto.

¿El motivo? Independiente abrió un proceso legal contra el jale de los ‘cerveceros’ por incumplimiento de contrato. Según la prensa argentina, Cauteruccio habría roto su vínculo contractual con los ‘rojos’ y por eso se le está exigiendo 5 millones de dólares como parte de la cláusula de salida.

“Independiente va a denunciar a Martín Cauteruccio por considerar que rompió su contrato de manera unilateral y le reclamará los 5 millones de dólares correspondientes a la cláusula de salida. El club asegura haber abonado a tiempo la deuda con el futbolista en Agremiados”, publicó el periodista argentino, Nelson Lafit, en sus redes sociales.

El atacante deberá resolver ese tema lo antes posible para no tener ningún incoveniente después. El club bajopontino no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga pronto ya que podría perjudicar considerablemente al equipo de Enderson Moreira.

Martín Cauteruccio, Gustavo Cazonatti y Santiago González fueron presentados por Sporting Cristal en conferencia de prensa.

La promesa de Cauteruccio con Sporting Cristal

Mientras se resuelve el tema con Independiente de Argentina, Martín Cauteruccio entrena con normalidad en La Florida. El delantero uruguayo dio sus primeras impresiones como flamante refuerzo de Sporting Cristal. Aseguró sentirse feliz de haber llegado un club grande y prometió dejar todo en la cancha.

“Estoy muy contento de estar acá y de poder pertenecer a esta hermosa institución. Dejaré todo para dejar al equipo en lo más alto. Es un honor ser parte de este equipo. Estoy feliz de estar en una institución que siempre te exige llegar a lo más alto y estoy preparado para eso”, declaró el atacante en conferencia de prensa.

Además, confesó quiénes lo terminaron de convecer para ponerse la camiseta de los ‘cerveceros’. Cabe resaltar que el ‘9′ fue compañero de Yoshimar Yotún en Cruz Azul y también coincidió con Jorge Cazulo en Racing de Montevideo.

“Tuve la posibilidad de hablar con el ‘Piqui’ (Jorge Cazulo) y me habló muy bien de la institución y de su gente, me dio las mejores referencias. Luego, conversé con Yoshimar Yotún y me pasó lo mismo, me animó a integrarme al equipo lo más pronto posible”, añadió.

Martin Cauteruccio y Yoshimar Yotún jugaron juntos en Cruz Azul en 2019.

Los retos de Martín Cauteruccio

Sporting Cristal ha sufrido por sus delanteros en los últimos años, la falta de gol se ha convertido en el ‘talón de Aquiles’ y la llegada Martín Cauteruccio genera gran expectativa. Los hinchas ‘celestes’ esperan que el ‘9′ sea el idóneo para no volver a sufrir en la definición esta temporada, tanto en el campeonato nacional como en el torneo Conmebol.

En en el 2023, el ‘charrúa’ disputó un total de 38 ncuentros, entre la Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Argentina. Festejó 12 goles y brindó dos asistencias. Esos números fueron suficientes para que la dirigencia decida jalárselo.

El último atacante de los ‘cerveceros’ fue Brenner Marlos, el brasileño no tuvo buen arranque, pero luego pudo tomar más protagonismo de cara al gol. Una lesión hizo que se pierda algunos partidos, sin embargo pudo jugar 42 encuentros entre Liga 1 2023, Copa Libertadores y Sudamericana. Logró celebrar 15 goles, de los cuales dos fue en el torneo internacional.

Marlos fue una apuesta de Tiago Nunes, quien dejó el equipo rimense para hacerse cargo del Botafogo, y la dirigencia decidió no contar con el ‘brazuca’ para el 2024. Salió un rumor de que el atacante seguiría en el campeonato nacional porque Cienciano estaría interesado en ficharlo. Sin embargo, todo quedó en nada y se descartó esa posibilidad.