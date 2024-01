Pedro Castillo: hermana del expresidente busca que el Tribunal Constitucional lo libere

Exmandatario cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / EFE

Pese al golpe de Estado realizado a través de la televisión pública, la hermana de Pedro Castillo busca la libertad del exmandatario a toda costa. Irma Castillo Terrones interpuso un recurso de “agravio constitucional” ante la Tercera Sala Constitucional de Lima.

El pedido, realizado el pasado 26 de diciembre, se presentó luego de que el TC confirmara la validez de las resoluciones que declararon la vacancia y prisión preventiva del candidato presidencial de Perú Libre por el presunto delito de rebelión.

Entre sus peticiones, la pariente del golpista insiste en la nulidad de la resolución que declaró su prisión preventiva y la del Congreso N°-001-2022-2023-CR, emitida tras haberse aprobado la “Declaración de vacancia presidencial”.

Además, que se realice “el control de un procedimiento parlamentario que responde al ejercicio de la competencia funcional del Congreso de la República” relacionado con la vacancia presidencial, el antejuicio político y demás actuaciones.

El pasado 7 de diciembre, el expresidente ordenó cerrar el Congreso y tomar control del sistema de justicia.

Aparte de lo expuesto, Irma Castillo pidió que se disponga la libertad del expresidente vacado y que retome su cargo como máximo representante del país.

Cabe mencionar que no es el primer recurso presentado que busca la excarcelación de Castillo Terrones. De acuerdo a un informe de El Comercio, el exmandatario, ya sea de manera directa o a través de terceros, ha presentado hasta 23 demandas: cinco ya fueron resueltas y 18 se encuentran pendientes.

Poder Judicial rechaza cesar prisión preventiva

En la víspera, el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó el pedido formulado por el expresidente Pedro Castillo para cesar la prisión preventiva en su contra por 18 meses, la cual caducará en junio de 2024.

En caso se necesite más tiempo para las investigaciones, la Fiscalía podría pedir la extensión de la prisión preventiva hasta por 18 meses más, a fin de asegurar la presencia del exmandatario en la etapa de juzgamiento.

Otro de los personajes de su gobierno que se encuentra en la misma situación es Betssy Chávez, extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros. La también excongresista afronta el mismo tiempo de prisión preventiva que el ex jefe de Estado y se le negó su liberación.

Betssy Chávez continuará en prisión (Canal N)

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso su permanencia en la cárcel tras determinar que no ha transcurrido el plazo que establece el Decreto Legislativo 1585 para que se evalúe en audiencia si subsisten los elementos de convicción que ameritaron la imposición de la prisión preventiva.

“Luego de la evaluación correspondiente este Juzgado declaró infundada dicha solicitud. Lo cual fue confirmado, vía apelación, por la Sala Suprema; a partir de la fecha de la audiencia de cese que fuera el 25/08/2023 a la fecha de presentación de la solicitud de revisión de oficio transcurrieron 3 meses y 18 días, esto es menos de los 6 meses que requiere la regla procesal para realizar la revisión de oficio de la prisión preventiva. En ese sentido, la solicitud deviene en improcedente”, determinó Checkley.

Como se recuerda, durante la audiencia, Chávez deslizó que la presunta organización criminal liderada por la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides estaría detrás de su suspensión.

“Yo estaba a puerta de solicitar la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva porque he recibido información que mi suspensión en el cargo de congresista fue transada por una presunta organización criminal, pero eso ya no va a ser posible porque concluyó la investigación preparatoria, porque la cerró el doctor Uriel Terán. Entonces, señor magistrado, permítame tener la duda razonable que no estamos ante una casualidad de hechos, sino por el contrario, estamos en una sincronía de acciones que obstaculizan el conocimiento de la verdad”, dijo Chávez Chino.