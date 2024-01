Betssy Chávez seguirá en cárcel: PJ rechaza pedido para revisar prisión preventiva por golpe de Estado

Betssy Chávez continuará en prisión (Canal N)

El Poder Judicial declaró improcedente el pedido de la exprimera ministra Betssy Chávez para que se revise de oficio la medida de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso en el marco de la investigación que se le sigue por rebelión por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Así lo dispuso el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras determinar que no ha transcurrido el plazo que establece el Decreto Legislativo 1585 para que se evalúe en audiencia si subsisten los elementos de convicción que ameritaron la imposición de la prisión preventiva.

El referido Decreto Legislativo, promulgado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, modificó el Código Procesal Penal para establecer que el juez que dictó prisión preventiva debe revisar de oficio dicha medida coercitiva transcurrido 6 meses desde que el investigado ingresó a un centro penitenciario o desde la última audiencia en la que se hubiera discutido su cesación.

No pasaron los 6 meses para que se evalúe la continuidad de la prisión preventiva contra Betssy Chávez

En esa línea, Checkley hizo mención de que la prisión preventiva fue impuesta el 20 de junio de 2023 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y que se evaluó el pedido de la defensa de la expremier de cese el 25 de agosto del mismo año.

“Luego de la evaluación correspondiente este Juzgado declaró infundada dicha solicitud. Lo cual fue confirmado, vía apelación, por la Sala Suprema; a partir de la fecha de la audiencia de cese que fuera el 25/08/2023 a la fecha de presentación de la solicitud de revisión de oficio transcurrieron 3 meses y 18 días, esto es menos de los 6 meses que requiere la regla procesal para realizar la revisión de oficio de la prisión preventiva. En ese sentido, la solicitud deviene en improcedente”, determinó Juan Carlos Checkley.

Es decir, no hubo un pronunciamiento de fondo. Se rechaza el requerimiento de Chávez por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo 1585.

Juez Checkley rechaza solicitud de Betssy Chávez

Los argumentos de Betssy Chávez

Durante la audiencia de revisión de prisión preventiva, la expremier Betssy Chávez dejó entrever que la organización criminal que lideraría la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides habría estado detrás de su suspensión como congresista.

“Yo estaba a puerta de solicitar la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva porque he recibido información que mi suspensión en el cargo de congresista fue transada por una presunta organización criminal, pero eso ya no va a ser posible porque concluyó la investigación preparatoria, porque la cerró el doctor Uriel Terán. Entonces, señor magistrado, permítame tener la duda razonable que no estamos ante una casualidad de hechos, sino por el contrario, estamos en una sincronía de acciones que obstaculizan el conocimiento de la verdad”, dijo Chávez Chino.

La expresidenta del Consejo de Ministros también aseguró que los elementos por los que se le impuso prisión preventiva han ido perdiendo fuerza con el paso de los meses. Por ejemplo, afirmó que la Fiscalía nunca realizó la pericia a su teléfono celular. También cuestionó que el Ministerio Público no haya llevado a cabo la toma de declaraciones testimoniales a supuestos testigos que desacreditarían las declaraciones de exfuncionarios de la PCM que afirmaron que Chávez se dirigía a la Embajada de México tras el fallido golpe de Estado.

“Ellos dos (funcionarios que aseguran que planeaba irse a la Embajada de México) son las causales por las que a mí me tienen en un penal de máxima seguridad, donde hace 5 meses denuncié tortura. ¿Sabe cuántas diligencias hicieron por el tema de tortura? Ninguna, ninguna. Seis meses me han tenido durmiendo al lado de un silo. No pueden decir que me han dado un trato igualitario”, señaló Chávez.

¿Cuándo Betssy Chávez podrá pedir el cese de prisión preventiva?

Considerando que la última vez que se evaluó en audiencia el cese de la prisión preventiva de Betssy Chávez fue el 25 de agosto de 2023, la exprimera ministra podrá hacer nuevamente este pedido a partir del 21 de febrero de este 2024.