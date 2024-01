Rafael López Aliaga no reconoce caída de la compra de motos y asegura que “no hay ningún mea culpa que hacer”

Burgomaestre reprendió a los medios de comunicación, pese a las pruebas presentadas. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

No lo reconoce. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a referirse a los documentos revelados por Infobae Perú que prueban la caída de la prometida compra de cuatro mil motos, pese a que durante su rendición de cuentas aseguró que el municipio ya las había adquirido.

Luego de calificar de ‘media verdad’ lo informado por este medio, aseguró que “no hay ningún mea culpa que hacer” y que más bien es la prensa la que debe hacerlo al no enfocarse en otras iniciativas, en un intento de marcar la agenda mediática y direccionar el reflector a los temas que le gustaría resaltar.

“Tenemos en total 500 motos para toda Lima. El hecho de tener 4 mil motos en este año, siguiendo un proceso anticorrupción, no hay ningún mea culpa que hacer. UNOPS nos ha informado que, en este primer semestre, estamos contando con 4 mil motos compradas. Estamos comprando porque nos sale más barato. En 2023 hemos hecho un ahorro importante que nos ha permitido alimentar a la gente más vulnerable de Lima. S/. 80 millones a las ollas comunes que ustedes no han informado, así que sería un mea culpa de la prensa por no informar”, declaró

¿Qué pasó realmente?

Tal como se precisa en los documentos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) a los que accedió Infobae Perú, el primer proceso de licitación destinado a la compra de 4 mil motocicletas, de las 10 mil prometidas en campaña, se quedó sin efecto.

Si bien el municipio adjudicó la buena pro por más de 132 millones de soles al Consorcio Sukimotor SA - Cassa Concesionaria SAC el 29 de noviembre, la empresa faltó al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no presentar los documentos necesarios para la firma del contrato, pese a que se le dio hasta dos prórrogas.

Frente a ello, la Municipalidad de Lima, a través de la Oficina de Logística, comunicó al Consorcio Sukimotor SA - Cassa Concesionaria SAC la pérdida automática de la buena pro.

En una clara evidencia de su desinformación, el burgomaestre indicó que “hay segundo (postor) y un tercer (postor) que es lo que justamente UNOPS está negociando”.

“Están desesperados muchos medios caviares al ver que hemos abastecido el (programa) Hambre Cero, que estamos trayendo las motos, que hemos logrado el dinero sin aval del Estado para hacer obras en Lima”, agregó López Aliaga.

No obstante, la empresa detrás del proceso únicamente admitió la oferta ganadora, ya que los otros candidatos no cumplían con los términos de referencia para que sus propuestas sean evaluadas.

No habrá motos el 15 de enero, pese a promesa

Aunque el burgomaestre adelantó que la primera tanda de motos para el fortalecimiento del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú llegarían el 15 de enero de este año, esto será imposible. De hecho, en esta fecha, a las 17 horas, culmina el plazo para que las empresas interesadas presenten sus cotizaciones y sean parte del proceso.

Los nuevos requisitos establecen que la empresa a la que se le otorgue la buena pro tendrá un plazo de 150 días desde la firma del contrato para hacer entrega de un primer grupo de 400 motos y hasta 180 días para dar 600.

Haciendo el cálculo, las primeras 400 motos deberán llegar recién a mediados de este año, es decir, en julio y se culminará con la entrega de 3.600 en 2025.