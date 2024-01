Milett Figueroa será parte del reality ‘Los Tinelli’ de Marcelo Tinelli: se transmitirá por Amazon Prime

Milett Figueroa tuvo que dejar el ‘Bailando 2023′ por problemas de salud, pero no va a significar que deje Argentina. La modelo peruana dejó en claro desde que inició su camino a la internacionalización que le gustaría quedarse en el país albiceleste y las opciones se multiplicaron al convertirse en pareja de Marcelo Tinelli y convertirse en una figura pública de la tierra de Messi.

Aunque le iba muy bien en la competencia de baile, su cuerpo y una lesión no la dejaron seguir. Sin embargo, el último fin de semana recibió el nuevo año al lado de su pareja y amigos, demostrando que ya es parte de la familia.

Sobre ello, recientemente Marcelo Tinelli reveló que fue un bonito encuentro y que todos la pasaron muy bien. “Con mi familia, mis amigos, bailando hasta tarde, una fiesta hermosa. Pasarlo con mis hijos, con mi novia, mis mejores amigos. La pasamos muy bueno”, mencionó a las cámaras de LAM.

Sin embargo, después de ello, relató que volverá a su casa en Punta del Este en Uruguay para grabar un reality. Él será protagonista de ‘Los Tinelli’, una serie que contará su vida y la de su familia. Confesó que se van a grabar 4 días a la semana, por lo que será un trabajo un tanto complejo.

Milett Figueroa será parte del reality ‘Los Tinelli’ de Marcelo Tinelli.

“Vine acá a hacer programa, después grabar el jueves el reality ‘Los Tinelli’ para Amazon, van a ser 4 días de grabación por semana, va a ser intenso también”, agregó Tinelli sobre el tema.

Al respecto, Ángel de Brito también dio algunos alcances. El presentador sorprendió al revelar que Milett Figueroa también será parte de este proyecto. Según confirmó, la peruana estará en las grabaciones junto a los hijos de la figura argentina.

“Ahora empiezan a grabar en Punta del Este. Ya este fin de semana están grabando el reality donde participa Milett, los hijos de Marcelo, el Tirri, Mimi, todos”, relató.

De esta manera, se confirma que Milett Figueroa continuará en Argentina, pues aunque no esté en el programa ‘Bailando 2023′ formará parte de otros proyectos de su actual pareja, Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa sufrió lesión que la alejará de 'Bailando 2023'. (Foto: Captura de IG)

Milett Figueroa no continuará en el Bailando 2023

Milett Figueroa se retira del ‘Bailando 2023′, el show argentino presentado por Marcelo Tinelli. La lesión sufrida por la modelo peruana durante un ensayo la deja fuera de la competición.

Antes del fin de año, Figueroa experimentó un episodio cercano al desmayo en el set del reality de competencia. Su pareja, Marcelo Tinelli, comunicó a la prensa que la modelo había sufrido un serio inconveniente de salud.

“La trató un doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me contó que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, declaró Tinelli.

Más adelante, la figura argentina reveló cambios en las normativas de su programa, estableciendo que los concursantes no podrán ausentarse de ninguna grabación. “Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente, el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo”, afirmó.

Con especulaciones sobre su posible salida del programa, Ángel de Brito, presentador de ‘LAM’ y parte del jurado, confirmó la eliminación de Figueroa de la competencia a causa de su lesión, la cual la margina de la próxima entrega del certamen.

“Milet fuera del Bailando. Por prescripción médica no puede bailar este ritmo”, comunicó de Brito mediante sus historias de Instagram.