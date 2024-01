La violenta jugada en la que Gianluca Lapadula sufrió la fractura de dos costillas

Momento en el que Gianluca Lapadula sufrió el golpe que le terminó fracturando dos costillas (ESPN).

Gianluca Lapadula inició el 2024 de la peor manera, pues fue dado de baja a última hora del partido del Cagliari con AC Milán que se disputó el martes 2 de enero por los octavos de final de la Copa Italia 2024, debido a la fractura de dos costillas. Pese a que la noticia se dio a conocer a horas del choque en el estadio San Siro, y que incluso integró inicialmente la lista de convocados para el cotejo, se pudo confirmar que dicha lesión se venía arrastrando hace varios días.

El problema físico de ‘Lapagol’ se originó el pasado sábado 30 de diciembre, cuando los dirigidos por Claudio Ranieri empataron 0-0 con Empoli por la fecha 18 de la Serie A.

Todo inició con un saque largo del portero Simone Scuffet para el delantero Luciano Pavoletti, quien logró pivotear la pelota para que el ítalo-peruano vaya a lucharla. No obstante, el rival Tyronne Ebuehi le ganó la posición y se hizo con el balón. Pese a ello, el nacido en Turín no dio la pelota por muerta y se tiró de carretilla, pero el futbolista nigeriano no se percató de ello e hizo un amague con los pies para girar y salir jugando hacia adelante.

En esa veloz jugada, el pecho del atacante nacional impactó con los talones de su rival, quien cayó al suelo, mientras que él simplemente se quedó unos segundo arrodillado y sujetándose la zona afectada, antes de ponerse de pie. El árbitro Fabio Maresca resolvió el choque cobrando falta en ataque y tarjeta amarilla al nueve de la selección peruana.

Tras dicha acción, Lapadula, comenzó a caminar despacio con las manos en las costillas, aduciendo dolor, pero no tuvo problemas para seguir jugando hasta el final del primer tiempo. En el descanso, el DT optó por cambiarlo por Zito Luvumbo, pero no se informó de ninguna lesión, hasta varios días después.

Gianluca Lapadula fue cambiado en el entretiempo del Cagliari vs Empoli. (Star )

¿Cuánto tiempo estará afuera Gianluca Lapadula?

En el comunicado publicado por Cagliari se dan detalles de la lesión de Gianluca Lapadula, como cual fue el tipo de fracturas y qué costillas fueron las que terminaron dañadas. No obstante, evitaron referirse a su tiempo de recuperación y afirmaron que por el momento permanecerá en observación:

“Tras el traumatismo cerrado sufrido durante el último partido, Gianluca Lapadula fue sometido a pruebas que evidenciaron una fractura compuesta de la sexta y séptima costillas derechas. El jugador se someterá a unos días de reposo y terapia: su estado será supervisado por el cuerpo médico del club”, informaron.

Por lo pronto, es seguro que no estará en el siguiente duelo de los ‘rossoblu’, el cual será este sábado 6 de enero a las 12:00 horas peruanas, cuando visiten al Lecce por la jornada 19 de la Serie A.

Gianluca Lapadula padece una lesión en las costillas producto de un traumatismo. - Crédito: Cagliari Calcio.

¿Cómo le fue al Cagliari vs Milan sin Gianluca Lapadula?

Tras confirmarse la lesión de Lapadula, Claudio Ranieri optó por enfrentar al Milan utilizando una delantera compuesta por Andrea Petagna y Zito Luvumbo. Sin embargo, extrañaron demasiado la presencia de su goleador y terminaron derrotados por 4-1 y eliminados de la Copa Italia. Los goles de los ‘rossoneros’ fueron obra de Chaka Traoré, Rafael Leao y un doblete de Luca Jovic, mientras que Paulo Azzi convirtió el descuento para el cuadro de Cerdeña.

Lapadula se perdió la primera parte de la temporada por estar recuperándose de una operación de tobillo, a la que se sometió durante sus vacaciones. Su ausencia le pesó mucho al Cagliari, pues, sumado al choque que significa pasar de segunda a primera división, la falta de su figura ocasionó que tengan muy malos resultados en las jornadas iniciales, los cuales son la razón de que actualmente estén en zona de descenso.