Alejandro Toledo: juicio por caso Ecoteva por lavado de activos será retomado este 4 de enero

Exmandatario es implicado en ilícitos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Los procesos judiciales destacados contra exmandatarios prosiguen en este 2024. Como uno de los primeros movimientos judiciales del año, el Poder Judicial ha ordenado la continuación del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique dentro del caso Ecoteva. En este juicio también están involucradas su cónyuge, Eliane Karp, y su suegra, Eva Fernenbug.

Como se sabe, este es uno más de los procesos por los que el expresidente del Perú tenía sobre sí una solicitud de extradición; la cual aún no ha sido atendida. No obstante, esta no sería necesaria, pues en mayo del año pasado, fue traído a territorio nacional en el marco del proceso que se sigue en su contra por el caso Lava Jato, en el que también está implicado.

Según lo detallado por el Poder Judicial, la audiencia del juicio estará a cargo de la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima y se llevará a cabo a partir de las 9 a.m. de este jueves 4 de enero. Durante esta sesión, la institución ha programado el interrogatorio de uno de los testigos del caso, el agente inmobiliario Moisés Velarde Zabalbeascoa; implicado en la adquisición de una serie de inmuebles a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.

El caso Ecoteva y las imputaciones contra Toledo

Millonaria cifra vinculada al caso Ecoteva del expresidente Toledo pasaría a ser parte de Costa Rica. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Como se sabe, el caso conocido como Ecoteva, comprende una investigación emprendida a raíz de un escándalo iniciado en el 2013, cuando se descubrió que la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica, había realizado adquisiciones inmobiliarias y transacciones bancarias por varios millones de dólares. Estos mnovimientos llamaron la atención de las autoridades peruanas y de la opinión pública debido a la falta de claridad sobre el origen de los fondos.

Según las pesquisas iniciadas en su momento por parte del Ministerio Público; esta empresa, que estaría cercanamente ligada a la madre de Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo; había adquirido dos inmuebles lujosos en zonas exclusivas de la capital con fondos de esta empresa que no estaban del todo aclarados.

Las pesquisas llevaron a concluir que una gran cantidad de estos fondos corresponderían a los sobornos presuntamente recibidos por el expresidente Alejandro Toledo y la función de la empresa Ecoteva sería la de ocultar y blanquear dinero obtenido de manera presuntamente ilícita. Además, la misma empresa habría servido para el pago de hipotecas atribuidas al exmandatario.

La preponderancia del caso se hizo más fehaciente luego de que el fallecido hombre de confianza de Alejandro Toledo, Joseph Maiman, se acogiera al proceso de colaborador eficaz en las investigaciones en su contra, todo ello, a cambio de beneficios procesarles.

El nexo entre Ecoteva y Lava Jato

Algunos de los políticos más representativos se encuentran investigados por graves ilícitos. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Aunque se trate de casos distintos, el caso Ecoteva y el de Lava Jato están cercanamente implicados, pues uno sería consecuencia del otro. Las investigaciones en el caso Ecoteva durante sus etapas preliminar y preparatoria por parte del Ministerio Público revelaron que el dinero provendría presuntamente de sobornos pagados por empresas brasileñas, incluyendo Odebrecht, a cambio de la concesión de obras públicas durante la presidencia de Toledo.

Estas empresas brasileñas son, casualmente, las establecidas como objeto de investigación por el Equipo Especial Lava Jato, que también tienen a Toledo Manrique como imputado, y que, hasta la fecha, han logrado su extradición en el marco de estos hechos. Sin embargo, y para mayor practicidad procesal, el caso Ecoteva se ha desarrollado a la par que el de Lava Jato, pues el segundo no solo implica al expresidente, sino a otros exmandatarios como Pedro Pablo Kuckzynski y Ollanta Humala; por lo que tienen un rango mucho más amplio de investigación e imputación.