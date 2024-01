Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y otros políticos que afrontarán juicios este 2024

Algunos de los políticos más representativos se encuentran investigados por graves ilícitos. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

Este 2024 será uno de los años más movidos en la política y el sistema judicial. A diferencia del pasado, en el que el país padeció una gran crisis institucional, en este periodo la población presenciará la sentencia de personajes que continúan vigentes en el escrutinio público y podrían terminar en la cárcel.

Como es de conocimiento público, en la lista de personas que están a la espera de veredicto se encuentran expresidentes y políticos. Infobae Perú hace un recuento de quienes pasarán a juicio oral y por qué casos, dado que la mayoría se encuentra implicada en más de una investigación.

1. Alejandro Toledo, caso Lava Jato

Alejandro Toledo, quien fue extraditado el pasado 23 de abril, luego de solicitarse el proceso en 2017, podría convertirse en el primer expresidente peruano en recibir sentencia, ante el avance en el juicio a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.

El exmandatario es acusado por delitos de colusión y lavado de activos. De hallarse culpable, podría recibir 35 años de cárcel en su contra. De acuerdo a la tesis fiscal, habría coludido con el entonces representante de la empresa Odebrecht, Jorge Barata, para beneficiar a la constructora en la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Asimismo, se presume que habría recibido coimas de la compañía, a través de cuentas offshore, por un monto de 20 millones de dólares.

Exmandatario es implicado en ilícitos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

2. Ollanta Humala y Nadine Heredia, caso Gasoducto Sur Peruano

Otro de los exmandatarios implicados en el caso Odebrecht es Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La expareja presidencial es acusada de recibir coimas de casi tres millones de dólares para las campañas electorales de 2006 y 2011.

De acuerdo con la tesis fiscal, el primer desembolso provino del difunto exdictador Hugo Chávez (1999-2013) y el segundo, cinco años después, de la constructora brasileña por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente Lula Da Silva (2003-2010) a cambio de otorgarles la buena pro del Gasoducto Sur Peruano.

Debido a una medida cautelar otorgada por el Supremo Tribunal Federal (STF), los testimonios de los ex representantes de Odebrecht, no pudieron ser usados en su contra por el delito de lavado de activos. Ello apunta a que la sentencia también podría beneficiar a la expareja presidencial, al punto de que la Fiscalía ha adelantado que lo que se decida no impactará en los otos procesos del caso.

La expareja presidencial afronta pedidos de cárcel por más de 15 años. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

3. Martín Vizcarra, sobornos por dos obras

El caso que podría llevar hasta 15 años de cárcel al exmandatario se remonta a cuando era gobernador regional de Moquegua. De acuerdo a la Fiscalía, Martín Vizcarra favoreció a las empresas Obrainsa e ICCGSA en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, a cambio de un soborno de más de dos millones de soles.

De ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio, el exmandatario también será inhabilitado por nueve años y deberá pagar una reparación civil, solicitada por la Procuraduría, de hasta 42 millones de soles.

Exmandatario se encuentra implicado en distintos casos. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

4. Keiko Fujimori, caso Cócteles

La lideresa de Fuerza Popular no está exenta a las acusaciones de coimas. Aunque su sentencia se estaría dando en 2026, el inicio del juicio se estima para abril o mayo del 2024 por el caso Cócteles. El Ministerio Público solicitó 30 años y 10 meses para Keiko Fujimori por los delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

De acuerdo al equipo especial, la ex candidata presidencial encabezaría una red criminal que creció al interior de su partido y que estaría dedicada al lavado de activos para ocultar aportes otorgados a su campaña de 2011 y 2016.

Excandidata presidencial estuvo presa preventivamente por este caso. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

5. Pedro Castillo, golpe de Estado

Otro de los expresidentes que podría recibir sentencia este año es el vacado Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, realizado el pasado 7 de diciembre de 2022, dado que a finales del 2023 la Fiscalía dio por terminada la etapa de investigación.