Senamhi pronostica caída de lluvia, nieve, granizo en la sierra para el primer día del 2024

Senamhi pronostica precipitaciones de lluvia, nieve y granizo en diferentes regiones del país para los primeros tres días del año 2024. (Foto: Composición-infobae/Renato Silva/Senamhi)

El inicio del año 2024 trajo consigo un nuevo pronóstico climático por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en el que se indica la posible presencia de precipitaciones de lluvia, nieve y granizo en diferentes zonas de la sierra del Perú durante los próximos tres días.

Estos fenómenos podrían afectar las actividades de los ciudadanos en comunidades que se ubiquen en al menos 12 regiones, además de Lima.

En particular, para el día 1 de enero, el Senamhi indicó que la presencia de estas precipitaciones serán de moderada a fuerte intensidad. El granizo caería en zonas cuya altura es superior a los 2.800 m s. n. m., mientras que la nieve estará presente en localidades de la sierra centro y sur que tengan más de 4.000 m s. n. m.

Según el pronóstico del organismo especializado, la costa de Tumbes podría tener la presencia de lluvias de ligera intensidad, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 30 km/h. La costa centro también podría sentir estos efectos climáticos. El aviso emitido por el Senamhi, que es de nivel naranja, indica que “se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos” en estas zonas y la ciudadanía deberá estar atenta y obedecer a las indicaciones de las autoridades.

Senamhi pronostica precipitaciones de lluvia, nieve y granizo en diferentes regiones del país para los primeros tres días del año 2024. (Foto: Senamhi/X)

Para el día 2 de enero, las zonas de mayor intensidad de las precipitaciones (luvia, nieve y granizo) se trasladan en su gran mayoría a la sierra centro y sur del Perú, con especial impacto en Ancash, Huánuco, Pasco y Junín, además de Arequipa, Cusco y Puno. El Senamhi indicó que la velocidad de las ráfagas de viento aumentarán hasta los 35 km/h y mantiene el pronóstico para la costa de Tumbes con lluvias ligeras.

Por su parte, el 3 de enero, que además es el último día en el que tiene vigencia el pronóstico emitido por Senamhi, el pronóstico pasa a ser amarillo, lo que significa que los fenómenos que se pueden producir son normales en estas regiones. En ese sentido, la ciudadanía que se encuentra principalmente en la sierra sur del país puede realizar actividades al aire libre, pero estas deben ser prudentes para evitar riesgos en caso de mal tiempo.

En total, las regiones que serán afectadas por la llegada de estas precipitaciones serán: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y San Martín.

Qué hacer en caso de lluvias

En el caso de que las lluvias se presenten con gran intensidad en alguna de las regiones del país y se produzca la inundación de la vivienda, los ciudadanos deberán desconectar la energía eléctrica y abandonar la vivienda.

No es recomendable que los ciudadanos que estén conduciendo vehículos crucen zonas inundadas pues podrían poner en riesgo sus vidas. (Foto: Andina)

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), órgano del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Sinagred), indica que es recomendable tener un plan de acción en estos casos junto a los vecinos, con quienes se puede cooperar para agilizar la atención con las autoridades locales competentes.

De igual forma, se tiene que contar con un botiquín y una mochila de emergencia que se pueda cargar fácilmente. Estas deben incluir agua, alimentos no perecibles, linterna y una radio a pilas.

En caso de que el mal tiempo sorprenda a los ciudadanos mientras conducen, es preferible disminuir la velocidad y no detenerse en lugares donde pueden circular gran cantidad de agua. Los tramos inundados no deberán cruzarse para evitar quedarse atorado y no poner en riesgo a quienes están dentro del vehículo.