Julián Zucchi se defiende de críticas por celebrar su cumpleaños sin Yiddá Eslava y sus hijos

Julián Zucchi viene enfrentando duras críticas desde su fiesta de cumpleaños número 40. Después de separarse de Yiddá Eslava, el exchico reality decidió regresar a Argentina para celebrar su onomástico con una exorbitante pool party, a la que asistieron sus familiares, amigos cercanos y exmiembros de ‘Parchís’. Los grandes ausentes fueron su expareja y sus dos hijos.

“¡Los 40 llegaron y con ellos, una celebración inolvidable en Argentina! El 29 de diciembre, rodeado de familia y amigos, festejé mi cumpleaños después de 10 años en Argentina. Un día especial organizado por mi madre, mi tía del corazón y con la colaboración de mis hermanas. Cada foto de este carrete es un tesoro de momentos felices y sorpresas. Aunque mis hijos, el corazón de mi vida, no pudieron estar presentes desde Perú, su amor cruzó fronteras y llenó mi día de significado”, escribió en su red social.

Julián Zucchi respondió a críticas

La publicación de Julián Zucchi no fue del agrado de algunos usuarios, quienes consideraron que el actor argentino se estaba “quejando” de haberse visto impedido de celebrar su cumpleaños a lo grande debido a su largo romance con Yiddá Eslava. “¿Sonó a reclamo o solo me pareció?”, comentó una usuaria.

De inmediato, el argentino respondió: “Mis hijos son lo más importante (y lo aclaré en el post), están en Perú. Mi familia originaria está acá en Argentina. La idea siempre fue celebrar mis 40 años con mis hijos, pero en el medio los planes tuvieron que cambiar. Por eso, terminamos celebrando los 7 añitos de Tomás acá”.

En otro momento, Julián Zucchi volvió a resaltar que no se estaba quejando de no haber celebrado su cumpleaños antes con una pool party, sino que está feliz de haber retornado a su país de origen para reencontrarse con los suyos. “Lee bien, dije que no celebraba EN ARGENTINA”, le dijo a una usuario que lo tildó de “inmaduro”.

Yiddá Eslava enciende las alarmas

Mientras Julián Zucchi armaba tremenda “juerga” en su casa, Yiddá Eslava dejó de seguirlo en Instagram y publicó un alarmante mensaje que sorprendió a más de uno.

“Ningún año será nuevo si tú eres el mismo. Quizás necesitas leer esto. Terminando el año es importante liberarse, especialmente de secretos y mentiras que llevas guardado. Recuerden para este año, no esperen que la gente sea agradecida... No va a pasar. Lo lindo es que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Les dejó un videito súper potente para todas mis comadres que necesitan un reseteo...”, detalló la exparticipante de ‘Combate’.

No contenta con ello, Yiddá Eslava procedió a compartir un video titulado “La infidelidad del narcisista”, en el que se explica que “la persona narcisista suele ser infiel con su pareja porque no hay suministro que le alcance, nadie es suficiente, porque tiene una vida interior tan pobre y vacía que necesita desesperadamente buscar en el afuera ser deseada, porque no tolera el aburrimiento y necesita nuevos estímulos, nuevas emociones, nuevas personas”.

¿Qué pasó con Yidda Eslava y Julián Zucchi?

Nadie imaginó que los exchicos reality terminarían separándose después de 11 años de romance, dos hijos de por medio y una productora creada a base de mucho esfuerzo. Pero así sucedió en octubre de 2023, cuando anunciaron que su relación había llegado a su fin.

“Una separación puede ser muy “dolorosa y agresiva” o “amistosa y respetuosa” y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y parejas. Y justamente valoramos principalmente la de padres, lo mejor que nos pudo pasar, es tener a nuestros hijos, los cuales amamos y respetamos por sobre todas las cosas, cuando los planeamos, siempre nos juramos que íbamos a criarlos en un ambiente saludable, por ello y cumpliendo nuestra palabra, hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia”, se lee en el comunicado.