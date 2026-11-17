SENASA postergó al 17 de marzo de 2027 la entrada en vigencia de las exigencias para la importación de semillas sexuales.

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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) postergó del 17 de noviembre de 2026 al 17 de marzo de 2027 la vigencia de nuevos controles para la importación de semillas sexuales, que incluyen análisis de laboratorio y requisitos para la cuarentena posentrada.

La medida alcanza a semillas de hortalizas, granos, forrajes, frutales, flores y especies forestales, como maíz, arroz, trigo, soya, algodón, alfalfa, papaya, kiwi, pino y eucalipto.

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APESEMILLAS pidió más tiempo para que las empresas se adecúen

La decisión se formalizó a través de la Resolución Directoral N.° D000047-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV, emitida el 13 de noviembre. La norma modificó la fecha de entrada en vigencia de dos resoluciones publicadas el 20 de agosto, que fijaron nuevas condiciones para el ingreso de semillas sexuales importadas.

La prórroga surgió a partir de un pedido de la Asociación Peruana de Semillas (APESEMILLAS), un gremio que reúne a compañías dedicadas a la investigación, producción, importación, comercialización y exportación de semillas. La organización solicitó 120 días adicionales para aplicar las exigencias.

La regulación comprende semillas de hortalizas, cereales, forrajes, flores, frutales y especies forestales como pino y eucalipto.

Las empresas del sector habían destinado recursos operativos y financieros a acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno de El Niño.

Ese contexto limitó su capacidad para asumir de forma simultánea los costos y cambios operativos que demandan las condiciones de cuarentena posentrada previstas por SENASA.

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La autoridad sanitaria aclaró que el aplazamiento no elimina ni modifica las medidas aprobadas. Los requisitos conservarán su sustento técnico y empezarán a aplicarse desde el 17 de marzo de 2027.

Los nuevos controles incluyen análisis de laboratorio y cuarentena

Las reglas establecen análisis fitosanitarios para las semillas importadas, que pueden comprender pruebas para detectar malezas, hongos, bacterias, virus y nematodos. Las exigencias varían según la especie y el país de origen.

La lista aprobada por SENASA abarca semillas de:

Hortalizas , como ajo, cebolla, col, coliflor, culantro, ajíes, zapallo y albahaca.

Granos y otros cultivos , como maíz, arroz, trigo, soya, sorgo, algodón y ajonjolí.

Forrajes , como alfalfa, avena forrajera, brachiaria y crotalaria.

Frutales , como papaya, kiwi, maracuyá, cerezo, durazno y zarzamora.

Flores y plantas ornamentales , como begonia, geranio, lavándula, lisianthus, salvia y prímula.

Especies forestales, como pino, eucalipto, cedro, ciprés, teca y moringa.

Los controles fitosanitarios contemplan análisis de laboratorio para identificar malezas, hongos, bacterias, virus y nematodos.

Para las especies que no figuren en el listado, SENASA fijó cantidades mínimas de muestra. Los importadores deberán presentar 25 mil semillas para análisis de malezas, mil para pruebas micológicas, mil para bacteriología y, cuando corresponda, tres mil para análisis virológicos o 10 gramos para exámenes nematológicos.

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El costo de los análisis será asumido por el importador. SENASA también podrá ordenar pruebas adicionales cuando detecte sospechas de plagas durante la inspección.

El ingreso con cuarentena posentrada se concentrará en Lima y Callao

Las semillas sujetas a cuarentena posentrada solo podrán ingresar por el Puerto del Callao, el Aeropuerto del Callao o la Aduana Postal de Lima. La cuarentena implica el seguimiento de las plantas que germinen a partir de las semillas importadas, con el fin de detectar posibles plagas o enfermedades.

La nueva fecha de vigencia permitirá que importadores, productores y operadores adecuen sus instalaciones, procesos y presupuestos antes de la aplicación de los controles.