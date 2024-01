Ethel Pozo se luce con Gisela Valcárcel luego de rumores de distanciamiento y agradece por el trabajo que obtuvo en 2023

Ethel Pozo y su mensaje de Año Nuevo donde menciona a su madre Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo ha dedicado un emotivo mensaje a su familia, en particular a su madre, la también reconocida presentadora de televisión Gisela Valcárcel, a través de una publicación en Instagram. Luego de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre madre e hija, Pozo ha compartido fotografías con la popular ‘Señito’ y ha manifestado su gratitud por el apoyo familiar recibido, sobre todo tras el robo que sufrió en su domicilio a principios de año. Además, resaltó su carga laboral en varios proyectos de televisión durante el 2023.

“Soy una bendecida porque tengo una familia maravillosa que arrancó con mi abuelita Techi, siguió con mi mami preciosa Gisela. Por mi lado, intento día a día ser una excelente madre para Dome y Lua y por supuesto amar y compartir la vida con mi esposito”, escribió este 31 de diciembre.

Ethel Pozo agradeció por su participación en programas como ‘América Hoy’ y ‘Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya’, producidos por GV Producciones, propiedad de su madre Gisela Valcárcel; así como en la novela ‘Maricucha’, donde su esposo Julián Alexander es uno de los productores. Pozo consideró que luego del desafortunado suceso que impactó su seguridad personal, se enfocó en su carrera y recibió muchas oportunidades de trabajo:

Ethel Pozo celebró Año Nuevo 2024 con su madre Gisela Valcárcel.

“Me robaron ‘todo’ lo material, pero no me robaron lo realmente importante, lo esencial, las ganas, el entusiasmo, la salud, el amor, ni a mi familia. Las ganas que me impulsan a volver a comenzar, a decir ¡Sí puedo! Aunque algunas veces me digan que no, yo pienso que todo es posible. Si se trabaja duro y uno se esfuerza. Es así como abracé a mi tribu y Dios me mandó luego muchísimo trabajo. En febrero empecé con todo América Hoy, luego vino Maricucha y Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya, cómo no estar agradecida y entender que podía volver a empezar”.

Ethel Pozo marcó distancia de Gisela Valcárcel

La presentadora de televisión Ethel Pozo ha destacado recientemente su independencia y trayectoria laboral lejos de la sombra de su madre, la conocida Gisela Valcárcel. Durante una emisión de ‘América Hoy’ del mes de noviembre Ethel compartió su experiencia trabajando desde muy joven y se comparó con la invitada Samahara Lobatón, destacando que, al igual que ella, aprendió a ganar dinero desde niña.

Ethel, esposa de Julián Alexander y conductora de programas como ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, subrayó su gusto por la independencia desde pequeña, pese a las críticas recibidas y las especulaciones sobre influencias familiares en su carrera.

En el diálogo con Samahara Lobatón, Ethel Pozo aseguró: “Yo trabajaba desde esa edad (8 años), desde muy pequeña. Ganaba mi platita, yo trabajaba.” Además, señaló que ha marcado distancia con la imagen de su madre: “Les contaba hace poco que trabajé desde los 8 años animando fiestas infantiles (…) Toda mi vida me gustó también siempre tener lo mío, ser independiente”.

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel: las producciones en las que han participado.

En otra entrevista previa con Véronica Linares, Pozo había enfatizado su independencia laboral desde los 16 años, trabajando en una agencia de publicidad y manteniendo una relación de cercanía, pero no dependencia con su madre. ”Yo he sido muy independiente de chiquita, soy hija única, pero siempre he sido muy independiente, desde los 16 ya trabajaba en una agencia de publicidad. Siempre me ha gustado mi independencia. Juntas, pero no revueltas”, dijo sobre su progenitora.

Recordemos que Ethel ha enfrentado cuestionamientos sobre si su éxito está vinculado a la influencia de su madre, Gisela Valcárcel, quien es dueña de la productora detrás de algunos de los programas que Ethel conduce. Con sus recientes afirmaciones, Ethel busca demostrar que su presencia en la televisión es el resultado de su esfuerzo personal y no del apoyo de su madre.