Ethel Pozo asegura que las críticas hacia su trabajo la benefician: “Significa más contratos para mí ”

Ethel Pozo asegura que las críticas hacia su trabajo la benefician. América TV.

Ethel Pozo tuvo un año muy fructífero, pues en el primer trimestre debutó como actriz con un papel en una novela peruana a cargo de Del Barrio Producciones. Además, continuó con éxito sus programas de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y el magazine diario ‘América Hoy’.

Sin embargo, a fines de octubre tuvo que decirle adiós al programa dominical luego de seis años. Indicó que se despidieron con cifras favorables de rating y muchos auspiciadores.

Asimismo, señaló que el espacio televisivo que comparte con Janet Barboza, Brunella Horna, Edson Dávila y Christian Domínguez le ha enseñado mucho y cada día aprende algo nuevo. Destacó que realizan un entretenimiento sano en beneficio de los televidentes.

Ethel conversó con Infobae Perú y confesó que no le toma importancia a las críticas que le hacen a su trabajo profesional. Para ella, los comentarios de sus detractores significa que tendrá mayor cantidad de contratos laborales.

— ¿Cuál es tu balance para este 2023?

Cuando terminaba el 2022, no sabía si lo iba a poder superar, porque fue un año mágico en el que me casé. Este año llegó todo lo que había soñado en cuanto a lo profesional. He estado al aire en tres proyectos con rating en todos. Con ‘Maricucha 2′, ‘Mi mamá cocina’ y ‘América Hoy’, creo que es el mejor de mis años en el plano laboral.

— Con ‘Mi mamá cocina’ debutaste hace seis años en el ámbito de la conducción, ¿qué recuerdos te deja el programa?

Fue mi debut como conductora con todas las emociones de lo que es salir de una zona de confort y convertirme en un personaje público. Es un hijo lindo, maravilloso, me ha dado bendiciones y bonitos recuerdos.

— Cuando se confirmó que ibas a ser la conductora, aparecieron muchas críticas, porque señalaron que te dieron el programa por ser la hija de Gisela Valcárcel. ¿Te afectaron esos comentarios?

El lidiar con las críticas no lo aprendí con este programa, sino desde que nací. Mi mamá era famosa y ella tenía detractores, tuvo que lidiar con un panfleto en el Poder Judicial que la llenaba de mentiras. Estoy acostumbrada a eso.

— ¿Por qué terminó ‘Mi mamá cocina’?

No hay motivo alguno. Lo que pasa es que me he despedido tres veces del formato y las tres veces hemos vuelto. Desde que nació en el 2017, no sabíamos que íbamos a durar tanto, ahora quién sabe lo que pase en un futuro. Nos fuimos con mucho rating como todos los años.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi se despiden de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. GV porducciones.

No le hace caso a las críticas de Magaly Medina y Rodrigo González

— Magaly Medina y Rodrigo González son los conductores que han sido los más mordaces contigo, ¿qué les dirías?

Jamás en mi vida he visto sus programas, no sé qué dirán, no tengo la menor idea. Lo que sé es que su trabajo es hacer críticas de espectáculos y si se dan el trabajo de criticar lo que hago en TV, me beneficia igual porque ven mis programas.

— ¿Cómo manejas estas opiniones con tus hijas, lo han conversado?

Desde el primer día que estoy en la TV, les dije a mis hijas que iba a haber gente que me quiera y gente que no. Si no existiera esas personas, sería que no calas y no generas ningún comentario, sea negativo o positivo. Ellas la tiene claro y yo también.

— Y a tu esposo Julián Alexander, ¿le molesta que te hagan esos comentarios?

Es que no vemos ni una crítica, nosotros seguimos una vida normal. Nunca hemos llevado nada negativo a nuestro hogar. Ni lo hice de chiquita con mi mami, ni lo haría con mis niñas y esposo.

Magaly Medina y Rodrigo González cuando eran amigos. Instagram

“En ‘América Hoy’ hacemos un entretenimiento sano”

— ¿Cómo ha sido tu trabajo de este año en ‘América Hoy’?

Es un formato en vivo que te da una mucha adrenalina. Y es un trabajo en equipo, todos los días aprendo muchísimo de mis compañeros, chefs y los especialistas.

— Comentaste en una entrevista que cumples el rol de una madre conservadora en ‘AH’ que es muy distinta a ti, ¿en qué momento aparece la verdadera Ethel?

Yo soy ‘open mind’, es mi esencia y soy una persona horizontal con mis hijas. Dentro de ‘América Hoy’ mi rol es la mamá que en todo hogar existe, una mami conservadora, pero siempre sale la Ethel real. La gente te tiene que conocer tal y como eres.

— ¿Consideras que hacen un entretenimiento sano en ‘AH’?

Hasta en los momentos más difíciles, jamás insultamos a la gente o agredimos con adjetivos calificativos a una persona. Siempre trato de resaltar a una persona tal y como es. Para mí la gente vale por lo que tiene en el corazón.

— ¿Cuál sería tu autoevaluación como conductora de ‘América Hoy’?

He aprendido que hay invitados que a veces discutiendo se quieren ganar titulares y yo no creo en esas cosas. Lo he aprendido y ya no piso tanto el palito, ya no lo tomo personal. Para pelearse se necesita de dos, jamás voy a pelear con la gente, no me gusta.

Edson Dávila revela fuerte discrepancia en ‘América Hoy’. | Instagram

“Cuando los detractores hablan de mí, tengo más contratos”

— Debutaste en las novelas con tu personaje ‘Afrodita’ en ‘Maricucha 2′ y compartiste escenas con Christian Domínguez, ¿cómo te sentiste con esa experiencia?

Ame todo lo que pasó con ‘Afrodita’, amé a la gente de Del Barrio e hice grandes amigos. Y más allá de los 20 puntos que se hizo y con el beso con Cristian que llegamos a 22, que incluso Magaly lo puso en su programa, tuve grandes amistades.

— ¿Y qué le tendrías que decir a esas personas que indicaron que te dieron el papel porque la directora Michelle Alexander es tu cuñada?

Agradecerles por cada comentario, porque si hablan de mí, eso retribuye más ganancias para mí. Aprendí que cuando los detractores hablan de mí, a mí también me salen más contratos, me salen más promociones, más campañas.

Christian Domínguez y Ethel Pozo protagonizaron apasionado beso en 'Maricucha 2'.

— ¿Participarás en otras novelas este 2024?

Estoy lista y no me duermo en mis laureles, tengo varios libros por leer en estas semanitas que tendré libre. Y para mis seguidores que nadie te diga que no puedes, porque todo es posible. Con mucha responsabilidad, estudio y esfuerzo se puede.

— Melissa Paredes no tuvo buenos comentarios con respecto a tu actuación, ¿qué tendrías que decirle?

No tomaría más tiempo en comentar, porque cada ser humano toma su camino. No me van a ver enfrentarme con alguien, no es mi estilo. Creo que la vida es un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta, la verdad siempre sale a la luz. Yo no tengo que pelearme con nadie, le deseo el bien a todos.

— ¿Cómo te ha ido en tu primer año de casada?

Maravilloso, muy agradecida con Dios. Todos los días agradezco por el gran hombre que tengo a mi lado.

— Vimos una foto tuya dónde aparecías con Rodrigo Cuba y Ale Venturo, ¿conservas la amistad con él?

Es amigo de mi esposo, no lo veía hace tiempo. Fue bonito volver a verlo. Todo muy lindo.