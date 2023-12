Hermana de Pedro Suárez Vértiz le dedica mensaje a pocos días de su muerte: “Disfruta tu transición”

Hermana de Pedro Suárez Vértiz y su conmovedora despedida.

El reconocido cantante peruano Pedro Suárez Vértiz falleció, dejando un profundo pesar en Perú y en la comunidad de seguidores de su música. Su deceso se produjo el 28 de diciembre, tras una larga batalla de 15 años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su familia y seres queridos han expresado su tristeza y cariño a través de mensajes en redes sociales, destacando su legado musical y personal.

Las palabras de su hermana menor María Fe Suárez Vértiz, de su esposa Cynthia Martínez, y la de sus tres hijos, han resaltado no solo el vacío que deja el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’, sino también los momentos compartidos y la huella imborrable que su música y su ser dejaron en ellos.

María Fe recordó a su hermano con unas conmovedoras palabras, compartiendo una fotografía del músico con su padre: “Ahora le toca a Hernando tenerte, retomar conversaciones, que él te disfrute como nosotros y todo el Perú te disfrutó”.

Hermana de Pedro Suárez Vértiz recordó a su padre.

“Sé que él te está cargando y te está diciendo ‘todo va estar bien’ y yo te prometo que por aquí nosotros vamos a estar bien hermanito. Dile a mi papá que lo amo y tú, por favor, disfruta tu transición, te amo, Pedro, ¡ahora a volar!”, fue el conmovedor mensaje de María Fe Suárez Vértiz.

Por otra parte, Cynthia compartió una serie de fotografías donde se ve a la pareja compartiendo momentos felices, evidenciando el fuerte lazo que les unía. “Fuiste. Eres y serás lo mejor que me ha dado este mundo y esta vida. Pedro y Cynthia. Cómo decías. Esposa mía. Cómo decías. Te amo esposo mío por siempre y para siempre”, escribió la madre de los tres hijos que tuvo el cantante nacional.

Hermana de Pedro Suárez Vértiz recordó a su padre en un emotivo mensaje de despedida.

Pedro Suárez Vértiz, una figura emblemática del rock en Perú, influenció a numerosos artistas y dejó un repertorio musical que trasciende generaciones. Su enfermedad, que lo afectó durante la mayor parte de su vida posterior a su éxito en la música, fue una lucha que él manejó con valentía y que sus seguidores admiraron profundamente. Aun en su enfermedad, logró inspirar y conmover con su actitud ante la vida y su obra.

Los mensajes de los hijos de Pedro Suárez Vértiz

El 29 de diciembre, se llevó a cabo el velorio de Pedro Suárez Vértiz en la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores, donde decenas de fanáticos se congregaron para despedirse. Pese a ser una ceremonia privada, la familia permitió el acceso a algunos seguidores para recibir condolencias mientras en el exterior, el Malecón de Miraflores se llenaba de música en su honor.

En medio del dolor, el hijo menor del artista, Tomás Suárez Vértiz, quien estuvo presente durante los últimos momentos del músico, junto con su madre, Cinthya Martínez, y su hermana, María José Suárez Vértiz, agradecieron a los asistentes su respetuosa conducta. La despedida final para el músico ocurrió en el cementerio Jardines de la Paz en La Molina, donde fue cremado en una ceremonia igualmente privada.

Pedro Suárez Vértiz y sus dos hijos varones. Instagram @pedrosuarezvertiz

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de tributo, donde Tomás compartió un mensaje y la letra de una canción inédita de su padre titulada ‘Tema del Adiós’. En su Instagram, resaltó la relación cercana de su padre con sus seguidores: “Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos”.

“Todo lo que han hecho, todo lo que han generado no es caos, es una fiesta. No es triste, es conmovedor. La puerta de mi edificio parece la misma puerta al cielo. Son todos unas personas hermosas. Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido en un artista. Son todos ángeles y estoy seguro que mi papá iluminará el camino de cada uno de ustedes”, escribió el menor de los hijos de Suárez Vértiz este 31 de diciembre.

Salvador Suárez-Vértiz Martínez, el segundo hijo, también dedicó emotivas palabras a su padre en redes sociales, agradeciéndole por su rol como padre. “Gracias por ser el mejor papá que pude pedir. Te amo infinito. Elévate hasta el fin, papá”, escribió junto a una imagen donde aparece de niño, al lado de su padre.