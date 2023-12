Alberto Otárola anuncia más cambios en la Procuraduría en medio de denuncias contra Javier Pacheco

"La procuraduría debe regresas a su esencia y no ser un fiscal más", Alberto Otárola - RPP

El primer ministro Alberto Otárola anunció este sábado que el Gobierno de Dina Boluarte prepara más cambios en la Procuraduría general del Estado en los próximos días a pesar de la ola de renuncias y cuestionamientos que existen contra su titular, Javier Pacheco, quien afronta una investigación por presuntos actos de corrupción.

“Vamos hacer una reforma en la institución, pero también respetaremos su independencia de acuerdo a las normas que existen”, indicó Otárola a RPP Noticias. El titular de la PCM mostró su respaldo a las controversiales medidas que el procurador Pacheco ha tomado hasta el momento como la desactivación de la unidad que tenía casos como el suyo y Boluarte por las muertes en las protestas sociales de hace un año.

“La Procuraduría se ha encargado a un funcionario (Javier Pacheco) para que haga un proceso de reingenería. La desactivación aparente del grupo que investiga (la Unidad de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios), es como ha dicho el ministro de Justicia que se están haciendo una serie de ajustes porque, inclusive, se habría encontrado contratos irregulares”, agregó.

No obstante, Alberto Otárola aprovechó también para mostrar el plan del Ejecutivo por manipular la institución dependiente del Minjus que tuvo un papel muy activo en las diligencias que la Fiscalía de la Nación realizó por la investigación que se le sigue a él y a la presidenta Boluarte por las más de 60 víctimas de las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero de este año.

Javier Pacheco desactiva unidades importantes dentro de la PGE. (Composición Infobae)

“La Procuraduría no es el Ministerio Público. A veces, cuando un ciudadano o investigado acude ante una citación se encuentra con dos fiscales: el fiscal y el procurador. La Procuraduría debe regresar a su esencia que es defender los intereses del Estado y no convertirse en un juez, fiscal o un enemigo más del ciudadano dentro del juicio. Eso no es razonable ni proporcional”, enfatizó.

El premier tampoco desaprovecho la ocasión para atacar a Daniel Soria, quien fue cesado de su cargo como procurador general del Estado. Al respecto, Otárola recordó que un informe de la Contraloría general de la República evidenció irregularidades en el nombramiento de Soria, a quien acusó de comportarse como “un fiscal más y no un procurador” cuando fue interrogado en el Ministerio Público.