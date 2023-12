Piero Quispe dejó profundo mensaje de despedida a Universitario: “Este primer paso no hubiera sido posible sin la ‘U’”

El volante nacional no dudó en mostrar su gratitud hacia el pueblo 'crema'.

Tras salir campeón nacional con Universitario de Deportes y ser premiado como mejor jugador de la Liga 1 2023, Piero Quispe recibió varias ofertas de diferentes equipos del exterior. Sin embargo, tomó la decisión de firmar por Pumas UNAM de la Liga MX por tres temporadas.

Si bien el volante se encuentra bastante feliz por afrontar un nuevo reto en su carrera deportiva, siempre dejó en claro que su corazón nunca dejará de ser ‘crema’. Es por esto que, decidió dedicarle una profunda carta al club de sus amores, la que estuvo acompañada de un emotivo video.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, porque debo despedirme de mi amado club y no es algo fácil. Universitario de Deportes es mi casa, es mi vida, el club que amo y amaré siempre. Yo tenía un sueño de niño y lo cumplí: ser campeón nacional con la ‘U’”, se puede leer en un inicio del mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, aprovechó en mencionar a todos los que lo acompañaron en su paso por el cuadro ‘merengue’. “Agradezco a mis compañeros, al comando técnico, a los dirigentes y a todos los trabajadores del club, pero especialmente a los hinchas por siempre apoyarme y creer en mí. Nunca los voy a olvidar y siempre los seguiré”.

No obstante, resaltó su felicidad por estar cumpliendo uno de sus más grandes objetivos. “Estoy dando un gran paso en mi carrera, me toca jugar por primera vez en el exterior en un club grande y con mucha historia. Tengo muchos sueños y metas por cumplir, pero este primer paso no hubiera sido posible sin la ‘U’, sin mis compañeros y sus hinchas”, expresó.

Por último, cerró su carta con una frase que representa a la institución estudiantil. “Te amo crema de mi vida y no olviden que grande hay uno solo. ¡Y dale ‘U’ por siempre escucharán!”.

Piero Quispe marcó seis goles en Universitario de Deportes durante 2023 - Créditos: Liga 1

No olvida a Universitario

Piero Quispe lleva a Universitario de Deportes en la mente y en el corazón pese a haber cambiado de equipo. El mediocampista tendrá minutos en el torneo Azteca, donde vestirá los colores de Pumas y portará la dorsal ‘27′ como muestra de agradecimiento.

El conjunto ‘auriazul’ anunció al futbolista de 22 años como la “Joya sudamericana”, descripción que de inmediato captó la atención de toda la hinchada. Según se pudo conocer, el motivo de su elección se debería al título obtenido con los de Ate en la última temporada, que como se recuerda, fueron 10 años los que tuvieron que esperar para volver a convertirse en campeones nacionales.

Sin duda alguna, con este gesto, ‘Pierito’ reconoce el mérito hecho por sus compañeros para hacerse de la tan ansiada estrella número 27. Además, podría significar un número de la suerte si todo sale bien en su primera experiencia en el extranjero.

Piero Quispe posando con la camiseta número 27 de Pumas - Créditos: Difusión

La propuesta que rechazó Universitario

Universitario realizó un traspaso histórico luego de que se concretará la venta de Piero Quispe a Pumas UNAM, en una operación que superaría los dos millones de dólares. Esto no habría sido nada sencillo para la directiva, pues anteriormente fueron varios clubes los que se mostraron interesados en el jugador.

Mientras se manejaba la oferta del fútbol mexicano, a Ate llegaron dos propuestas formales: una que es la que se concretó y la otra de la Liga Argentina. Desde la interna del club ‘crema’ optaron por elegir la primera oferta por ser mejor en todo sentido.