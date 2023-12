Municipalidad de Trujillo clausura Real Plaza por “problemas eléctricos”, cuatro días después de balacera

Cierran temporalmente de Real Plaza de Trujillo por 30 días| Agencia de Noticias

La Municipalidad Provincial de Trujillo decidió clausurar el centro comercial de Real Plaza por 30 días hábiles, luego de una inspección que realizaron los funcionarios. Estas gestiones se llevaron a cabo después de la balacera que se registró en Mall Plaza y acabó con la vida de una persona.

El gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu, manifestó que el cierre temporal se da por “problemas eléctricos” que presenta el establecimiento. En este sentido, tendrán este periodo para subsanar las observaciones.

“Ya se firmaron la documentación correspondiente y este lugar está cerrado, porque tenemos tableros eléctricos que están en malas condiciones. Nosotros vamos a un lugar sin saber lo que vamos a encontrar. No somos adivinos, no ponemos, no sembramos nada. Lo que se encuentra se transmite en vivo y eso es lo que hay”, declaró Liu a la prensa.

Cierran Real Plaza de Trujillo por 30 días| Andina (Composición Infobae)

Asimismo, afirmó que las observaciones se logran levantar días antes del plazo establecido, podrán reabrir, pero dependerá de los empresarios a cargo. A su vez, aseguró que encontraron extintores vencidos.

Por otro lado, señaló que se harán inspecciones inopinadas en otros establecimientos. Sin embargo, la gestión de Arturo Fernández Bazán realizará estas acciones luego de un año de encontrarse en el sillón municipal.

El gerente no quiso responder qué día habrá una inspección en el emporio comercial “Albarracín”, o también conocido como “Tacora”, en esta ciudad. No obstante, aseguró que cuando vayan los ambulantes serán ordenados.

En tanto, aseguró que su caída al inicio de las escaleras eléctricas se debe a un simulacro, por lo cual enfatizó que se cuentan con los protocolos correspondientes. De esta manera, descartó un accidente.

El centro comercial Mall Plaza de Trujillo fue clausurado por 30 días. (Captura/Canal N)

Cierre de Mall Plaza

Horas antes de Navidad también se reportó una balacera en el patio de comidas de Mall Plaza. A través de las redes sociales, diversos usuarios compartieron videos de los momentos de terror que tuvieron que vivir.

Desesperación y temor pasaron cientos de familias que llegaron al lugar para compartir un momento en familia. La víctima fue identificada como Hugo Chávez Loyola, quien tiene un gran prontuario criminal, debido a que fue acusado por extorsión y otros delitos.

La municipalidad también decidió cerrar de manera temporal este centro comercial tras la balacera en el interior. Más temprano, el burgomaestre Arturo Fernández Bazán manifestaba que había recomendó no asistir a ninguno de los establecimientos, debido a que no presentaba “seguridad” para los vecinos. Sin embargo, desde su comuna no se gestionó ninguna inspección.