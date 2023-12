¿Miguel Trauco se aleja de Universitario? Agente reveló que su futuro estaría en Medio Oriente

Miguel Trauco busca club desde que finalizó su contrato con San José Earthquakes. Crédito - San José Earthquakes

En las últimas horas surgió el fuerte rumor de un interés del Internacional de Porto Alegre por Miguel Trauco, quien se encuentra en condición de agente libre tras finalizar su contrato con el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), por lo que se encuentra buscando club.

Te puede interesar: Universitario: Jean Ferrari reveló cuándo anunciará al técnico que reemplazará a Jorge Fossati

Ante esta situación, José Chacón, el representante del lateral izquierdo, descartó cualquier oferta del ‘Colorado’, aunque sí reveló que los buscaron años atrás, cuando el ‘Genio’ militaba en Flamengo.

“Hasta el momento nadie se ha comunicado con nosotros. Tuvieron interés en 2019, pero en este momento no hay nada”, declaró al medio brasileño Radio ABC.

Te puede interesar: ¿Por qué Jorge Fossati todavía no se desvincula de Universitario y no firma por selección peruana?

Cabe mencionar que, en aquella época, el Inter también había fichado a Paolo Guerrero, que acababa de cumplir su sanción por doping positivo, y tenían la intención de reeditar la dupla que formaron en el ‘Mengao’ y la selección peruana el 2017, cuando el nacido en Tarapoto le brindó varias asistencias al ‘Depredador’.

Miguel Trauco disputó 31 partidos y marcó tres goles esta temporada con el San José Earthquakes. Crédito - USA TODAY Sports

Las ofertas de Miguel Trauco

Que no haya interés del cuadro de Porto Alegre, no significa que el exUnión Comercio no esté en la mira de clubes brasileños. El popular ‘Pepe’ manifestó que dos cuadros del país ‘carioca’ sí tocaron sus puertas y su situación se podría definir entre esta semana y la otra:

Te puede interesar: Jorge Fossati se quebró y lloró al recibir premio de mejor entrenador de Liga 1 2023

“Hay dos propuestas concretas del fútbol de Brasil por Miguel Trauco, pero no es Internacional. Espero en cinco días que se pueda concretar, según las negociaciones”, comentó a Depor.

Chacón también reveló que Trauco se encuentra analizando ofertas de equipos provenientes de países del Medio Oriente como Arabia Saudita y Turquía. No obstante, reconoció que se trata de chanes más remotas: “Son más lejanas, pero posibilidades también”

José Chacón, representante de Miguel Trauco, gestionó sus fichajes por Flamengo, Saint Étienne y San José Earthquakes.

Cabe indicar que, en septiembre del 2022, medios turcos informaron que el exdefensor de Universitario se encontraba en la agenda del Trabzonspor. Asimismo, equipos saudís ficharon a varios jugadores peruanos en los últimos años, como fueron los casos de André Carrillo (Al Hilal y Al-Qadisiya), Christian Cueva y Álex Valera (Al Fateh) y Christopher Gonzales (Al Adalh).

Es preciso recordar que, no solo clubes del exterior tuvieron la intención de contar con los servicios de Miguel Trauco en este periodo de fichajes, pues Jean Ferrari, no descartó intentar traerlo para el centenario de Universitario. Además, su nombre fue relacionado a Alianza Lima, pero nada concreto.

Miguel Trauco jugó en Universitario el 2016 y muchos hinchas 'cremas' soñaban con tenerlo de vuelta en el centenario. (USI)

¿Cómo le fue a Miguel Trauco en el fútbol brasileño?

Miguel Trauco jugó en el fútbol brasileño entre 2017 y 2019. Llegó al Flamengo como jugador libre tras un gran paso en Universitario, y convertirse en el lateral izquierdo titular de la selección peruana.

Su primera campaña fue exitosa, pues se asentó en la banda zurda, formó una gran sociedad con Paolo Guerrero. En total disputó 40 partidos, en los que marcó tres goles y brindó cuatro asistencias. Dos de sus goles fueron en Copa Libertadores, en las victorias sobre San Lorenzo (4-0) y la U. Católica (3-1). También, llegó a la final de la Copa Sudamericana, arrancando tanto en la ida como la vuelta, aunque no pudo evitar la derrota (3-2 global) con Independiente de Avellaneda.

Miguel Trauco brindó una gran asistencia a Paolo Guerrero en uno de sus primeros partidos en el Flamengo (DS).

Lamentablemente, su segundo año fue muy diferente, pues con la llegada de René, fue relegado al banco de suplentes y solo pudo jugar seis encuentros, aunque pudo dar cuatro pases de gol, demostrando que la poca continuidad no mellaba su rendimiento.

Para el 2019 su situación se volvió insostenible, pues el ‘Mengao’ fichó a un jugador de clase mundial como Filipe Luis en su posición, y pasó a ser la tercera alternativa en el lateral izquierdo, marchándose al Saint Étienne de Francia a mitad de año tras jugar otros siete duelos. El único aspecto positivo fue que figura como campeón de la Copa Libertadores, ya que ingresó en los últimos minutos de dos partidos de fase de grupos.