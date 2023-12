Ropas interiores amarillas con frases sugerentes son lo más buscado para recibir este Año Nuevo 2024

Las frases sugerentes que se exhiben en las ropas interiores amarillos para recibir el año nuevo 2024 en Perú | Foto: Infobae Perú

A solo tres días de dar la bienvenida al 2024, peruanos y peruanas se sumergen en el bullicio de los mercados más emblemáticos en busca de elementos tradicionales para las festividades de Año Nuevo. Entre los artículos más buscados resalta la ropa interior amarilla, símbolo de los deseos de prosperidad, buena suerte y abundancia para el año venidero.

Infobae Perú visitó el Mercado Central y Mesa Redonda para investigar el precio de esta prenda y otros productos que son parte de las cábalas, y durante el recorrido pudo apreciar la demanda de este producto que cada año se innova con frases llamativas.

Las ropas interiores amarillas y sus ‘sugerentes’ frases para este 2024

Tres prendas interiores de color amarillo son exhibidos en una tienda del Mercado Central, en el Cercado de Lima | Foto: Infobae Perú / Paula Elizalde

Las diferentes tiendas ubicadas entre el Jirón Andahuaylas y Jirón Ucayali del Mercado Central exhiben por todo lo alto esta prendas íntimas que destacan con frases estampadas y capturan la atención del público, provocando sonrisas entre aquellos que se detienen a leer los mensajes.

“Yo estoy activa conmigo. No hace falta los juguetes”, “Necesito mi mensualidad”, “La dieta del Melón, siempre con el mismo h***”, son algunas de las frases que se lee.

Vendedores de ropas interiores apuestan por prendas íntimas de color amarillo con curiosos mensajes | Foto: Infobae Perú / Paula Elizalde

Algunos de estos productos, incluso vienen con un código QR para escanear y depositar dinero. La frase que acompaña a estas imagenes son: “Hoy papi, toca que me des mi plin”, “yapeame pe....”, “yapeame, todo aquí se acepta”.

Hay también frases que nos recuerdan a las incónicas canciones que sonaron este año 2023, como el tema musical ‘Music Session #53′ de Shakira con Bizarrap y la canción ‘Mi ex tenía razón’ de Karol G. “Las mujeres no lloran. Ahora facturan”, “Mi ex tenía razón cuando me dijo que nadie me lo hará como él”.

Es costumbre en Perú que, con la llegada del fin de año, tanto en el comercio ambulante como en las tiendas formales de estos mercados, las prendas íntimas adquieran protagonismo. Según la consulta realizada por este medio, los vendedores ofrecen estas prendas a tres unidades por S/10.

Ropa interior para hombres para el año nuevo

Cabe mencionar que, la compra de las ropas interiores para la celebración no es exclusivo para mujeres, los hombres también apuestan por diseños curiosos. Aunque también reciben estos productos como regalos que sus parejas le realizan.

Ropas interiores 'zungas' para hombres son ofertados para la celebración de Año Nuevo en los principales mercados de Perú | Foto: Infobae Perú / Paula Elizalde

“Para los hombres también llevan. Salen los bóxers amarillos, los bóxers con dólares, las trompas de elefante (zungas)”, menciona una vendedera del Mercado Central para este medio. Añadió que estos productos tienen un costo entre S/15 y S/20.

¿Qué significado tiene la ropa interior amarilla, rojo y verde?

Las de color amarillo son particularmente buscadas por representar la abundancia y buena suerte, sin embargo, no son las únicas opciones populares. Las prendas de color rojo, que simbolizan la vitalidad y la pasión, así como las de color verde, que se asocian a la estabilidad y esperanza, también son muy solicitadas por aquellos que buscan auspiciar diferentes aspectos positivos en sus vidas para el próximo año.

¿Cuál es el origen del color amarillo para año nuevo?

En vísperas del Año Nuevo 2024, el amarillo emerge como la estrella de las celebraciones en Perú, no solo por su vívida presencia en la indumentaria y la decoración, sino también por su simbolismo de prosperidad y esperanza.

Esta tradición se nutre de la herencia preinca e inca, donde el color se asimilaba a elementos tan preciados como el sol y el oro. Aunque algunos lo asocian con connotaciones menos positivas, en el contexto de la bienvenida al año nuevo, predomina su asociación con los buenos augurios y los deseos de éxito económico, reflejando un contraste cultural que enfatiza la versatilidad y la riqueza significativa del amarillo en el Perú.