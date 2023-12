‘El Gran Chef Famosos’, el programa culinario favorito del público que se convirtió en lo mejor de la TV del 2023

El Gran Chef Famosos: el programa del 2023. (Latina)

La TV peruana vivió en el inicio del 2023 una crisis de creatividad al no presentar propuestas que logre cautivar al público. Los mismos programas de farándula y chismes de siempre era el pan de cada día. La falta de magazines matutinos que vayan más allá del comentario del escándalo del momento o de los enfrentamientos en vivo para poder subir el alicaído rating de la mañana o los ampays de futbolistas, influencers o peleas mediáticas hizo que muchos apaguen el televisor o migren a plataformas de streaming que les ofrecía desde documentales, historias, series y telenovelas.

Sin embargo, a mediados del 2023, el anuncio de un nuevo programa culinario llamó la atención de todos. Una propuesta con nuevos rostros que le devolvieron a la pantalla chica, esa frescura que hace varios años no había.

De la mano de Rayo en la Botella de Ricardo Morán, llegó ‘El Gran Chef Famosos’, un programa concurso que, con el nombre, muchos asumieron que emularía al famoso MasterChef, pero que en su primera aparición demostraría que el formato es diferente. Aunque sí tenía competencia, esta no era por un premio en efectivo, sino por el reconocimiento de ser el mejor del equipo y llevarse la ansiada ‘olla de oro’.

Un total de 12 famosos, quienes probablemente nunca habían puesto un pie en la cocina o preparado más que un arroz en olla arrocera, se enfrentaron al reto de cocinar y usar utensilios como sartenes, filosos cuchillos, entre otros cada noche. Además, de elaborar recetas que solo mamá o la abuela preparaban, o que un chef cocina en un restaurante.

‘El Gran Chef Famosos’ presentó a cuatro rostros nuevos, algunos conocidos en redes sociales y otros que solo lo identificaban especialistas de la cocina. José Peláez se enfrentó a su prueba de fuego en la TV abierta y así se convirtió en el conductor del programa. Javier Masías, destacado crítico gastronómico, tomó el espacio de un juez duro de convencer. El conocimiento, los detalles y las técnicas estuvieron a cargo del reconocido chef Giacomo Bocchio. El toque de frescura y ahora llamada como la ‘reina de los pericotitos’ está a cargo de Nelly Rossinelli, una famosa tiktoker que en la pandemia encontró en las redes sociales su válvula de escape y transmitió su amor por su familia a través de curiosas y deliciosas recetas que rápidamente eran compartidas por todos sus seguidores.

El Gran Chef Famosos, quinta temporada integra a participantes que no ganaron en las anteriores temporadas.

Nelly, Javier, Giacomo y Pelaez rápidamente tuvieron química desde el primer momento y rápidamente se convirtieron en los favoritos de todos los que empezaron a seguir el programa de Latina TV.

‘El Gran Chef Famosos’ es un espacio fresco y divertdo. Mostró el lado desconocido de los famosos, varios de ellos eran conocidos por escándalos y que este programa les dio la oportunidad de mostrarse tal cuales son, con sus emociones, frustraciones y alegrías a flor de piel cada vez que se paraban frente a una cocina a preparar las recetad del día.

El inicio de una serie de temporadas

El 1 de mayo del 2023 ‘El Gran Chef Famosos’ se estrenó en la TV. 12 fueron los famosos elegidos para la primera temporada: Milett Figueroa, Patricio Suárez-Vértiz, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Andrés Vílchez, Patricia Portocarrero, Korina Rivadeneira, Natalia Málaga, Ricardo Rondón, Nico Ponce y Karina Calmet.

Aunque al inicio muchos no estaban de acuerdo con la presencia de Milett, fue cuestión de días que ella se ganó el corazón de todos los que día a día seguían el programa y veían cómo cocinaban sus artistas favoritos. La picardía de Natalia Málaga se hizo presente, al igual que la ternura de Karina Calmet. Desde el día uno, se evidenció la inexperiencia de los participantes para la cocina. Incluso, Jorge Henderson se retiró en medio de la competencia. El presentador afirmó que no podía con el ritmo de la competencia y prefería dar un paso al costado. En su lugar, volvió a la televisión peruana Susan León, la recordada bomba sexy de los años 90.

El Gran Chef Famosos presentó a sus concursantes.

En conversación con Infobae Perú, Susan León señala que el programa se ganó el cariño del público por lo que significa la cocina para las familias peruanas. “‘El Gran Chef Famosos’ se ha ganado el cariño del público porque de alguna manera todos estamos vinculados a la cocina para cocinar o para comer. La cocina es unión familiar y nos sentimos identificados con cada uno de los personajes que pasan por el programa”, comenta.

Por otro lado, recuerda con cariño su paso por este espacio, pues asegura que pese a que no era muy amiga de la cocina, fue perseverante para poder ganar. “Me encantó ser parte del programa porque lo tomé como un reto. Este no es un lugar muy familiar (por la cocina) para mí, sin embargo, soy perseverante y me sentí cómoda”, agregó.

Desde esa primera temporada el éxito continuó creciendo. Lejos de ser un proyecto de debut y despedida, ‘El Gran Chef Famosos’ continuó con las temporadas 2, 3, 4 y ahora ‘La Revancha’ que reúne a unos cuantos de los famosos de todos los episodios, quienes se enfrentan en busca de llevarse el triunfo.

Susan León es la nueva participante de 'El Gran Chef Famosos'. (Latina)

Por este set pasaron Alessandra Fuller, Mr. Peet, Mónica Torres, Jimmy Santy, Laura Spoya, Junior Silva, Belén Estévez, Katia Palma, Mauricio Mesones, Jesús Neyra, Antonio Pavón y Natalia Salas, en la segunda temporada. Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Christian ‘El loco Wagner’, Fátima Aguilar, Armando Machuca, Leslie Stewart, Mariela Zanetti, Sirena Ortiz, Santi Lesmes, Rocky Belmonte, Josi Martínez, en la tercera edición.

Tilsa Lozano, Checho Ibarra, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla, fueron los famosos de la cuarta temporada.

Pero, para este espacio de Revancha, se reencontraron: Karina Calmet, Mauricio Mesones, Armando Machuca y Renato Rossini Jr., Susan León, Miguel Vergara, Mónica Torres, Junior Silva, Christian ‘El Loco’ Wagner, Milene Vásquez, Mayra Goñi y Giancarlo ‘Flaco’ Granda.

Participantes eliminados vuelven a enfrentarse en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'. | Composición/Infobae Perú/Difusión Latina

Aunque fue la primera eliminada de esta edición, Susan León confesó que fue muy emocionante volver a la cocina, pero destacó la preparación de sus compañeros para reingresar a la competencia. “Siempre una revancha es importante cuando te quedas con las ganas de llegar, pero también me di cuenta de que muchos se han estado preparando con profesores y cocinando más. Considero que tengo buena sazón y me hubiera gustado quedarme más en el programa”, relató a Infobae Perú.

El regreso de los rostros de la televisión peruana

Además de poner a gente joven o nuevos talentos, ‘El Gran Chef Famosos’ sorprendió al regresar a la pantalla chica a artistas que, hace varios años, se convirtieron en los favoritos de las familias. Jorge Henderson, Susan León, Rocky Belmonte y Mónica Zevallos se presentaron a una nueva generación que, probablemente, desconocía de su trabajo televisivo.

La recordada conductora de ‘Vale la pena soñar’ regresó por todo lo alto y hasta se consagró como campeona de la cuarta temporada. Sin embargo, el presentador de ‘Fantástico’ también fue una de las grandes sorpresas de este espacio. Sobre su participación, Belmonte confiesa Infobae Perú que ‘El Gran Chef Famosos’ ‘fue un gol de media cancha’.

Mónica Zevallos, Rocky Belmonte y Susan León volvieron a la TV en El Gran Chef Famosos. (Latina)

“Rayo en la botella y Latina anotó un gol de media cancha porque, efectivamente, logró reunir gente muy diferente y de todas las edades”, expresó al respecto.

Además, confesó que se sintió muy feliz de que lo vuelvan a llamar y que, producto de ello, niños lo vuelvan a reconocer en las calles. “Soy de otra generación de una televisión muy diferente, donde no había tanta competencia. Con Fantástico logramos un éxito impresionante y que me hayan vuelto a llamar después de tantos años, pues fue una sorpresa muy agradable. Tuve mucha acogida y lo que más agradezco yo es la acogida de los niños. Increíble, porque esa generación a mí no me conocía”, agregó emocionado.

Incluso, comparó Fantástico con ‘El Gran Chef Famosos’, asegurando que la esencia de ambos era reunir a las familias frente al televisor. “Fantástico en su momento tenía a la gente joven, mediana, chica, grande, toda la familia. Con este programa se logró lo mismo, o sea, un programa netamente familiar”, agregó Belmonte en conversación con este medio.

Rocky Belmonte.

Por su parte, Susan León considera que la mezcla de la cocina, el concurso y los famosos, fueron la clave para que el público se enganche y todos quieran reunirse en la cocina. “El Gran Chef Famosos es un formato familiar en el que mezclan muchos ingredientes para que el programa sea un éxito. La comida peruana, los personajes conocidos, el concurso en sí, la diversión de la realización de platos, el que unos ganen y otros pierdan. Todos quieren cocinar de alguna forma, eso es lo que más me encantó que el público en las calles se haya enganchado y todos quieran cocinar, desde los más pequeñitos hasta los más grandes”, menciona al respecto.

La vuelta de la ‘televisión blanca’

Uno de los comentarios que se repetía luego del estreno de ‘El Gran Chef Famosos’ es que era un ejemplo de hacer televisión blanca en nuestro país. Acostumbrados a las peleas, las molestias y hasta los dimes y diretes, este espacio entretenía al público, pero dejaba completamente de lado este tipo de conflictos.

En redes sociales, los comentarios repetían la frase que era ‘televisión blanca’. Sobre este tema, la campeona de la tercera temporada, Mariella Zanetti, asegura que este fue un ejemplo para unir a las familias y no solo entretener, sino aprender algo más para la vida.

“En definitiva, ‘El Gran Chef Famosos’ ha demostrado que es un programa donde pueden los hijos sentarse felizmente con sus padres o con la familia que tengan y ver un programa entretenido como era antes. Creo que además se puede no solo entretener, sino también aprender en un programa. Es un buen ejemplo ‘El Gran Chef Famosos’”, mencionó la actriz.

Mariella Zanetti es la participante de 'El Gran Chef Famosos' - tercera temporada con mejor desempeño. Latina TV

Por su parte, Rocky Belmonte señala que, pese a que los televidentes están acostumbrados a otros contenidos, siempre es importante apostar por una propuesta sana y distinta. Así como en esta ocasión que, con el paso del tiempo, obtuvo el éxito que necesitaba.

“En el Perú se acostumbró mucho que al chisme, al que dirán, a burlarse de los demás y todo ese tipo de cosas. El chisme malo, mala onda de Magaly, los programas de Laura Bozzo. La gente por naturaleza es morbosita y le gusta ahí estar ahí viendo cosas ahí extrañas. Pero si tú le muestras realmente una televisión como esta, vas a ver que tienes éxito y el éxito ahí está. Logró el éxito que se quería y yo creo que ese es el camino”, afirmó sobre este programa.

Un espacio familiar y recuerdos que perduran

Algo en lo que todos coinciden es que ‘El Gran Chef Famosos’ se convirtió en un programa que podría reunir a toda familia y disfrutar de lo que veían. Las redes sociales estallaban cada vez que un famoso era eliminado y pedían que pronto vuelva para su revancha.

Además, que en más deuna oportunidad quedó evidencia que, lejos de solo ser una competencie en buscamde ganar, entre los propios participantes no dudaban en darse una mano cuando veían que uno podía quedar descalificado o casi ya no tenía tiempo para presentar su plato.

Todo este conjunto de emociones crearon un ambiente que, finalmente, cautivo al público. Ese público que desde el 1 de mayo del 2023 sigue pegado a sus pantallas y 7 meses después, sigue disfrutando de las ocurrencias de todos los que integran este equipo.

Javier Masías es conocido por ser el jurado más exigente de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

Sobre su paso por la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’, Susan León confiesa a Infobae Perú que se lleva muchas enseñanzas. Cada una de acuerdo a la personalidad de cada persona con la que compartió espacio.

“Me queda de enseñanza muchas cosas. Primero la realizacion de platos que nunca habia preparado. La maestria y la experiencia de Giacomo, su pasion por la cocina. De Nelly siempre radiante, positiva maternal. De Javier su fuerza al criticar que te hace saber que siempre puedes ser mejor y de mis compañeros, su compañerismo y los lindos momentos que compartimos mucha union y mucho cariño entre todos, nos conocimos más”, refiere la artista.

Por su parte, Mariella Zanetti comparte la felicidad de haber convivido en este espacio y asegura que todo lo que pasó allí lo recordará siempre. “Tengo muchos recuerdos y todos son lindos. No podría elegir solo uno. Cada día ara mi fue un hermoso recuerdo. Creo que fue una etapa muy bonita de mi vida que me encantó y me esforcé muchísimo trabajé muy duro para un objetivo que se logró”, expresó la actriz.

Pero, para Rocky Belmonte, uno de sus recuerdos más lindos fue cuando logró coronarse como el mejor de una noche. Incluso, confiesa que en esa ocasión superó a la que se convirtió en la campeona de la tercera temporada, Mariella Zanetti.

Integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’ incómodos por nuevo llamado de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo. Latina TV.

“El mejor recuerdo del programa, creo que cuando gané en la noche de Cusco, que gané el beneficio, gané el primer plato y gané el segundo plato con un chef cusqueño y le gané absolutamente a todos. Ahí estaba Mariela, la que ganó El Gran Chef”, menciona emocionado.

‘El Gran Chef Famosos’ se tomará una pausa por un tiempo y volverá con más fuerza el 2024 para seguir alegrando a las familias peruanas. Aunque no se sabe si todos los jueces volverán para la nueva temporada, es más que seguro que se deben apostar por formatos que puedan calar en el gusto de los televidentes, quienes año a año realizan la ‘mudanza’ de preferir plataformas de streamings a ver una Tv peruana sin apuestas de valor para la familia.