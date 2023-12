Canserbero asesinado: fans peruanos reaccionan a las terribles confesiones de su exmánager

Exmánager confiesa haber asesinado a Canserbero

La muerte de Tyrone José González Orama, más conocido como Canserbero, fue un misterio durante más de ocho años. En un primer momento, la Fiscalía de Venezuela determinó que el rapero se había suicidado luego de asesinar a Carlos Molnar, esposo de su exmánager Natalia Améstica.

Sin embargo, hace unos meses, el fiscal general Tarek William Saab, reabrió el caso y empezó una nueva investigación, el cual tuvo como objetivo realizar una inspección técnica del lugar de los hechos, así como el cálculo físico de la caída libre, con la posibilidad de exhumar el cadáver del artista.

Tras varias semanas de investigación, se determinó que Natalia Améstica y su hermano Guillermo eran los responsables de la muerte de Canserbero, esto luego de que sus versiones entraran en contradicciones. Fue así que la exmánager del artista decidió confesar el crimen y narró la forma en que acabó con la vida del rapero venezolano.

El fiscal General de Venezuela, William Saab, reveló detalles del crimen registrado el 20 de enero de 2015 - crédito Montaje Infobae

¿Cómo fue asesinado Canserbero?

Natalia Améstica relató que ella planeó el crimen. Todo sucedió cuando Canserbero llegó a su casa para grabar unos videos para Panamá. Ella aprovechó este momento para ofrecerle un té a su esposo y al artista. “Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para hacerles un té”, comentó.

Asimismo, a la bebida le puso Alpram de 0.5, medicamento que se utiliza en adultos para el tratamiento de los síntomas de ansiedad o como un sedante. Tanto el rapero como Carlos Molnar bebieron dos tazas cada uno, por lo que quedaron totalmente somnolientos.

Cuando se dio cuenta que sus víctimas se encontraban incapacitados, la mujer primero atacó a su esposo, apuñalándolo por la espalda y el cuello. Canserbero fue testigo de este hecho y mostró su preocupación, pero nada pudo hacer, ya que cayó dormido en el sofá.

Canserbero murió el 20 de enero de 2015. (Foto: Facebook Oficial)

“Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Él cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)”, contó la exmánager del artista.

Posteriormente, Natalia Améstica llamó a su hermano, Guillermo, para que le ayudara a ocultar el crimen. Él llegó a acompañado de tres agentes del servicio de inteligencia de Venezuela. “Desconozco sus nombres, ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir que mi hermano le da cuatro puñaladas a Carlos, los funcionarios hacen el resto”, añadió.

La reacción de sus fans peruanos al crimen

Tras darse a conocer la verdad de la muerte de Canserbero, sus fans peruanos no pudieron evitar reaccionar. El nombre del artista venezolano se volvió tendencia de inmediato y los cibernautas señalaron que al fin se hizo justicia, además de limpiar el nombre del rapero, ya que durante ocho años fue acusado de un homicidio que nunca cometió.

“Hoy después de 8 años ya no hay ninguna duda (jamás la hubo a mi parecer) de que Canserbero NO es un homicida, que NO se suicidó y nuevamente el mensaje que propagó vuelve a estar presente y más fuerte que nunca”, es uno de los comentarios más resaltantes que se puede ver.

Asimismo, otros usuarios se encuentran de acuerdo en que sus padres al fin podrán tener paz, pues su hijo no es ningún asesino y que tampoco acabó con su propia vida a raíz de un brote psicótico. Sin embargo, ha algunos se les hizo sospechoso que el gobierno venezolano recién se haya puesto a investigar.

Fans peruanos de Canserbero reaccionan a su asesinato. (Foto: Captura de IG)

