Alejandra Baigorria revela sus planes para el 2024: conducirá un programa de TV para emprendedores

Alejandra Baigorria adelanta su futuro para el 2024. | América TV

Alejandra Baigorria, una de las figuras más populares de ‘Combate’ y ‘Esto Es Guerra’, ha decidido poner fin a su participación en los realities de competencia, tras más de 10 años de carrera en este rubro. La también empresaria y modelo anunció que este 2024 finalizará su etapa por este tipo de programas para enfocarse en otros proyectos.

Te puede interesar: Luciana Fuster, Patricio Parodi, Alejandra Baigorria, Said Palao y otros famosos revelan dónde recibirán el Año Nuevo 2024

La joven, pareja de Said Palao desde hace algunos años, tiene pensado enfocarse en el mundo empresaria. Ella ha demostrado que no solo es una ‘guerrera’ incansable, sino también una exitosa emprendedora, que ha logrado consolidar su marca de ropa y accesorios, con presencia en diferentes ciudades del país.

¿Por qué Alejandra Baigorria desea irse de ‘Esto Es Guerra’?

Tras 11 años de carrera televisiva, Alejandra Baigorria comunicó concluir su ciclo en los programas de competencia. La decisión, afirmó a Infobae Perú, no tiene relación con conflictos con otra competidora, Onelia Molina, sino con su crecimiento como empresaria.

Alejandra Baigorria dio detalles de su futuro laboral, entre ellos, planes en la pantalla chica. | Captura/América TV/Instagram

“No está en mis planes ahorita, pero vamos a ver. (¿Si es por Onelia?) No, no sabemos si estará tampoco (en próximo año). El crecimiento de mi empresa ha sido bastante grande este año, va a demandar mucho tiempo de mí”, dijo la emprendedora.

Destacó que, contrariamente a críticas recibidas, mantenerse en televisión, especialmente este formato, demanda perseverancia y gran esfuerzo físico.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria tomará acciones legales contra Onelia Molina por acusarla de agresión: “Lo verán mis abogados, tengo una imagen”

“Yo me siento viva para la competencia, es por eso que siempre regreso. ¿Por qué me gusta pelear? También, no lo voy a negar, yo soy una mujer con mucho carácter”, agregó.

Alejandra Baigorria asegura que no se ve en el 2024 como parte de Esto es Guerra. IG / América TV

¿Qué hará Alejandra Baigorria en el 2024?

Se sabe que Alejandra Baigorria reaparecerá en América Televisión con un nuevo programa dirigido a emprendedores titulado ‘Consume Perú’, que se transmitirá a partir del sábado 13 de enero de 2024.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria asegura que su ciclo en los realitys terminó: “Esto es Guerra no está en mis planes para el 2024″

Los nuevos desafíos profesionales de Baigorria empezarán en pocas semanas y este proyecto televisivo importante ya está grabado. Además, hizo un llamado a estar atentos al nuevo contenido que promete será de gran interés para el público.

“Estén atentos porque son programas que encantarán mucho, le estoy poniendo todo mi énfasis. Voy a crecer bastante como profesional, por eso no pienso volver a ‘Esto Es Guerra’”, dijo la modelo a ‘Más Espectáculos’.

Said Palao y su reacción cuando le consultaron por matrimonio con Alejandra Baigorria.

En este nuevo espacio de América Televisión, Baigorria compartirá rol de conductora con el locutor y presentador Carloncho, siendo también acompañados en esta nueva aventura por Marco Loret de Mola, quien es docente y administrador.

Este programa representa una apuesta significativa para el canal y busca conectar con una audiencia interesada en las iniciativas empresariales y la innovación en el Perú.

¿Alejandra Baigorria está separada de Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao pasaron la Navidad por separado, provocando especulaciones entre sus seguidores sobre su relación. La pareja, conocida por recientemente estrenar su departamento, optó por compartir la fecha con sus respectivas familias.

“Feliz navidad para todos. Gracias a Dios por tener a mi familia. Pasarla en la tarde y en la noche compartir con todos, mis 6 hermanos y mis padres. La familia es imperfecta, cada quien con sus defectos, pero son tu familia los amo. Es momento de perdonar, sanar, abrazar y ser felices”, puso en Instagram.

Alejandra Baigorria y su Navidad 2023. Instagram.

Sin embargo, la empresaria sorprendió al anunciar a través de redes sociales su próximo viaje al extranjero junto a Said Palao, su hermano Sergio Baigorria y su amigo Facundo González.

Adicionalmente, compartió un mensaje dedicado a su hermano, destacando su papel en la administración de sus tiendas y la emoción ante su primer viaje fuera de América. La empresaria, con aproximadamente 17 tiendas a nivel nacional, expresó que su principal deseo para el próximo 2024 es continuar siendo un modelo empresarial.