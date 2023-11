Alejandra Baigorria celebra el primer lugar de Said Palao en campeonato de Judo: “Calladito logra sus triunfos”

Alejandra Baigorria celebra logro de Said Palao. (Instagram)

Alejandra Baigorria siempre se ha mostrado muy orgullosa de Said Palao, por lo que no tiene problemas en compartir cada uno de sus logros a través de las redes sociales. Aunque el chico reality es un poco más reservado con lo que hace o deja de hacer, es su novia quien termina exponiéndolo.

A fines del 2021, se mostró a Said Palao compitiendo en Judo luego de alejarse de Esto es Guerra. Sin embargo, este 2023 reapareció luchando en este deporte y sorprendió al demostrar sus mejores habilidades, llevándolo al podio.

A través de la cuenta de Instagram de Alejandra Baigorria, la empresaria compartió parte de lo que fue su día en el Campeonato Nacional de Judo. La integrante de ‘EEG’ publicó casi un minuto a minuto desde la llegada de su amado al centro deportivo y cada uno de sus triunfos que lo llevó a coronarse con el primer lugar en la competencia.

Al inicio, compartió una instantánea en la que se ve a Said Palao preparándose para iniciar las rondas. En la fotografía, Alejandra le deseó lo mejor y explicó que estaba listo para ganar. “Listo mi campeón para salir a ganar. Deportista de alto rendimiento, disciplina, el mejor camino”, escribió. Sin embargo, solo fue cuestión de horas para que lograra el triunfo.

Alejandra Baigorria dedica emotivas palabras a Said Palao

Alejandra Baigorria grabó la ronda final de la competencia de Said Palao, la misma que le daría el triunfo y el primer lugar en este campeonato. Sobre estas imágenes le dedicó un emotivo mensaje y destacó sus virtudes en este deporte, por las que no hace mucho aspaviento y prefiere mantenerse en perfil bajo.

“Campeón Nacional. Él, siempre calladito, logra sus triunfos. Ejemplo para la juventud, siempre un deporte en competencia te lleva por un buen camino y te da disciplina. Vamos Perú por formar más deportistas”, escribió la empresaria textil.

Finalmente, compartió una fotografía en la que se luce con su amado y la medalla de oro que ganó. “Campeón nacional. Te amo. Eres un deportista de nivel”, escribió en la instantánea.

Por su parte, su hermana Lorelein Palao también se pronunció en sus redes sociales. La joven le dedicó unas palabras a su familiar y aseguró estar muy orgullosa de todo lo que logra. “Felicitaciones hermano Said Palao, qué orgullo, te amamos. Campeón Nacional categoría 81 kg”, escribió.

¿Qué carrera estudió Said Palao?

En las últimas semanas, Said Palao, dio de qué hablar luego de anunciar la creación de su constructora, sorprendiendo a más de uno. El chico reality tenía este proyecto guardado bajo 7 llaves y prefirió no hablar al respecto; sin embargo, su novia Alejandra Baigorria no dudó en felicitarlo a través de las redes sociales.

A raíz de ello surgió la interrogante sobre cuál sería la profesión del hermano de Austin Palao. Al respecto, se supo que Said ingresó a la universidad antes de ser parte del mundo de los realities de competencia, pero se desconoce si es que terminó la carrera, pues en SUNEDU no figura su nombre como bachiller o licenciado.

Pese a ello, el propio chico reality contó en una entrevista que estudió la carrera de Ingeniería Industrial, por lo que dejó claro que además de la persona que ven en televisión, él sigue trabajando fuera por los sueños que desea cumplir.

“Yo he estudiado Ingeniería Industrial, tengo una carrera y soy deportista de alto rendimiento. Debe quedar en claro que, fuera de la hora y media del programa (Esto es guerra), donde todos nos ven, los chicos trabajan, tienen sus negocios, emprenden y estudian”, fue lo que mencionó.