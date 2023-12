‘Tomate’ Barraza se despidió de programa radial luego de perder su contrato: “Víctima de escándalos mediáticos”

'Tomate' Barraza no renovó contrato con emisora radial. (Foto: Captura de IG)

‘Tomate’ Barraza no se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos. No solo ha tenido que enfrentar el cáncer de su madre, sino también sus constantes peleas mediáticas con Vanessa López, la mamá de su última hija. Ahora, el cantante comunicó que se quedó sin trabajo, pues la radio en la que laboraba decidió no renovarle contrato.

Para empezar, el sobrino del ‘Chato’ Barraza le comunicó a su público que ya no iba a seguir, haciendo un balance de lo que fue su 2023. Para empezar, recordó la enfermedad de su progenitora, los problemas con la modelo y sus enfrentamientos familiares.

“Buscaré mi revancha, sí, por supuesto, soy un hombre de retos, tengo a Dios como respaldo, como testigo, tengo el invalorable amor de mis padres, de mis hijas, de mis compañeros de trabajo, de amigos, familia... definitivamente este año fue muy duro, lleno de sucesos muy negativos para mí, el rebrote del cáncer de mi mamá, problemas muy complicados con la madre de mi segunda hija, problemas familiares muy complicados”, dijo.

Pese a todos estos momentos negativos, ‘Tomate’ Barraza aseguró que lo que le sucedió le permitió darse cuenta de las personas que ya no debían formar parte de su vida, por lo que ya los desterró por completo.

“Pero hoy por hoy agradezco que esos problemas hayan hecho que yo haga una limpieza espiritual, una limpieza en mi corazón para arrancar de raíz a todas las personas que nunca debieron estar en mi vida, a esas personas que merecen la ignominia, el destierro, no solamente mío, sino del círculo más cercano de mi familia”, comentó.

Finalmente, el actor cómico le mandó un mensaje a su último sobrino, asegurando que siempre iba a estar para él. Asimismo, dejó en claro que no le interesa su primo, pues su única familia son sus padres e hijas.

“No me importa tener primos lejanos, me interesa mi familia que es mis hijas y mis padres. Yo estoy aquí y estuve aquí para divertirlos con mis locuras, con mis cosas... y también Dios me regaló algo más que vital, que fue un sobrino, José María Barraza Muñoz y quiero decirte, cada día que pasa, tu tío va estar contigo hasta el final”, acotó.

Explica por qué no le renovaron contrato

A través de una publicación que hizo en sus redes sociales, ‘Tomate’ Barraza dio a conocer que los dueños de la radio en el que trabaja decidieron no renovarle contrato por sus problemas personales, específicamente por sus enfrentamientos mediáticos con la mamá de su última hija, Vanessa López.

“Hoy me despido de otro trabajo, víctima de los estragos causados por escándalos mediáticos que rodean mi vida. En esta ocasión, la sombra de la adversidad está nuevamente presente, tejida por una conexión familiar complicada”, señaló.

En ese sentido, el líder de ‘Los Barraza’ aseguró que pese a que nunca buscó estar involucrado en problemas, eso no lo detendrá para buscar nuevos proyectos e iniciar desde cero, pues no piensa dejar de lado su responsabilidad como padre.

“A pesar de enfrentar persecución y hostigamiento, mi fuerza radica en mi familia y en mis hijas, quienes merecen un futuro sin el peso de la controversia. Buscaré nuevos proyectos y oportunidades, resistiendo a la tormenta que, aunque no busco, insiste en cruzar mi camino”, añadió.