Rodrigo Cuba y Ale Venturo reparten canastas navideñas, pero son criticados por no buscar “gente más pobre”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo reparten canastas en Navidad. | Instagram @gatocuba16

El futbolista Rodrigo Cuba y su pareja Ale Venturo distribuyeron canastas navideñas a familias en un asentamiento humano en las afueras de Lima, el 23 de diciembre. Este gesto solidario, que incluyó alimentos básicos como arroz, atún y leche, entre otros, marcó su primera participación conjunta en este tipo de actos benéficos en vísperas de la Navidad.

La entrega de las canastas se realizó en un contexto donde es habitual que en Perú se distribuyan ayudas navideñas a los más necesitados. Ante su acción, Cuba expresó su sentimiento de gratitud y la importancia de compartir: “Muy agradecidos con Dios por todas las bendiciones y aprendizajes de este año, en esta vida no se trata solo de ganar sino de compartir con el prójimo”.

“De esta manera ponemos nuestro granito de arena para poder llevar alegrías a las familias que más lo necesitan. Feliz Navidad para todos ustedes, aprovechen este tiempo para compartir en familia, celebrar por lo que se logró y brindar por lo que se vendrá”, escribió en sus redes sociales.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo realizaron un acto benéfico en la víspera de Navidad.

Usuarios critican ayuda social

A pesar de su buena intención, la acción solidaria de Cuba y Venturo ha generado comentarios mixtos en las redes sociales. Un grupo de usuarios subrayó que algunas de las casas beneficiadas con las canastas de alimentos eran edificaciones de dos pisos y de material noble, cuestionando la elección del lugar.

Comentarios en redes sociales reflejaron la inquietud: “Pero, ¿donar a gente con casa? mejor es a los que no tienen ni casa”, reflejando la controversia generada entre los seguidores.

Las críticas en redes sociales sugieren que habría familias en situaciones de mayor necesidad en otras regiones de Perú que podrían beneficiarse más de estas donaciones. Algunos usuarios mencionaron áreas específicas como la puna de Huancavelica y Ayacucho, criticando: “hay gente más pobre que realmente necesita, y no pueden comprar ni un panetón” y “hay gente que realmente necesita en la puna de Huancavelica, Ayacucho, ¿por qué dan donaciones a gente con casas de material noble....”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo son criticados por repartir canastas navideñas en Lima.

“La verdadera gente que necesita está en los cerros.... más allá del buen gesto, eso siempre se debe averiguar, la necesidad de las personas, y a mi parecer las personas que verdaderamente necesitaban no la recibieron”; “den a personas de la calle por Dios”, fueron los comentarios que se leen en las redes sociales del popular ‘Gato’ Cuba.

Los usuarios criticaron a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por entregar ayuda a personas que - al parecer - no lo necesitan.

Melissa Paredes evita hablar sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes, conocida actriz de la serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha decidido no emitir comentarios sobre la relación que mantiene su exesposo Rodrigo Cuba con Ale Venturo. Cuando fue consultada por ‘América Espectáculos’ respecto a este tema, Paredes optó por centrarse en su propio bienestar y proyectos personales. “Pucha, no, prefiero no hablar de terceras personas y enfocarme en mí misma, en lo mío. Todo bien, pero prefiero enfocarme en lo mío”, manifestó la actriz, dejando en claro su postura de no involucrarse en comentarios sobre terceros.

Como es de conocimiento público, el ‘Gato’ Cuba oficializó su romance con Ale Venturo en enero del 2022, dos meses después de que se divorciara de la exMiss Perú Mundo 2013 por un escándalo de presunta infidelidad.

La exmodelo ha hecho hincapié en su deseo de evitar controversias y malinterpretaciones en torno al padre de su hija de 6 años de edad. Paredes sostiene que su principal interés radica en lo personal y profesional, expresando su molestia ante posibles distorsiones de sus palabras. “Yo prefiero enfocarme en lo mío y que no estén tergiversando la información”, reiteró Melissa Paredes en su interlocución con el medio de entretenimiento. Sus declaraciones sugieren una preferencia por mantener distancia de la vida sentimental de su expareja y centrarse en su carrera como actriz.