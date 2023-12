Patricio Parodi rechaza viajar a Tailandia para visitar a Luciana Fuster: “No la vería porque trabaja todo el día”

Patricio Parodi rechaza viajar a Taliandia para ir a visitar a Luciana Fuster. Instagram.

Patricio Parodi se encuentra muy emocionado de tener a su lado a su novia Luciana Fuster, quien llegó de Tailandia luego de coronarse como ‘Miss Grand International 2023′. Pero contó que dentro de sus próximos planes no está visitar a la modelo peruana en el país asiático y explicó sus razones.

Te puede interesar: Luciana Fuster y su esperado reencuentro con Patricio Parodi en su casa: “Llegó mi reina”

Como se sabe, Luciana Fuster tiene un contrato de dos años con la organización de belleza y deberá permanecer por un año en Bangkok y cumplir con sus compromisos como reina de belleza. El segundo año podrá elegir donde vivir y no se descarta que sea lima.

Infobae Perú pudo conversar con Patricio Parodi y le consultó si tiene pensando visitar a Luciana el próximo año durante sus vacaciones, el chico reality sorprendió con su respuesta.

“Ya hemos hablado el tema de acompañarla, pero ella no está con tiempo libre... no es que está tirada en su cama, como algunos creen, haciendo nada. Allá está trabajando mucho, incluso más de lo que trabajaba acá, desde la mañanita hasta la noche. Entonces ir a acompañarla es a veces algunos días no verla”, explicó.

Por otro lado, señaló que mantendrán una comunicación fluida como lo han venido haciendo en estos casi tres meses de distancia. “Hablamos todos los días, el tema del horario no me incomoda ni a mí ni a ella como son 12 horas, es más cuadradito todo. Además, yo me acuesto un poco tarde y podemos tener una conversación fluida, el tiempo pasa muy rápido también. Igual la extrañaré mucho”, expresó.

Luciana Fuster dejó atrás su etapa como chica reality al coronarse como Miss Grand International 2023. Instagram/@lucianafusterg

Patricio Parodi duda regresar a ‘Esto es Guerra’ en el 2024

Patricio Parodi no está totalmente seguro de renovar contrato con Pro Tv Producciones y seguir compitiendo en ‘Esto es Guerra’ porque señala que este año el programa no se dedicó a realizar competencias, sino a probar el nivel cultural de los participantes, lo cual no es entretenido para el popular ‘Pato’.

“No sé todavía, estoy pensando en dar un paso al costado por el tema de las lesiones que tengo en la rodilla y los hombros. Igual tengo que reunirme con la producción para negociar mi permanencia”, manifestó.

Además, el modelo analizó su participación en ‘Esto es Guerra’ y señaló que este año ha sido “aburrido” para él porque no ha competido como le hubiera gustado, ya que el espacio televisivo se enfocó de otra manera.

Te puede interesar: Luciana Fuster se asustó al ver a Patricio Parodi con brackets: “Soy un patito feo, después de tres meses voy a ser un cisne”

“Ha sido un año difícil porque no había competencia y a mí me encanta competir, tengo el ánimo competitivo desde que soy niño. Este año fue distinto porque funcionó más el tema cultural y no estuvimos haciendo lo que hacíamos hace años en ‘EEG’”, argumentó.

Patricio Parodi desmintió a Rosángela Espinoza. "Nunca me cruce contigo", aseguró el chico reality. América TV

Patricio reveló que los planes que tienen para Navidad y comentó que la pasarán en Lima junto a sus respectivas familias, pero se darán un tiempo para estar juntos. Además, indicó que luego de esa fecha saldrán de viaje para compartir algunos días a solas.

Te puede interesar: Luciana Fuster y Patricio Parodi: ¿Dónde pasarán la Navidad y Año Nuevo?

“Pasaremos Navidad acá tranquilos con la familia en Lima y después nos vamos a disfrutar algunos días para celebrar Año Nuevo, nuestro aniversario y el cumpleaños de Luciana”, indicó para las cámaras de América TV.

Dentro de algunas semanas, la feliz pareja cumplirá dos años de relación a pesar de las críticas que aparecieron al inicio de su romance. Y podrán celebrarlo durante sus vacaciones que vivirán en un destino paradisiaco. Y para sumar las festividades, podrán compartir juntos el cumpleaños de Luciana que es el próximo 14 de enero.