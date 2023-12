Balacera en Surco: Delincuentes que cometieron 50 asaltos durante diciembre fueron perseguidos tras cometer nuevo robo

Sin embargo, Policía Nacional no logró capturar a los ladrones, quienes abandonaron el auto que usaban para robar. Allí se encontraron chalecos antibalas, bolsos, armas de fuego, entre otros objetos. (24 Horas)

Delincuentes de la banda criminal ‘Los Raqueteros del Lujo’ fueron captados cometiendo un nuevo robo la noche del jueves 21 de diciembre, en la avenida El Derby, ubicado en el distrito limeño de Surco. Esta vez las víctimas fueron dos mujeres.

Los ladrones iniciaron una balacera, luego de que se percataron que un policía los perseguía porque se dio cuenta de que usaban una camioneta plateada con una placa falsificada de plástico, cuando cometían el robo.

El efectivo policial los perdió de vista, pero su rápida reacción de seguirlos hizo que los malhechores abandonaran el carro que usaban para delinquir. Durante la persecución, los sujetos fueron lanzando un chaleco antibalas y un arma de fuego.

Tras la llegada del personal de Criminalística, se confirmó que al interior del vehículo guardaban pelucas, bolsos, armas de fuego y chalecos antibalas. Los especialistas registraron las huellas de los ladrones que quedaron impregnadas en el auto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) se percató que estos delincuentes habían cometido más de 50 asaltos desde el inicio de diciembre de 2023. Precisamente, la semana pasada habían robado la camioneta plateada que esta noche abandonaron.

El acto delictivo fue registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Pueblo Libre. El dueño del carro se acercó la noche del jueves 21 de diciembre a la avenida El Derby para reconocer su auto. Allí pudo conversar con el mayor PNP de la comisaría de Monterrico y contó a Latina Noticias cómo fue víctima del robo de su vehículo.

Delincuentes abandonan en Surco auto que usaban para asaltar. (Captura: 24 Horas)

“Me roban el día lunes pasado, a las 9:40 pm en Pueblo Libre. Justo por las cámaras de Latina Noticias pude reconocer el vehículo. (...) Yo estaba visitando a un familiar, justo en esa zona, a una cuadra, había estacionado el carro. Antes de partir me abordan dos personas y me encañonan, no pude ver. Ellos creo que se estacionaron antes y cuando me di cuenta por el retrovisor ya estaban cerca apuntando, me robaron mis pertenencias”, narró.

Luego de cometer este delito, los ladrones fueron captados cometiendo otro asalto en el distrito de Lince. Usaron el carro plateado que robaron en Pueblo Libre para cerrar el paso a otro vehículo audi de color negro, lo que causó que el conductor choque contra una pared.

Crímenes por sicariato aumentaron en 2023

Los delitos por sicariato en Lima Metropolitana aumentaron durante 2023. Entre enero y el 15 de diciembre de 2023, se reportaron 412 asesinatos cometidos por sicarios en la capital del Perú.

Número de muertos aumenta por sicariato en Lima.

Estos actos criminales, que a menudo ocurren en plena luz del día, reflejan una tendencia alarmante en la capital. Si esta secuencia persiste, se estima que el año concluirá con más de 420 homicidios por encargo, según las últimas proyecciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La institución policial también ha señalado que el aumento de los asesinatos por encargo en el último año ha generado preocupación en el ámbito de la seguridad ciudadana. La cifra alcanzó los 412 casos en 2023, superando los 367 reportados en 2022. Esto representa un aumento del 12.26% en este tipo de crímenes, según los últimos datos recopilados.

El excoronel PNP Jorge Mejía mencionó que la mayoría de homicidios cometidos en Lima se cometen con armas de fuego que casi siempre son obtenidas de forma ilegal.

Cabe resaltar que el distrito donde más se han registrado crímenes por encargo es San Juan de Lurigancho, que además es la jurisdicción más poblada de la capital, donde habitan más de 333.000 personas, según los la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.