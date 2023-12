¿Feriados o días no laborables? Esto dice el Gobierno sobre los días viernes 22 y sábado 23 de diciembre

Conoce si los días 22 y 23 de diciembre son días no laborables o feriados | Foto composición: Infobae Perú

Faltan diez días para celebrar el Año Nuevo; sin embargo, el 2023 aún guarda una sorpresa: tanto los sectores público como privado tendrán un merecido descanso decembrino. Como es de público conocimiento, el sábado 23 suele ofrecer un descanso prenavideño a las empresas públicas -y algunas privadas-, lo que suscitó una duda: debido a la proximidad, ¿cómo es considerado el 22 de diciembre?

¿El 22 y 23 de diciembre son feriados o días no laborables?

En Perú, los feriados establecidos para el mes de diciembre son el 8 de diciembre, en honor al Día de la Inmaculada Concepción; el 9 de diciembre, que se celebra la Batalla de Ayacucho y que además es día no laborable para el sector público; además del 25 de diciembre, que se festeja la Navidad.

Hasta cinco días libres en diciembre del 2023.

Respecto a los días 22 y 23 de diciembre de este año, el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte no ha declarado día no laborable ni feriado estas fechas.

Los únicos días no laborables del último mes del año que han sido reconocidos por el gobierno central son el 07 de diciembre y el martes 26. No obstante, este último día abrirá paso a un periodo largo de descanso para los trabajadores peruanos.

El viernes 22 de diciembre, tanto el sector público como el privado, operarán bajo una jornada laboral normal. El sábado 23 usualmente es un día de descanso, al cual se suma el domingo 24, y seguidamente el lunes 25, que es feriado oficial de Navidad. Además, el martes 26 es reconocido como día no laborable.

¿Para quiénes está dirigido el feriado largo de diciembre?

El Decreto Supremo 151-2022-PCM especifica que los días no laborables se aplican a empleados del sector público, incluyendo municipios, ministerios y demás entidades estatales peruanas.

No obstante, ofrece la posibilidad de que el sector privado se acoja a estos días, siempre que exista un acuerdo entre empleador y empleados sobre la manera en que se compensarán las horas no trabajadas. En caso de no alcanzar un consenso, será el empleador quien tome la decisión final.

Días No Laborables: esto dice el gobierno peruano

Feriados en enero 2024

El nuevo año tiene un total de 16 días feriados e inicia con el primer día de enero.

1 de enero

28 y 29 de marzo

1 de mayo

7 de junio / 29 de junio

23 de julio / 28 y 29 de julio

6 de agosto / 30 de agosto

8 de octubre

1 de noviembre

8 de diciembre / 9 de diciembre / 25 de diciembre

¿Cuánto deben pagarte si trabajas un día feriado?

Los trabajadores que desempeñan sus funciones en un día declarado como feriado tienen derecho a recibir un sobresueldo conocido como “pago por feriado”. En caso de que el empleador requiera la presencia de sus trabajadores en una fecha festiva, debe notificarles con antelación y proporcionar la debida compensación por el servicio prestado en dicho día.

(Andina)

Por ejemplo, un empleado que labore en un feriado y no se le otorgue un descanso compensatorio posterior, deberá recibir una remuneración equivalente al triple de su sueldo diario: uno por la jornada trabajada y dos extras como compensación.

Alternativamente, las compañías pueden ofrecer un día libre en sustitución del feriado laborado, siempre y cuando este no caiga en el día de descanso semanal que corresponde al empleado.

¿Atenderán los bancos en el feriado largo?

Los principales bancos del país han comunicado cambios en sus horarios y la disponibilidad de sus servicios durante el período festivo, alentando a sus usuarios a optar por el uso de herramientas digitales para llevar a cabo transacciones bancarias. Ante ello, conoce a detalle cuáles son las entidades disponibles.