Técnico que hizo debutar a Jiovany Ramos pidió calma a los hinchas de Alianza Lima: “Tranquilos, han fichado a un buen jugador”

El formador por excelencia de Panamá resaltó las virtudes del nuevo zaguero de Alianza Lima. | VIDEO: Infobae Perú

La llegada del panameño Jiovany Ramos (Ciudad de Panamá, 1997) a Alianza Lima ha sacudido las aguas en La Victoria por su condición de incógnito en la región sumado a su liga de origen. Desde el desconocimiento ha causado cierta polarización entre los simpatizantes. En su natal Panamá, por el contrario, existe entusiasmo por el importante paso que ha dado. Incluso hay mucho optimismo desde el lado de su formador, Gary Stempel. El técnico de 66 años, considerado como una eminencia en suelo ‘canalero’, aprobó su fichaje advirtiendo que “triunfará en un club grande de Perú”. Añadió, además, que para sustentar una opinión primero “prefiero que se evalúe y analice al chico cuando esté jugando”.

- Ha recalado en Alianza Lima el zaguero Jiovany Ramos. ¿Qué nos puede comentar acerca de él?

Jiovany era un jugador de un club de Panamá que se llama San Francisco FC, es uno de los grandes, que se ubica en la ciudad de Chorrera, a 40 minutos de la Ciudad de Panamá. Empezó muy joven, con 6-7 años, en esta institución y debutó conmigo a los 16 años como defensa central por derecha. A esa edad, poco a poco, empezó a desarrollar su talento, su fútbol. Pudo jugar por la selección nacional y luego dio el salto a jugar afuera estando dos años en Venezuela; lo hizo muy bien allí saliendo jugador del año en Deportivo Táchira. Es un jugador muy valorado aquí en Panamá. Tiene el biotipo clásico de un panameño: alto y fuerte. Aunque también sabe cómo jugar con balón. Por algo Alianza Lima lo fichó, vio cualidades en él; estoy seguro que como otros panameños triunfará en un club grande de Perú.

- Usted como su formador y entrenador que dio a conocer en Panamá, ¿vio venir ese importante crecimiento en Jiovany?

No me sorprende el ascenso de Jiovany, no me sorprende que haya llegado a estas alturas, porque siempre ha sido un futbolista respetuoso y serio en los entrenamientos, donde trabajó muy duro. Nunca ha tenido problemas disciplinarios, es un jugador ideal para entrenar. No sé quién es el técnico de Alianza, pero tendrá una persona muy buena, alguien sencillo.

- El entrenador es el colombiano Alejandro Restrepo, cuya estructura de juego es un 3-5-2. ¿Usted cree que Ramos pueda destacar en la última línea?

No hay duda, es un central que incluso en Panamá jugó con un 3-4-1-2. Él se ha adaptado a ese sistema y jugando en línea de 3 sabe cómo salir desde atrás y con balón. No es de esos centrales que se apura, él toma decisiones inteligentes. Creo que con línea de cuatro o tres, estará cómodo jugando por derecha o izquierda.

- ¿El traspaso de Jiovany a Alianza Lima podrá relanzarlo en la selección de Panamá?

Sí, creo que sí. El problema de Jiovany en la selección es que tiene dos centrales muy buenos. Un dato curioso es que esos dos debutaron con él en San Francisco. Ellos son Fidel Escobar y Andrés Andrade. Jugaron en la Copa Satelital. Fue una generación bonita.

Stempel, entrenador de San Francisco FC, se mostró preocupado por los cuestionamientos a Ramos. | VIDEO: Infobae Perú

- ¿Cuál es su valoración del fichaje? ¿Ve que pueda adaptarse pronto?

No tendrá ningún problema de adaptarse en Perú. Los jugadores panameños que fueron exportados lo hicieron bien en términos generales. Personalmente no tengo dudas que será una adición importante en Alianza Lima y cuando se adapte en la próxima temporada será un valor muy grande.

- A diferencia suya, a quien se le percibe optimista, una buena parte de la afición está emitiendo críticas desde el desconocimiento. ¿Qué decir al respecto?

Todos sabemos que en estos negocios es parte de nuestro ambiente, pero prefiero que se evalúe y analice al chico cuando esté jugando para ver qué puede ofrecer. Por venir de una liga menos apreciada no significa que el mismo jugador sea igual. No tenemos la estructura y estadios, pero sí tenemos buenos futbolistas con biotipo. Sí, Panamá es chico, pero hay como 100 jugadores afuera. Eso demuestra que producimos buenos deportistas.

- ¿Algún mensaje para Jiovany Ramos?

Yo sé exactamente qué va a hacer Jiovany en Perú. Sé que será un jugador exitoso, creo que va a tener una carrera muy buena allá. Conociendo su personalidad y carácter, sé que se adaptará rápido y tendrá ganas de triunfar. Le deseo muchos éxitos y espero que en poco tiempo pueda cambiar las críticas.

- ¿Y para el que critica o duda de su incorporación?

¡Tranquilo, cálmate! Han fichado a un buen jugador. Como digo, Alianza que es un equipo grande no creo que contrate a cualquiera. Creo que lo analizaron por mucho tiempo, esto no viene del día a la noche. Alianza hizo su tarea, su evaluación de scoutings y saben exactamente lo que tienen.