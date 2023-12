Lluvia de verano sorprende a limeños: cielo cubierto y viento a pocos días de Navidad

El verano comienza oficialmente en el Perú el jueves 21 de diciembre - crédito Andina

Lima Metropolitana amaneció con una ligera lluvia de verano, este miércoles 20 de diciembre. La llovizna se empezó a sentir en horas de la noche del martes 19 y continuó durante la madrugada.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), habrá cielo cubierto en la capital previo a las fiestas de Navidad, del 25 de diciembre.

Asimismo, en su pronóstico del tiempo informa que habrá brillo solar e incluso una lluvia ligera. Sin embargo, se espera que en la ciudad haya una sensación térmica superior a los 30 grados en el verano 2024.

“Estamos teniendo condiciones cálidas aún, sobre 1. 5 grados celsios, esperamos que esto se mantengan para el verano, esto incluye la zona costera, norte y centro del Perú, incluye Lima Metropolitana. Es normal que, para el verano, especialmente para quincena de febrero, podamos superar los 30 grados en Lima”, dijo Yuri Escajadillo, especialista en predicción climática del Senamhi, a Canal N.

A pesar de que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que las condiciones de El Niño se sentirán hasta el otoño del próximo año, Escajadillo sostuvo que se esperan condiciones normales de clima.

“Entre enero a marzo, aproximadamente, incluso en la transición del otoño. Para la zona norte tenemos aún condiciones de lluvia entre normal a sobre lo normal. (Esto significa que) se pueden dar lluvias propias de la estación, incluso, un poco más, pero eso va a estar acotado a cómo evolucionan las condiciones del mar y de la atmosfera”, precisó.

“Es una especie de ventilador, que nos envía vientos fríos, latitudes mayores y nos genera afloramiento, quiere decir aguas frías hacia la superficie. Tenemos una especie de desarrollo entre el Niño Costero y el Anticiclón”, agregó.

Sobre el Niño Global, se espera que esto afecte, de forma más predominante, a la sierra sur del país. “Por el sur del país (Puno y Cusco), el escenario más probable es debajo de lo normal. No significa que no va a llover, sino que las lluvias que acumulen en el 24 no lleguen al valor normal”, indicó.