Samantha Batallanos niega haber besado a un hombre desconocido a pesar de las evidencias:“Se han equivocado”

Samantha Batallanos niega haber besado a un hombre desconocido a pesar de las evidencias. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. Durante el programa “Magaly TV La Firme” del 18 de diciembre, se emitió un nuevo ampay donde se observa a Samantha Batallanos, en lo que parece ser un beso con un hombre en un establecimiento nocturno. Esto ocurre tras haber finalizado su relación con el boxeador Jonathan Maicelo, a quien previamente había denunciado por maltrato físico y psicológico.

Ante la difusión de estas imágenes, un reportero del programa conducido por Magaly Medina buscó obtener declaraciones directas de la modelo. Batallanos, al ser confrontada con las imágenes en el celular del periodista, en lugar de aceptarlo, optó por negar categóricamente haberse besado con alguien y enfatizó que su salida fue únicamente un encuentro con amigos. Además, reiteró su intención actual de enfocarse en recuperar su equilibrio emocional.

“Ayer he estado con varios amigos y amigas, gente que me apoya en estos momentos. Y si me han visto besando a alguien, pues no nada, ahora estoy soltera, y la verdad es que prefiero priorizar mi estabilidad y salud emocional. Se han equivocado, chicos”, dijo la exMiss Perú tranquila para las cámaras del programa de ATV.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Ahorita estoy soltera y quiero dedicarme netamente a mi estabilidad emocional. En verdad tengo que tomar terapia psicológica y no me hacen muy bien del todo y niego que haya algún ampay. Se han equivocado chicos”, dijo la exMiss Perú.

Por su parte, Magaly Medina instó a Batallanos a no faltar a la verdad, señalando que las imágenes revelaban claramente un beso entre ella y la persona que la acompañaba, quien, de acuerdo con el informe de “Magaly TV La Firme”, sería un exnovio de la antigua Miss Grand International.

En medio del asombro, Magaly solo atinó a reírse. “Tampoco nos mientas en nuestra cara pelada. El reportero tenía en su celular todos estos chapes. No me vengan a decir que esto no es un beso”, sostuvo la conductora de ATV.

Magaly TV La Firme: Ale Fuller y Renato Rossini Jr. pasan la noche juntos y Samantha Batallanos besa a misterioso hombre.

Magaly Medina no cree en defensa de Jonathan Maicelo tras entrevista a Lady Guillen

Durante una emisión de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina dedicó parte del programa a comentar sobre la aparición de Jonathan Maicelo en el espacio televisivo conducido por Lady Guillén, en la que el boxeador se defendió de las acusaciones de violencia física y psicológica formuladas en su contra por Samantha Batallanos.

“Yo no se lo creo. Seguro se ha sentado para cambiar todo porque la mayoría de golpeadores son grandes manipuladores y mentirosos. Son capaces de llorar. Arrepentido no está. En vez de reconocer, lo que va es a defenderse. Calladito está y va a defenderse. Eso es pura fachada, eso es puro circo, pura payasada que seguramente su abogado se lo ha recomendado”, mencionó Medina.

“Ese Maicelo es un abusivo típico, un abusivo que, imagínense, con una mujer, ¿van a creer que no va a ser con sentimientos? Imagínate, si con los cómicos que ni saben boxear, ahí está el abusivo, golpeándolo de más, abusando de la cámara, mostrando que tiene fuerza solo porque sí, porque no puede controlarse”, agregó la conductora este 18 de diciembre.

“De repente, tiene problemas de control de la ira. Hay mucha gente que lo tiene, pero como no va a psicólogos, no saben controlarlo. Son unas bestias andantes, energúmenos que van por ahí metiendo golpes, metiendo cachetadas a todo el mundo y atarantando a la gente. Así que mejor vamos a dejar eso ahí, pero eso sí, no le creemos, menos la actuación que ha dado hoy día con alguien que se lo ha permitido”, aseveró la conductora de Magaly TV La Firme.