Magaly Medina indignada con entrevista de Lady Guillén a Jonathan Maicelo: “Parecía abogada defensora”

Fuertes declaraciones. La presentadora de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina, manifestó su indignación ante la entrevista exclusiva que Jonathan Maicelo concedió a Lady Guillén en “Dilo fuerte”. La periodista criticó a Guillén por considerar que mostró una actitud demasiado complaciente en las preguntas formuladas y por mantener silencio en ciertos segmentos de la conversación.

Como se recuerda, el boxeador acudió al programa de Panamericana Televisión para defenderse de la acusación de su expareja, Samantha Batallanos, quien le denunció por maltrato físico y psicológico. El deportista presentó incluso chats y audios con la intención de retratar a la exMiss Perú como una persona celosa y que habría desencadenado en sus disputas.

Ante esta situación, la periodista de ATV mostró su incredulidad ante las aseveraciones de Maicelo, que lo presentan como una ‘víctima’, y criticó la actitud asumida por Lady Guillén. Hizo hincapié recordando que Guillén, en su momento, también fue víctima de agresión por parte de su entonces pareja, Ronny García.

Magaly Medina indignada con entrevista de Lady Guillén

Magaly Medina expresó su desilusión porque Lady Guillén, a su parecer, no ha confrontado a Jonathan Maicelo de la manera que ella esperaba, dada la experiencia compartida de haber sido víctima de violencia.

“Nosotros la ayudamos a Lady Guillén cuando denunció finalmente a su agresor y logramos mandarlo a la prisión, pero esta mujer ya se olvidó de cuáles son los traumas de una mujer golpeada y cuáles son los argumentos de un golpeador. Lo debería saber de memoria para sentarse frente a Maicelo a aceptar cada cosa que él decía sin cuestionamientos”, sostuvo la comunicadora.

Asimismo, Medina concluyó su comentario expresando su decepción con la postura de la conductora de “Dilo fuerte” durante la entrevista y sugiere que esta actitud contradice la imagen que ella misma ha proyectado como defensora de las mujeres maltratadas.

“Suavecita, parecía abogada, defensora de este energúmeno. Lo peor es que la que se lo permite es una de las mujeres que se ha vendido como símbolo de la mujer golpeada en el Perú. Parece que el síndrome aún lo mantiene porque atarantarse ante este hombre, en fin”, fueron las declaraciones de la conductora de Magaly TV La Firme este 18 de diciembre.

Samantha Batallanos amplia denuncia contra Jonathan Maicelo por violencia patrimonial

Hace poco, Samantha Batallanos detalló las razones de su denuncia contra Jonathan Maicelo por agresiones de índole física y psicológica. La exmodelo manifestó que a la denuncia, presentada el viernes 8 de diciembre en la comisaría de San Isidro, se han sumado nuevos elementos por parte de su defensa legal. La actualización de la demanda ahora comprende acusaciones de violencia económica, debido a que Maicelo habría retenido documentos personales de Batallanos como su DNI, ropa, pasaporte y objetos de valor.

“Estaba cegada, no quería perderlo, y él se aprovechaba de eso. Creo que él sabía muy bien que en cualquier momento me decía: ‘Yo me voy entonces’”, expuso la modelo al iniciar su relato sobre la negativa del boxeador a devolverle sus pertenencias, incluso cuando ha acudido con la policía para reclamarlas.

“Sí, hasta la fecha yo fui, me comuniqué con su abogado. Le dije al abogado que se comunique con el mío, pero nunca me llamaron. Él sabe muy bien que tiene mi documento de identidad. Todos los procesos los he tenido que hacer sin documento de identidad, agregando que lo tiene mi agresor y que no me lo quiere dar. Entonces, eso también, felizmente”, dijo en aquella oportunidad.