Lita Pezo y Ruby Palomino participarán en el Festival de Viña del Mar 2024: conoce en qué competencias

Ruby Palomino y Lita Pezo participarán en el Festival Internacional de Viña del Mar.

Una buena noticia para los peruanos. El Festival Internacional de Viña del Mar anunció a los artistas que participarán en las competencias de la edición del 2024. En esta ocasión, nos representarán las cantantes Lita Pezo y Ruby Palomino.

Recordemos que el festival internacional se llevará a cabo durante los días 25 de febrero hasta el 01 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

¿En qué competencias nos representarán Lita Pezo y Ruby Palomino?

Lita Pezo participará en la Competencia Internacional, con su tema Luchadora, el cual estrenó el pasado 15 de septiembre del 2023. Mientras que Ruby Palomino hará lo propio en la Competencia Folclórica con ‘Canción para un planeta triste’, propuesta musical que fusiona el carnaval ayacuchano con el rock. Con este proyecto, la cantante habla de la conservación de nuestro planeta, por su fuerza musical y por su belleza artística.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, la cantante indicó que estaba en una etapa donde se estaba descubriendo así misma y con muchas ganas de seguir aprendiendo.

Lita Pezo ganó La Voz Perú en el 2022. | Latina

Asimismo, señaló que este tema era un reflejo de lo que siente y el mensaje que quería dar a sus seguidores, que sigan adelante hasta cumplir sus sueños.

“Gracias a Dios seguimos avanzando. Estoy muy enfocada a crecer, experimentar y hacer cosas nuevas”, indicó la cantante a este medio, quien agradeció la oportunidad que le dio La Voz Perú, pues después de ganar el concurso en el 2022, el público se ha dado la oportunidad de conocerla más.

“Yo agradezco mucho el concurso, porque gracias a él, la gente me puede conocer más, ya no como la Pantojita (imitaciones que hacía). Ahora estoy en una etapa donde quiero aprender, quiero conocer, quiero explorar. Muchos años he estado interpretando a un personaje (Isabel Pantoja) que, de alguna manera, llega a un tope. En cambio, como Lita, estoy descubriéndome cómo quiero cantar, cómo me quiero vestir, qué sonido quiero tener. Estoy en una etapa muy buena en mi vida, en mi música y en mi carrera”, señaló la cantante.

Lita Pezo emocionada con Viña del Mar

Muy emocionada, Lita Pezo señaló que estaba feliz de cumplir un sueño más en su vida. Asimismo, señaló que más allá de los resultados, está feliz de haber llegado tan lejos en este festival.

“Estoy cumpliendo uno de los más grandes sueños que he tenido desde niña, más aún cuando desde pequeña he estado participando en diferentes festivales en los que me di a conocer. Más allá de los resultados, estar compitiendo en Viña 2024 es un gran paso en mi carrera. El solo hecho de estar ahí representando a mi país ya es muy significativo para mí”, indicó.

Además, felicitó a Ruby Palomino, quien competirá en la categoría que ganó Milena Warthon en el 2023, con su tema Wamisitay.

“No me cabe duda de que Rubí tendrá una estupenda participación. Ella es una excelente representante del Perú. La mujer peruana estará presente en Viña”, indicó Lita Pezo.

Ruby Palomino se alista para el Festival Viña del Mar 2024. (Captura)

Ruby Palomino agradecida de ser parte de Viña del Mar

La cantante nacional Ruby Palomino tampoco dejó de pronunciarse luego que se supiera que será parte de la competencia folclórica en Viña del Mar. Muy emocionada, indicó que desde ya, se siente ganadora.

“Estoy feliz con esta gran noticia, es mi sueño hecho realidad, me he estado preparando desde hace mucho tiempo para poder abrazar esta oportunidad, desde ya, me siento una ganadora, es increíble poder representar a mi país en un festival internacional, ¡lo voy a dar todo en Viña!”, señaló.

Ruby Palomino nos representará en la Competencia Folclórica. (Instagram)

Sobre ‘Canción para un planeta triste’, propuesta musical que fusiona el carnaval ayacuchano con el rock, Ruby Palomino indicó que busca dar un mensaje de reflexión sobre la conservación de nuestro planeta.

“He tenido la oportunidad de viajar por distintas ciudades de nuestro Perú y del mundo y, a lo largo de los años, me he podido dar cuenta de que el daño a nuestro entorno es cada vez más grave, por eso, con esta canción busco crear conciencia, que la gente se sienta identificada con la letra y que sepa que aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta”, indicó.

¿Cómo ver el Festival Viña del Mar 2024?

En el Perú, el Festival Viña del Mar 2024, evento que será conducido por María Luisa Godoy y Francisco Saavedra, podrá verse en vivo en la plataforma de streaming Star+ y en los medios digitales de Billboard.

Artistas como Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Miranda, Maná, Men at Work, Mora, Anitta, Los Bunkers, Young Cister, Peso Pluma y María Becerra han sido confirmados en su cartelera.