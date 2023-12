Patricia Benavides le encargó a sus asesores que coordinen y aceleren la suspensión del fiscal Rafael Vela

Asesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habrían coordinado con Antonio Fernández Jerí para suspender al fiscal Rafael Vela.

Una nueva revelación demostraría que Patricia Benavides hizo un mal uso de su poder en la Fiscalía de la Nación para deshacerse de personajes incómodos como el fiscal Rafael Vela Barba. En la resolución del magistrado Raúl Justiniano, titular de Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al que Infobae Perú accedió se da cuenta que decidió con sus asesores, Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón, concretar la destitución del coordinador del equipo especial del caso Lava Jato.

Según Jaime Villanueva, Benavides acordó con el exministro aprista y el abogado que presionarían a Antonio Fernández Jerí, el cuestionado jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, para que ratifique la suspensión de 8 meses y 15 días que se le impuso a Vela el 5 de octubre pasado por cuestionar una resolución del Poder Judicial que dispuso la excarcelación de Keiko Fujimori en el 2020. Para ello, quisieron aprovechar el delicado estado de salud del fiscal.

El filósofo recordó que Vela informó a la entidad que supervisa el comportamiento de fiscales que no se encontraba en condiciones adecuadas para sustentar la apelación contra la sanción que se dictó en su contra porque había sido diagnosticado con un cuadro de lumbago con ciática que resulta ser un dolor lumbar con irradiación a los miembros inferiores.

Ante esta situación, Patricia Benavides decidió distribuir el reporte médico del suspendido coordinador del equipo especial Lava Jato a los medios de comunicación. Es así que este documento privado llegó a manos al programa ‘Combutters’ de Willax Televisión que lo difundió el 10 de noviembre pasado. Desde ese espacio, liderado por el comunicador Phillip Butters, se montó toda una estrategia para cuestionar el estado del fiscal Vela.

Patricia Benavides coordinó con sus asesores Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón para suspender al fiscal Rafael Vela.

Tres días después de la emisión, Enrique Montenegro, productor de Willax Televisión y conductor de PBO -el canal digital de Butters-, presentó una denuncia penal ante el Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, contra el doctor Aldo Fernando Velit Palacios por presuntamente emitir una “falsa certificación” que justificará a Vela.

La noticia salió publicada en el diario Expreso, donde se mencionó también que se involucraba al hermano de Vela como “posible instigador” porque laboraba junto a Velit en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú.

Ante tal situación, el fiscal Vela envió un escrito a Benavides para expresarle su protesta ante la difusión de un documento personal que vulneró su derecho a la intimidad. Le exigió a la entonces titular del Ministerio Público que adopte las acciones penales y administrativas para hallar a los responsables. Además, le enfatizó que se debían cumplir las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió ante los constantes ataques que recibía.

Al final, Vela no pudo revertir la sanción de la Autoridad Nacional de Control y así terminó apartado del equipo especial del caso Lava Jato. Los planes de Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón se llegaron a cumplir tal como lo habían tramado con Patricia Benavides, a quien promovieron para que sea nombrada como fiscal suprema ante la Junta Nacional de Justicia.

Exministro Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón habrían intercedido por Patricia Benavides ante la JNJ.

Sucede que el exministro de las carteras de Transportes y Salud está como investigado por recibir un presunto aporte de 200 mil dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del fallecido expresidente Alan García en el 2006. En este caso es patrocinado por el estudio de abogados Hauyón.

Niega participación en destitución

Precisamente, Hernán Garrido Lecca se pronunció ante la acusación de que estuvo detrás de la salida del fiscal Rafael Vela.

“Si mal no recuerdo, porque yo sí conocí hace mucho tiempo a la doctora Benavides, quien me la presentó fue Rafael Vela Barba que en ese momento era juez de un juzgado contencioso administrativo, y yo lo ayudé a leer unos balances. Por lo que recuerdo, aunque me puedo estar equivocando, él fue quien me presentó a la doctora Benavides”, declaró ante RPP Noticias.

De otro lado, el exministro aprista aseguró que se consideraba un “amigo” de Vela a pesar de las circunstancias. “En algún momento, él se ha acercado a saludarme y yo lo he recibido con la misma caballerosidad”, mencionó.