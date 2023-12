Así fue el regreso de Areliz Benel, Shirley de ‘Al Fondo Hay Sitio’, a la TV peruana en ‘Luz de Esperanza’

El regreso de Areliz Benel, Shirley de Al Fondo Hay Sitio’, a la TV peruana con Luz de Esperanza | América TV

‘Al Fondo Hay Sitio’ se convirtió en una de las series peruanas con mayor audiencia en los últimos años y cada uno de los personajes no hizo más que cautivar al público con su peculiar forma de ser. Entre tantos estuvo Shirley Gonzales, la hija de Reina Pachas y Lucho Gonzales, quien era un joven muy coqueta y divertida.

Pero, para el retorno de la serie en el 2022, algunos personajes no fueron convocados y muchos se quedaron fuera, entre ellos Areliz Benel. La recordada Shirley decidió migrar a México, país en el que comenzó a hacer su carrera artística y también sorprendió al lucirse como cantante.

Sin embargo, recientemente sorprendió al anunciar que sería parte de ‘Luz de Esperanza’, la nueva producción de Michelle Alexander y que muestra la cuarta parte de la historia del ‘León de la Cumbia’. Con esta telenovela, Areliz Benel marcaba su retorno a la televisión peruana luego de varios años de ausencia.

Al Fondo Hay Sitio’: Areliz Benel, la recordada ‘Shirley Gonzales’, regresa a las novelas peruanas y se une al elenco de ‘Luz de Esperanza’

La aparición de Areliz Benel en ‘Luz de Esperanza’

En el capítulo del lunes 18 de diciembre, Areliz Benel hizo su primera reaparición en la televisión peruana. La joven tiene el papel de ‘Eva Quiñones’, la hija de Don Heriberto, quien es dueño de un restaurante, en el que León llega para trabajar luego de haber perdido la memoria.

La joven es muy risueña y le gusta el arte, pero su padre parece muy estricto con ella. Pese a ello, demuestra que es muy segura de sí misma y de lo que quiere hacer, por lo que no teme en enfrentarse a su padre, aunque a este evidencia muchos celos.

En su primera aparición, se mostró cantando y ayudando en el negocio de Don Heriberto. Pero, cuando vio a León inmediatamente lo reconoció. Fue su padre quien le negó que se tratase del cantante y le aseguró que era una persona que había llegado casi como un mendigo. Aunque lo dudó, ella se presentó a este joven y aseguró verlo muy guapo, por lo que queda abierta la posibilidad de que intente conquistar su corazón.

Areliz Benel y su regreso a la TV peruana. (América TV)

Sobre este nuevo proyecto, Areliz se mostró muy entusiasmada y mencionó que cuando le hicieron la propuesta, no dudó en decir que sí.

“Estoy muy contenta de volver al Perú y ser parte de esta exitosa telenovela. Resido en México desde hace algunos años, donde desarrollo mi carrera de actuación en diversas producciones. Sin embargo, este proyecto en mi país me llenó de emoción y no dudé en aceptar ser parte de él”, expresó.

El regreso de Areliz Benel a la TV peruana. (América TV)

Areliz Benel no quería ser recordada por Al Fondo Hay Sitio

En el 2022, Areliz Benel mostró en sus redes sociales que estaba incursionando en un nuevo arte y era la música. Por ello, muchos de sus seguidores no dudaron en destacar su talento y aplaudieron que muestre nuevas facetas. Sin embargo, también estuvieron los que solo le mencionaban a Al Fondo Hay Sitio.

Sobre ello, la joven mencionó que estaba muy agradecida, pero era hora de dejar atrás esta etapa de su vida. “Agradecida estoy, estuve y estaré, pero esa etapa ya pasó hace más de cinco años, ahora estoy en otra muy distinta. No me interesa la cantidad de seguidores, sino la calidad de seguidores que me siga por ser Areliz, artista o actriz... A lo mejor me siguen por eso (Al fondo hay sitio), pero yo le doy más amor a aquellos que me siguen por mis nuevas etapas”, mencionó en comentarios.

Areliz Benel no quiere ser recordada por su papel en Al Fondo Hay Sitio. (TikTok)

“No me arrepiento, pero eso ya pasó hace cinco años y el futuro me emociona más que el pasado, por eso no le doy tanto interés a lo que ya pasó. Sin embargo, siempre guardaré cariño a sus comentarios y a mi personaje, pero ya no me genera interés, ahora estoy en otro lugar y momento. Brindaré atención y energía a seguidores y comentarios que tengan que ver con mi presente”, agregó sobre el tema.