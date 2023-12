Paolo Guerrero dejó enigmático mensaje sobre su continuidad en LDU Quito tras salir campeón de LigaPro de Ecuador

El delantero brindó declaraciones luego de conseguir título local en Ecuador. (Video: Star Plus)

Este domingo 17 de diciembre, Paolo Guerrero sumó un nuevo título en el fútbol ecuatoriano, pues Liga de Quito se proclamó campeón de la LigaPro 2023 al superar 3-0 por penales a Independiente del Valle en una dramática final disputada en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

De esta forma, el ‘Depredador’ siguió acrecentando su nombre en el ‘rey de copas’, debido a que hace solo unas semanas consiguió ganar la Copa Sudamericana, también por la vía de los doces pasos, frente a Fortaleza de Brasil, concretando un doblete que quedará para la historia.

Durante los festejos, el delantero peruano mostró toda su alegría por este nuevo logro en su exitosa trayectoria, y reafirmó que Liga Deportiva Universitaria es el club más grande de Ecuador.

“Muy feliz por todo lo logrado, por todo el trabajo hecho, cerramos un año con broche de oro. Estoy muy feliz por obtener el título de aquí de Ecuador, le dedico a toda mi familia, que siempre está, y a todo el entorno de Liga que es lindo. Nunca había vivido esto, el estadio tiene que estar siempre así porque Liga es el más grande de Ecuador, lo vuelvo a decir, así le duela a quien le duela, porque cuando llegué dije lo mismo y le dolió a muchos”, declaró a ESPN.

El equipo de Paolo Guerrero se quedó con el título ecuatoriano 2023. (Video: Star Plus)

El formado en las canteras de Alianza Lima también reconoció lo complicado que fueron estos seis meses en el ‘rey de copas’ pues tuvo que afrontar el reto de jugar dos veces por semana, al afrontar dos competiciones, y se le sumaron las primeras tres fechas dobles de Eliminatorias Sudamericanas con Perú:

“Han sido seis meses muy intensos, muy sufridos, de viajes, de partidos, de concentraciones. Tenía que ir a la selección, de ahí regresar, jugar aquí. Fueron meses muy intensos, pero lindos e inolvidables. Desde que llegué lo dije, quiero dejar mi nombre marcado aquí y eso solo se obtiene con títulos, y gracias a Dios conseguimos dos muy importantes”, comentó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su futuro?

El futbolista de 39 años, quien está próximo a cumplir 40 el próximo 1 de enero del 2024, no dio muchos detalles sobre su futuro, aunque dejó un enigmático mensaje, en el que no aseguró su continuidad en LDU de Quito, y dejando en claro que no tiene idea de lo que le depara la siguiente temporada:

“Ahora toca celebrar, se viene unas vacaciones y solo Dios sabe lo que pasará el próximo año”, señaló.

Paolo Guerrero marcó cinco goles en la LigaPro. Crédito: IDV

Medios ecuatorianos afirman que la continuidad de Paolo Guerrero depende de la de el técnico Luis Zubeldía, quien fue el que lo llamó y le dio la confianza para destacar. Por este motivo, es importante señalar que el estratega argentino tampoco tiene definidos sus planes a futuro:

“Estuvimos sufriendo el último mes con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto porque estuvimos naufragando en situaciones complicadas, no por nosotros. Nosotros desde el día uno queríamos un 2024 con Liga, pero por cuestiones dirigenciales, hasta que no haya una unión en cuanto a la comisión de futbol y el presidente de cara al futuro nosotros la pasamos muy mal, nuestra familia la pasó muy mal, creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre, pero nos callamos la boca”, disparó. .

“Que más peruanos sean hinchas de LDU”

Paolo Guerrero también agradeció a los aficionados que siguieron en vilo su participación en el campeonato ecuatoriano y manifestó que le gustaría que se vuelvan hinchas de LDU:

“Quiero quiero agradecer el cariño a todos mis hinchas, mis seguidores, este triunfo también es para ellos, porque son los que me apoyan, los que sufren y los que ahora disfrutan este momento que salimos campeones, y se como han apoyado a Liga este momento. Espero que cada vez más hinchas peruanos se sumen y sean de Liga, porque es un club maravilloso” concluyó.