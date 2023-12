Mónica Zevallos vuelve la conducción reemplazando a José Peláez en ‘El Gran Chef: Famosos’ en especial de Navidad

El Gran Chef Famosos estrena especial navideño. | Latina

‘El Gran Chef Famosos’ al aparecer en el video promocional del especial navideño del reality de cocina. La recordada presentadora de ‘Vale La Pena Soñar’ fue confirmada como Mónica Zevallos sorprendió a los televidentes y seguidores deal aparecer en el video promocional del especial navideño del reality de cocina. La recordada presentadora de ‘Vale La Pena Soñar’ fue confirmada como conductora temporal, en reemplazo de José Peláez.

Como se recuerda, el recordado animador se encuentra de Hawái participando de una maratón, la cual mencionó en sus redes sociales, estuvo preparándose desde hace varios meses.

Otras figuras que la acompañarán a la popular ‘suavecita’ son Katia Palma y Natalia Salas. Para la edición de este lunes 18 de diciembre, un nuevo famoso se sumará a la cocina más exigente de las pantallas peruanas.

¿Cuánto tiempo Mónica Zevallos estuvo alejada de la televisión?

La figura pública regresó a las pantallas después de varios años de ausencia, reemplazando a José Peláez, quien se encuentra en el extranjero. Su última aparición en la televisión peruana fue a finales de la década del 2010, antes de iniciar una nueva vida en Estados Unidos.

En el spot aparecen algunos concursantes y los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. Allí, se ve que participan de un divertido clip musical y se aprecia el set de televisión decorado con motivos navideños.

¿Por qué Mónica Zevallos se alejó de la televisión peruana?

En una entrevista con Giancarlo Granda en YouTube, Mónica Zevallos abordó su incomodidad con las demandas de la industria televisiva para cambiar el formato de los programas, la presión por generar más espectáculo y su eventual alejamiento del medio.

“Yo desaparecí, ya no existía la televisión para mí. He vivido esa etapa en la que me he preguntado que voy a hacer si ya no hago televisión”, expresó.

“Necesitamos mostrar más, educar menos, más escotes, más cosas, más escándalo para poder competir”, agregó acerca del exhibicionismo en la pantalla chica en ese entonces.

La presentadora expresó preocupación por su futuro tras su ausencia de la televisión y confesó sentirse insegura al regresar a su rutina después de ser aclamada nuevamente por el público.

“Me dieron un lugar de diva, yo me sentía tan incómoda. Yo no quería resaltar, ya no sirvo para la televisión, ya estoy vieja para la televisión (...) Ya tengo miedo subirme al avión y regresar a casa. Tengo un poquito de miedo de volver a desaparecer”, agregó.

Mónica Zevallos y su júbilo al ganar ‘El Gran chef Famosos’

La final de ‘El Gran Chef Famosos’ que consagró a Mónica Zevallos se caracterizó por su impresionante despliegue culinario, donde venció a Christian Ysla. Los jueces Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli, Javier Masías, y el presentador José Pelaéz fueron parte de este evento que significó el regreso televisivo de Zevallos después de un extenso paréntesis.

“A veces uno piensa y siente que se acabó, que todo tiene un fin, que ya para qué continuar en una carrera. Y de pronto, recibes una llamada y tienes muchas dudas, no sabes qué hacer, pero aceptas por la influencia de mucha gente que te quiere”, relató en la charla.

Su participación en el concurso culinario le permitió reencontrarse con el cariño del público peruano, una motivación crucial en su decisión de incorporarse al show y que ahora celebra con el reconocimiento de haber obtenido la codiciada ollita dorada.

“Aquí llegué, ahora me cuesta irme. Tengo que agradecerles por su amistad, por sus consejos, por las enseñanzas de cada día, por recibirnos. No tienen idea de lo que ustedes han hecho por mí”, añadió la figura de la televisión peruana, entre lágrimas.