Mónica Zevallos se confiesa luego de regresar a la TV peruana: “Tengo miedo de volver a desaparecer”

Mónica Zevallos es una de las presentadoras de televisión recordadas por su programa ‘Vale la pena soñar’, el mismo que causó grandes emociones entre sus seguidores por los casos que mostraban. Sin embargo, el espacio terminó y con ello, la presentadora dejó de estar en la pantalla chica.

Al respecto, Mónica Zevallos concedió una entrevista al programa de Giancarlo Granda en su canal de YouTube, pero en el adelanto de la misma, la campeona de ‘El Gran Chef Famosos’, comentó que no se sentía cómoda en este espacio, por lo que terminó saliendo.

“Me dieron un lugar de diva, yo me sentía tan incómoda. Yo no quería resaltar, ya no sirvo para la televisión, ya estoy vieja para la televisión”, comentó en una parte.

Por otro lado, confesó que terminó ‘desapareciendo’ de este espacio, por lo que tuvo un momento en el que pensó qué sería de ella luego de terminar esta etapa que la había puesto en la cima del reconocimiento. “Yo desaparecí, ya no existía la televisión para mí. He vivido esa etapa en la que me he preguntado que voy a hacer si ya no hago televisión”, expresa en el adelanto.

Incluso, reveló que en un momento le dijeron que debía cambiar un poco el formato, debido a la competencia que había. “Necesitamos mostrar más, educar menos, más escotes, más cosas, más escándalo para poder competir”, expresa.

Sin embargo, Mónica Zevallos sorprendió al mencionar que se siente un poco insegura de volver a su vida rutinaria, después de haber vuelto por todo lo alto a la televisión peruana y haber recibido, una vez más, el cariño de todo el público que aún la recordaba.

“Ya tengo miedo subirme al avión y regresar a casa. Tengo un poquito de miedo de volver a desaparecer”, mencionó en el adelanto de la entrevista.

Mónica Zevallos ganó la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

En un impresionante despliegue culinario durante la final de la cuarta entrega de ‘El Gran Chef Famosos’, Mónica Zevallos se alzó con la victoria, imponiéndose ante Christian Ysla tras un reñido duelo de tres asaltos culinarios. La antigua cara de ‘Vale la pena soñar’ emocionó a los espectadores con su discurso, cargado de sentimiento, tanto antes como después de que su triunfo fuera declarado en el certamen de cocina.

Cuando el reloj marcaba el final de este emocionante programa televisivo, Mónica tuvo palabras de gratitud para con sus colegas, el presentador José Pelaéz, los jueces Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli, Javier Masías, y el equipo de producción por haber contribuido a su renacimiento televisivo después de un largo período de ausencia.

“Gracias, de verdad y de corazón. A veces uno piensa y siente que se acabó, que todo tiene un fin, que ya para qué continuar en una carrera. Y de pronto, recibes una llamada y tienes muchas dudas, no sabes qué hacer, pero aceptas por la influencia de mucha gente que te quiere. Aquí llegué, ahora me cuesta irme. Tengo que agradecerles por su amistad, por sus consejos, por las enseñanzas de cada día, por recibirnos. No tienen idea de lo que ustedes han hecho por mí”, confesó con lágrimas en los ojos.

Tras obtener el máximo honor del certamen, la codiciada ollita dorada, Zevallos compartió que el haber ganado ‘El Gran Chef Famosos’ “es un sueño que sin pensarlo ni buscarlo se me hizo realidad”. En sus palabras para Latina TV, reflejó haberse unido al show “con la esperanza de que la gente me recordara y disfrutara cada día como si fuese el último”. Su emoción era palpable al estar coronada como la campeona de esta temporada.

“Mi triunfo se lo dedico primero a mi familia y mis amigos maravillosos que me empujaron a decir que sí. A Rayo en Botella y a Latina por brindarme la oportunidad e invitarme a formar parte de esta gran familia que es el Gran Chef y lo más importante al pueblo peruano que me volvió a abrir las puertas de sus casas y sus corazones, gracias por acordarse de mí y darme la oportunidad de presentarme a estas nuevas generaciones”, afirmó la presentadora televisiva, asignando mérito a quienes le brindaron soporte en este nuevo capítulo de su vida pública.